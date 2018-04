Výplata: kdo vám z ní co ukrojí

Průměrná mzda byla v Česku v posledním čtvrtletí loňského roku 21 952 korun. Zaměstnanci, který ji pobírá, přijde každý měsíc na účet 16 781. A to přesto, že zaměstnavatel musí na jeho odměnu vynaložit 29 636, tedy zhruba dvojnásobek toho, co zaměstnanec nakonec dostane. Vyznáte se v tom? Rozdíl mezi tím, co zaměstnavatel vydá a co zaměstnanci přibude v peněžence, se v tomto případě blíží třinácti tisícům korun. Kam tyto peníze mizí?

Nejvíc jde na sociální pojištění

Zdaleka nejvíc peněz ze mzdy spolkne sociální pojištění zaměstnance. Pojistné odvádí zaměstnanec i zaměstnavatel. Pro představu: z průměrné mzdy odvede první 1757 korun, druhý 5708 korun.

Zdravotní pojištění přijde zaměstnance pobírajícího průměrnou mzdu na 988 korun a jeho zaměstnavatele na 1976 korun.

Daň z příjmu činí v tomto případě 2426 korun.

Proč se část pojistného strhává zaměstnanci z hrubé mzdy a část platí zaměstnavatel ze svých prostředků?

„Je to dáno historicky a je to obvyklé i v zahraničí,“ říká profesor Petr Tröster z katedry práva sociálního zabezpečení pražské právnické fakulty. „Zaměstnavatel tak vlastně zaměstnanci na zdravotní a sociální pojištění přispívá, v Česku dokonce větším dílem.“

Pomůže mzdová kalkulačka

Přesnou výši odvodů ze mzdy si můžete spočítat sami podle návodu Výpočet čisté mzdy (viz níže). Chcete-li mít jistotu, že jste se nepřepočítali, nahlédněte ZDE do internetové mzdové kalkulačky, která vám z hrubé mzdy vypočítá čistou.



Jak se bránit špatné srážce

Pokud máte podle výplatní pásky či částky, která vám chodí na účet, podezření, že vám zaměstnavatel strhl odvody nesprávně, vezměte výplatní pásku a navštivte s ní svého nadřízeného. Ověřte si, zda vám zaměstnavatel z čisté mzdy nestrhává peníze například na stravenky nebo na splátky, pokud jste mu k tomu dali souhlas. Tyto srážky ještě sníží výslednou částku, která vám přijde na účet. Měly by se však projevit už na výplatní pásce.

MZDOVÁ KALKULAČKA

Spočítejte si čistou mzdu

Svou domněnku, že vás zaměstnavatel poškodil, nepodávejte jako stížnost, ale jako otázku, zda se při výpočtu nemohla stát chyba. "Většinou jde opravdu o omyl,“ říká personalista Martin Heger z poradenské společnosti Heger & Partner. Jestliže se nedorozumění nevyjasní, běžte se přeptat na mzdové oddělení. „Pokud vám nepomohou ani tam a vy si nadále myslíte, že jste v právu, zajděte na příslušný úřad, ke kterému odvody jdou,“ radí Martin Heger.

V případě daní je to finanční úřad, se sociálním pojištěním vám poradí okresní (v hlavním městě „pražská“) správa sociálního zabezpečení. Výši zdravotního pojištění by vám měla spočítat kterákoliv zdravotní pojišťovna. Máte-li od konkrétního úřadu důkaz, že zaměstnavatel postupoval při výpočtu mzdy špatně, obraťte se na oblastní inspektorát práce, který věc prošetří, zaměstnavatele případně vyzve k nápravě a udělí mu pokutu, která může jít při opakování až do statisíců. Neustoupí-li firma ani tehdy, pomůže už jenom soud. Dokumenty od příslušných úřadů můžete použít jako důkaz pro své tvrzení, že vás zaměstnavatel poškodil.

Hrubá mzda: 100%

Průměrná mzda je v Česku (podle údajů za poslední čtvrtletí 2006) 21 952 Kč. Aby ji mohl zaměstnavatel vyplatit, musí si připravit 29 636 korun. Rozdíl odvede jako svůj příspěvek na zaměstnancovo zdravotní a sociální pojištění.

Odečtení sociálního pojištění: -8 %

Z hrubé mzdy, která jde zaměstnanci, se sociální pojištění strhne znovu jako část, kterou si hradí zaměstnanec sám. Je to 8 procent. Z průměrné hrubé mzdy tedy zbude 20 195 korun.

Odečtení zdravotního pojištění: -4,5 %

Část, která se strhává z hrubé mzdy zaměstnance, je 4,5 procenta. U průměrné mzdy to je 988 korun. Po stržení zdravotního i sociálního zbývá z původní hrubé mzdy 19 207 korun.

Odečtení daně dle výše příjmu

Procento daně není stálé, odvíjí se od výše příjmu. U průměrné mzdy se po obecné slevě na poplatníka odvede 2426 korun. Z hrubé mzdy tak vyjde čistá mzda 16 781 korun. Je o 5171 korun nižší než hrubá mzda a o 12 855 nižší než náklady firmy.

Spočítejte si, kolik odvádíte na pojištění a daně

Výpočet čisté mzdy

Rozdíl mezi hrubou a čistou mzdou tvoří 3 srážky - sociální pojistné, zdravotní pojištění a záloha na daň z příjmu. Spočítejte si, kolik na co odvádíte.

Sociální pojištění

Odvody na sociální pojištění v sobě zahrnují pojistné na nemocenskou, na důchod a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Za zaměstnance se z hrubé mzdy srazí 8 procent. U průměrné mzdy (21 952 korun) to bude 1757 korun. Zaokrouhluje se na korunu nahoru.

Z toho na nemocenskou putuje 242 korun (1,1 procenta), na státní politiku zaměstnanosti 88 korun (0,4 procenta) a na důchodové pojištění 1427 korun (6,5 procenta).

Zaměstnavatel zároveň přispěje zaměstnanci na pojištění částkou, která odpovídá 26 procentům hrubé mzdy. To platí ze svého, ze mzdy se už tento příspěvek nesráží.

Zdravotní pojištění

Zaměstnavatel odvede částku, která odpovídá 13,5 procenta hrubé mzdy zaměstnance (u průměrné mzdy 2964 korun). Je v ní zahrnut odvod zaměstnance i zaměstnavatele. Firma strhne ze zaměstnancovy hrubé mzdy třetinu této částky. 13,5 % se tak rozdělí na 9 %, které hradí zaměstnavatel, a 4,5 %, které je strženo z platu zaměstnance. Ten tedy z průměrné mzdy odvede 988 korun a zaměstnavatel zaplatí zbytek, 1976 korun.

Jak si spočítat daň ze mzdy