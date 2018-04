Vyplácení příplatků za zlomky hodin

Zaměstnavatel je právnickou osobou. Do mzdového předpisu uvedl, že bude proplácet příplatky ke mzdě pouze za celé hodiny. Pokud dojde k situaci, že by příplatek příslušel za půl hodiny, zaplatí tuto půlhodinu bez příslušného příplatku. Je tento postup správný?Způsob počítání zlomků hodin pro účely vyplácení příplatků není výslovně v zákoně o mzdě uveden. Způsob, kdy zaměstnavatel zaplatí například půlhodiny práce přesčas bez příplatku, pokládáme za nesprávný. Zaměstnavatel by měl správně v kolektivní smlouvě nebo ve vnitřním předpisu stanovit, za jakou odpracovanou dobu bude příplatek poskytovat. Bude-li poskytovat příplatek za práci přesčas v rozsahu nejméně půlhodiny, pak zlomky hodin, které zaměstnanec v průběhu měsíce odpracuje, má sčítat dohromady za celý měsíc a teprve poslední zlomek zaokrouhlí na celé hodiny. Takový postup by měl platit při poskytování všech druhů příplatků.