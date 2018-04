Vyplatí se akcie kupovat a kolik do nich investovat?

Víme už, že akciové podnikání přináší emitentovi akcií hlavní výhodu v tom, že nemusí nic splácet. Naopak kupujícímu může držba akcie přinést nadprůměrné výnosy. Akcionář se podílí na prosperitě a ziscích společnosti, a to prostřednictvím růstu hodnoty akcií a dividend. Pokud společnost dobře prosperuje, akcionář velmi pravděpodobně slušně vydělá. Naopak, pokud se společnosti nedaří, cena akcie může prudce poklesnout. Proto jsou akcie považovány za relativně rizikovou formu investic. Toto zvýšené riziko je ovšem kompenzováno dlouhodobě vyššími výnosy v porovnání s bankovními vklady, obligacemi či fondy peněžního trhu.

Nikdy nesázejte vše na jednu kartu! Investice a úspory je potřeba diverzifikovat, nebo-li rozprostřít mezi různé cenné papíry, bankovní vklady případně nemovitosti. Tomu se také říká „vybudovat si portfolio“. Několik různých investic má celkově mnohem menší riziko než pouze jedna investice. Klesne-li hodnota některé investice v portfoliu, jiná zase pravděpodobně vzroste a vykompenzuje zčásti nebo zcela ztráty vzniklé z první investice. Do akcií se vyplatí investovat pouze na dlouhou dobu, alespoň na několik let. Je riskantní investovat do jedné akcie více než 20% svého majetku (včetně bytu, který případně vlastníte).