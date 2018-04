Výpisy z účtu nevyhazujte nejméně rok, jinak vám zahýbou peněženkou

Je papírový výpis z účtu nutný?

Přehled stavu a pohybu na vlastním bankovním účtu by měl sice zajímat každého, jednotlivé položky tištěného výpisu ovšem skutečně důsledně kontroluje jen málokdo. Důvodem není ani tak nezájem, jako spíše to, že v čase elektronického bankovnictví se klient všechno důležité o dění na svém účtu dozvídá už v průběhu měsíce. Tištěný výpis z účtu zasílaný bankou se proto mnoha lidem zdá už jako bezcenný starý dokument.

Výpisů z účtu se však zcela zbavit nelze. Bankám totiž povinnost informovat klienta o všech transakcích na účtu ukládá zákon, a to nejméně jednou ročně.

- neprodleně po obdržení výpisu banky doporučují transakce překontrolovat, případně pochybné transakce reklamovat (uschování výpisu lze pak doporučit přinejmenším do doby vyřízení reklamace);- výpisy za poslední tři měsíce (zcela výjimečně za období delší) budete předkládat tam, kde žádáte o spotřebitelský úvěr či hypotéku, tedy mimo svou „domovskou“ banku;- poslední tři měsíční výpisy budete potřebovat i v případě, kdy si budete vyřizovat například vízum.

Rok a déle

- starší výpisy z účtu se mohou hodit i v případě, že budete žádat o výplatu dávek sociální potřebnosti, můžete být totiž úřadem vyzváni k předložení výpisů i za celý poslední rok;



- výpis z bankovního účtu lze využít i jako daňový doklad, zahrnujete-li televizní a rozhlasové poplatky jako náklady do svého účetnictví;



- o uschování výpisů po dobu delší než je jeden rok je vhodné uvažovat i v případě, že splácíte úvěr, z účtu platíte výživné na dítě či vypořádáváte rozličné majetkové záležitosti (obecná promlčecí doba podle občanského zákoníku je přitom tři roky, podle obchodního zákoníku čtyři roky).

Uchováním výpisů z účtu můžete tedy předejít mnoha nepříjemnostem, a dokonce i soudním sporům. Ovšem obecné doporučení prakticky neexistuje. Většina bank nechává rozhodnutí o době úschovy výpisů z účtu pouze na klientově uvážení. Vždy totiž záleží na tom, jaké transakce se na účtu odehrávají, a také na různých specifických potřebách.

Internetové bankovnictví není vždy řešením

Zcela se spolehnout na internetové bankovnictví také není rozumné. I to má totiž svá omezení a potřebné informace se musí přinejmenším několikrát za rok zálohovat. Většina bank umožňuje totiž klientovi nahlížet pouze rok nazpět.

Podle informací získaných od bank nejkratší pohled do historie účtu nabízí Citibank - jen poslední tři měsíce, nejdelší naopak eBanka, která poskytuje pohled do celé historie účtu (tj. od jeho založení). Druhou nejdelší lhůtu pro kontrolu transakcí na účtu zpětně umožňuje Komerční banka, a to čtyři roky. Takřka nadstandardně – dva roky zpětně mohou své transakce kontrolovat také klienti GE Money Bank, klienti ČSOB a Poštovní spořitelny pak 18 měsíců.

A pokud vám už ani roční historie nepomůže a potřebujete výpisy ještě starší – budete muset sáhnout do kapsy přeci jen o něco hlouběji. Poplatky za tyto výpisy se totiž pohybují od 40 do 500 korun za jediný kus. Je pak na každém, zda si raději vymezí místo na výpisy ve skříni či v počítači (v případě výpisů elektronických), nebo zda dá přednost vyššímu jednorázovému poplatku za ty výpisy, které bude doopravdy potřebovat a nechá si bankou vyhotovit jejich kopie.

Příklady poplatků za duplikáty starších výpisů Banka Stáří výpisu Cena v Kč/ks BAWAG Bank po 1 roce 500 Citibank kopie výpisu 90 Česká spořitelna do 1 roku

starší 75

300 ČSOB do 3 měsíců

starší 100

150 eBanka mimořádný 40 + cena za komunikační kanál Komerční banka na vyžádání 100 + 5 za

každou další str. Poštovní spořitelna po 6 měsících 200 Raiffeisenbank na požádání 100 UniCredit Bank po 1 roce

po 2 letech 300*

500 WSPK po 2 letech 100

* ceny uvedené v příloze platí dnes pro klienty Živnostenské banky, od 5.11.2007 budou platit pro klienty UniCredit Bank, tedy i pro současné klienty HVB Bank