Výpis z úvěrového registru dostanete do měsíce

Tuzemské úvěrové registry evidují závazky všech dlužníků (klientů), a to z řad podnikatelů i fyzických osob nepodnikajících. Údaje o vašich závazcích se tak mohou objevit současně hned v několika z nich.

S úvěry získanými od bank figurujete jistě v Bankovním registru klientských informací, případně, pokud podnikáte, i v Centrálním registru úvěrů (provozovatel je ČNB). Záznamy o vašich závazcích však může vést i Nebankovní registr klientských informací. Nakonec v případě, že dlužíte neoprávněně (případně jste v prodlení se splátkami), může se objevit informace o vašem prohřešku i v negativním registru SOLUS.

Vše závisí jen na tom, u jakých společností a bank jste si půjčili. Jenže co když máte zájem si třeba jen ověřit, jaké údaje o vás v tom kterém registru evidují? Rozhodně vás nemine písemná žádost podpořená poplatkem. Navíc informace z některého z úvěrových registrů získáte pouze za předpokladu, že jde o vaše závazky, případně zastupujete právnickou osobu a dotazujete se na závazky této společnosti.

kolik stojí výpis z registru BRKI a NRKI: standardní 100 korun

expresní 200 korun SOLUS: 135 korun CRÚ: 400 korun

Bankovní a Nebankovní registr klientských informací



Potřebujete-li získat informace o své osobě z Bankovního registru klientských informací (dále jen BRKI, resp. NRKI), máte na vybranou ze dvou možností. V každém případě musí být žádost o podání informací o vaší osobě (resp. výpis z registru) podaná písemně nebo elektronicky. Vyžadován je vždy ověřený podpis žadatele. U písemné formy je třeba úředně ověřeného podpisu (např. u notáře) v případě elektronicky podané žádosti musí být váš elektronický podpis založený na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb.

Požadavky na výpisy vyřizuje Klientské centrum pro BRKI i NRKI, které sídlí v Praze 1, Na Příkopě 21, ve svých úředních hodinách (PO, ST 8:00–18:00, ÚT, ČT-PÁ 9:00–17:00). Formuláře žádostí najdete na webových stránkách www.cbcb.cz či www.llcb.cz. Žádosti jsou vyřizovány dvourychlostně – standard a expres. Standardní žádosti jsou vyřizovány do 30 dnů ode dne podání, expresní na počkání (při osobním předání je výpis vyhotoven na počkání, jinak je zasílán na dobírku do 24 hodin od doručení žádosti do Klientského centra).

Každou žádost doprovází poplatek v minimální výši 100 korun. Expresní vyhotovení pak přijde na dvojnásobek, tedy 200 korun. K oběma cenám je případně připočítáváno navíc ještě poštovné.

co najdete ve výpisu z registru solus Ve výpisu najdete informaci, zda jste ve společné databázi SOLUS vedeni, či nikoliv. Pokud v registru jste, pak se dozvíte, jaké osobní daje jsou o vás vedeny, informaci o existenci dluhu, případně jeho úhradě a také informaci o společnosti, která vaše údaje do databáze zařadila (resp. zdroj údajů).

SOLUS

Negativní registr informací SOLUS poskytuje informace ze své evidence pouze na písemnou žádost. Předána může být buď osobně, nebo poštou. Na formuláři žádosti nesmí samozřejmě nikdy chybět úředně ověřený podpis žadatele.

Žádosti o výpis z evidence je možné směřovat na SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, Na Pankráci 30/1618, Praha 4, ale na odpověď si budete muset chvíli počkat. Veškeré požadavky jsou totiž vyřizovány pouze standardně, a to do 30 dnů po jejich obdržení. Samotný výpis je pak zasílán dobírkou na jakoukoliv kontaktní adresu uvedenou v žádosti (jen v České republice). Cena zaslání výpisu z registru SOLUS na dobírku činí 135 korun (tj. 60 korun poštovné a poplatek za dobírku + 75 korun jsou pak náklady na výpis včetně DPH).

Centrální registr úvěrů

Česká národní banka vytvořila informační systém zvaný Centrální registr úvěrů, do něhož jsou povinně bankami komerčními dodávány údaje o závazcích klientů. Registr však, na rozdíl od jiných tuzemských registrů, eviduje pouze informace o dlužnících z řad podnikatelů (tedy právnických osobách a podnikajících fyzických osobách).

O výpis z registru je oprávněn požádat přímo sám podnikatel (je-li fyzickou osobou podnikající) nebo u právnické osoby fyzická osoba, která je jejím statutárním orgánem. Podání je možné osobně nebo prostřednictvím pošty na adrese ČNB, Centrální registr úvěrů, Na Příkopě 28, Praha 1.

Pevnou lhůtu pro vyhotovení výpisu z Centrální registru úvěrů ČNB nemá, na svých webových stránkách nicméně uvádí, že jsou vyhotovovány nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti a připsání ceny za výpis. Poplatek je v tomto případě nutné uhradit předem, a to na účet ČNB, přičemž jako variabilní symbol se uvádí evidenční číslo formuláře žádosti (je uvedeno v pravém horním rohu formuláře). Platbu můžete provést i poštovní složenkou, kde adresátem je ČNB.

Jestliže žadatel do 30 dnů ode dne podání žádosti o výpis úhradu ceny neprovede, ČNB výpis není povinna vyhotovit. Cena výpisu je 400 korun včetně DPH.