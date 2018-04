Vypilujte cizí jazyky jako au-pair

Rodiny většinou dávají přednost mladé svobodné dívce

Agentury, které pobyty zprostředkovávají, doporučují věk 18 až 30 let. Ne že by chlapci a mladí muži nemohli o pobyt au-pair usilovat. Mohou a je to čím dál tím častější, jen jejich umístění do konkrétní rodiny obvykle trvá o něco déle, uvádějí zprostředkovatelské agentury. Dokonce můžete uvažovat o tom, že do zahraničí vycestujete jako pár. V tom případě však budete chvíli čekat, než se najde rodina, nejčastěji s více dětmi, velkým domem se zahradou, nejspíš na venkově, která bude potřebovat dva pomocníky najednou. Kromě dětí pak počítejte s tím, že zastanete i část práce kolem domu.

Podmínkou je komunikativní znalost jazyka

Nejde o to, abyste v angličtině bravurně zvládali předpředminulý čas, ale o to, abyste uměli řešit běžné denní situace, nebo alespoň většinu z nich.

Když se rozhodnete jet do ciziny jako au-pair, pravděpodobně vaše první kroky povedou k internetu. Najdete tisíce nabídek od českých i zahraničních agentur a hlavně nepřeberné množství zkušeností těch, kteří už k dětem vycestovali. Tuto fázi přípravy nepodceňte -ne každá nabídka je solidní, a tak byste si měli volit agenturu, která má jméno a hodně zkušeností se zprostředkováním pobytů.

Agentura by vám měla v potížích pomoci

Ani když vyjedete s velmi solidní agenturou, nemusíte se vyhnout problémům. Až budete sami v cizině, může vás zaskočit jiné kulturní prostředí hostitelské rodiny, paní domu vás může brát jako služku z Východu, můžete zodpovídat za dítě, které však bude naprosto nezvladatelné. V takovém případě je nutné, aby byla zprostředkovatelská agentura schopna a ochotna vám pomoci. Samozřejmostí by měla být telefonická help-linka, ideální je delegát v dané zemi. V češtině. „I když jazyk ovládáte slušně, mohla by být ve chvíli, kdy jste rozrušeni a řešíte pro vás zásadní problém, jazyková bariéra na překážku,“ vysvětluje Martina Vaňharová ze společnosti Student Agency.

Máte-li příležitost vycestovat do již prověřené rodiny třeba po své kamarádce, využijte ji, i kdybyste měli slevit ze svých ostatních požadavků. Není tolik důležité, zda budete působit v Německu nebo v Belgii, ve městě nebo na vesnici, důležité je, abyste si rozuměli s domácími. „Já měla na rodinu absolutní štěstí, ale některé kolegyně se potýkaly s problémy. Takže kdybych jela ještě jednou a mohla si vybírat, tak dám přednost rodině, ve které byla spokojená má předchůdkyně,“ je rozhodnuta Hanka, která strávila rok v Německu.

Proklepnou si vás

Přihláška je docela obsáhlá. Abyste se dostali do rodiny, která vám sedne, budete se zpovídat z toho, jestli kouříte, jíte maso, bojíte se psů či jste už někdy měli dopravní nehodu. „Není dobré se do ničeho stylizovat, na místě může vzniknout dusno i z maličkosti, když si cestou na hřiště dáte hamburger a děcko to doma vypráví,“ vzpomíná na vlastní zkušenost z rodiny, kde se úzkostlivě dbalo na zdravou stravu bývalá au-pair Irena.

Počítejte s tím, že budete potřebovat lékařské potvrzení (u praktického lékaře za ně zaplatíte 200 až 500 korun). Hodí se, když budete mít potvrzení o praxi s dětmi - výhodu mají vedoucí dětských oddílů, cvičitelé v Sokole, dobrovolníci v dětských domovech a podobně.

Agentura bude určitě chtít i dobrozdání někoho, kdo o vašich kvalitách nepochybuje a je ochoten napsat o tom pár vřelých slov. Samozřejmě na něj bude chtít také telefon, aby si mohla uvedené informace ověřit.

Za zprostředkování zaplatíte registrační poplatek agentuře 600 až 2 000 korun, podle země, do které jedete, a doby, kterou tam budete trávit. Peníze si ještě musíte připravit na dopravu (cestu do USA často hradí hostitelská rodina) a na zdravotní pojištění. Na druhou stranu můžete počítat i s příjmy. „Kapesné se liší podle zemí, v Anglii třeba garantujeme 60 liber za týden práce,“ říká Martina Vaňharová. Podle jejích slov můžete v Americe počítat s tím, že za vás rodina bude hradit jazykový kurz, v Evropě to není pravidlem.