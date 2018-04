Výpisy z katastru nemovitostí i na poště

Tato nová "služba" České pošty s.p. je nastavena tak, že ji využije jen velmi odvážný a otrlý jedinec. Všichni ostatní budou i nadále pro výpisy chodit přímo na jednotlivá územní pracoviště Katastrálního úřadu, fronty se tam tedy rozhodně nezkrátí...

Vydávání výpisů z katastru nemovitostí má totiž hned několik háčků, ne-li přímo háků:

1. Výpisy vydávají pouze tzv. kontaktní místa České pošty, s.p. Na celou Prahu jsou pouze 3! Kdo si představoval, že si pro výpis zajde na kteroukoliv poštu, byl na omylu.

2. Zatímco na pracovišti Katastrálního úřadu požádáte o výpis ústně u okénka, typická byrokracie České pošty, s.p. vyžaduje vypnění písemné žádosti!!! Kuriozitou je, že žádost je jiná pro fyzickou osobu a jiná pro právnickou osobu. To logicky Katastrální úřady vůbec nerozlišují, protože to nemá žádný smysl rozlišovat. Je přece naprosto jedno, kdo o výpis žádá - úplně stejný výpis dostanu jako fyzická osoba i jako statutární zástupce právnické osoby. Nesmyslnost tohoto opatření dokazuje možnost jej krásně obejít - právnická osoba pošle pro výpis svého zaměstnance, který požádá jako fyzická osoba.... Ať žije byrokracie!

3. Písemná žádost o vydání výpisu prostřednictvím České pošty s.p. požaduje rodné číslo žadatele a ověření totožnosti žadatele. Dovolím si tvrdit, že tento požadavek České pošty s.p. je v rozporu se zákonem - konkrétně s § 21 zákona č. 344/1992Sb., neboť každý má právo získat údaje z veřejného katastru aniž by prokazoval svoji totožnost a uváděl své rodné číslo!

4. Česká pošta s.p. neumožňuje narozdíl od Katastrálního úřadu do výpisu nahlédnout na obrazovce a přesvědčit se, zda je to opravdu to, co chci. Díky tomu zaplatíte a pak dostanete možná výpis, který je vám k ničemu.

5. Zatímco Katastrální úřad bez problémů vyhledá nemovitosti v daném území podle jednoho identifikačního údaje, Česká pošta s.p. vyžaduje v písemné žádosti uvést všechny údaje, tedy tak, jako byste již výpis měli před sebou. Většina žadatelů tyto údaje kompletrně nezná....

6. Zpravidla potřebujete k výpisu z katastru i snímek katastrální mapy. Ten ovšem Česká pošta, s. p. nevydává, takže pak stejně musíte jít na Katastrální úřad.

7. A to nejlepší nakonec. Zatímco na Katastrálním úřadě zaplatíte za výpis kolkem v hodnotě 100,- Kč a v ceně máte až 20 měrných jednotek, tedy například 20 parcel v tomtéž katastru, České poště a.s. zaplatíte 110,- Kč za první stranu výpisu a 25,- Kč za každou další! Je vůbec otázkou, zda i toto není v rozporu se zákonem - správní poplatek za vydání výpisu je totiž jasně stanoven zákonem 634/2004Sb.