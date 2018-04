Výpis z účtu: platíte za zbytečnou službu?

Banky si nechávají za řadu svých služeb pořádně zaplatit. Měli byste se proto nejen dobře orientovat v jejich nabídce, ale také si nenechat vnutit něco, co ve skutečnosti ani nepotřebujete. Jednou z diskutabilních služeb je výpis z účtu. Jak často dostáváte výpis z účtu? Potřebujete jej, nebo byste ho raději úplně zrušili? Co na to vaše banka?