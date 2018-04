Pozor na dlužníky. Výpis z evidence exekucí získáte nově na poště

Od 1. července mají občané možnost získat výpis z Centrální evidence exekucí ČR (CEE) na téměř tisícovce poboček České pošty, které disponují Czech POINTy. Zvyšuje se tak dostupnost informací o konkrétních exekučních řízení.

Lidé budou mít možnost zjistit nejenom, jak jsou na tom sami se svými dluhy, ale také si ověřit solventnost osob, se kterými přicházejí do styku například v rámci obchodních vztahů. Výpis získaný prostřednictvím pošty stojí 50 korun za jednu stranu výpisu. Stačí zadat rodné číslo, nebo jméno a příjmení a datum narození prověřované osoby.

Centrální evidenci ze zákona provozuje a spravuje Exekutorská komora ČR. „Od rozšíření dostupnosti výpisů si slibujeme, že se tato naše služba dostane více do povědomí lidí jako efektivní a preventivní nástroj v mnoha situacích. V životě se totiž může stát, že o svůj majetek či peníze přijde člověk nikoli vlastní vinou. Pokud vstoupí do právního vztahu s někým, na koho je uvalena exekuce a neví o tom, může to způsobit značné komplikace a ztráty,“ říká Martin Tunkl, člen prezidia exekutorské komory.

Uvádí jako příklad zkušenost paní Evy, která na internetu našla nabídku k prodeji auta za dobrou cenu. Muž s prodejem spěchal. Eva hned po zjištění, že je auto v dobrém stavu, podepsala kupní smlouvu, zaplatila peníze na ruku a s autem odjela. Asi po měsíci Evu kontaktoval exekutor s tím, že převod vozidla byl neplatný, neboť proti prodejci bylo v té době vedeno exekuční řízení a muž měl ze zákona zákaz se svým majetkem nakládat. Auto exekutor odvezl a Eva se obrátila na advokáta. Ten sdělil, že vymáhání bude velmi složité, protože proti muži jsou vedena další exekuční řízení.

Existuje ale řada dalších situací, kdy je výhodné požádat o výpis z Centrální evidence exekucí. Například když pronajímáte byt nájemníkovi, o kterém nic nevíte nebo hodláte půjčit peníze známému. Nebo uvažujete o nemovitosti, podnikáte či plánujete nábor nového zaměstnance.

Výpis z centrální evidence exekucí je možné získat také prostřednictvím webových stránek www.ceecr.cz. Základní cena elektronického náhledu je 60 korun bez ohledu na počet stran.