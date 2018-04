Výnosy penzijních fondů: za posledních pět let v minusu

Lákání lidí na připsaný výnos přes deset procent od vzniku penzijního připojištění je jednoduchá a v případě domácích penzijních fondů také úspěšná taktika. To, že klienti za posledních pět let přišli reálně o bezmála dvě procenta, by už takový úspěch nesklidilo.