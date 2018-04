Vyplatí se cestovní pojištění?

úmrtí pojištěného následkem úrazu – pokud pojištěný následkem úrazu zemře, vyplatí pojišťovna oprávněné osobě sjednanou pojistnou částku

vznik trvalých následků úrazu – v tomto případě pojišťovna vyplatí pouze určitou procentní část ze sjednané pojistné částky a to v závislosti na druhu a rozsahu tělesného poškození

dobu nezbytného léčení – pokud si léčení úrazu vyžádá delší čas (může být např. stanoveno více než 21 dní), pak pojišťovna bude vyplácet za každý den léčení sjednanou částku v Kč formou denního odškodného, nebo vyplatí např. určité procento ze sjednané pojistné částky

Ne vždy je výhodné uzavírat před odjezdem všechny typy pojištění, které Vám pojišťovny vnucují. Naopak některé méně známé typy pojistek mohou přijít nečekaně vhod. Co si tedy přibalit do zavazadla na cestu? Cestovní pojištění. Nebo alespoň pojištění léčebných výloh, cestujete-li do zahraničí. Ale tomu už byl jeden komentář nedávno věnován (naleznete jej zde ) a tam jsme si řekli, že pojištění léčebných výloh je nejdůležitější složkou cestovního pojištění a že bez něj bychom se do zahraničí vydávat raději neměli, ať už se jedná o dovolenou, výlet nebo pracovní cestu. Popsali jsme si také asistenční služby, které zajišťují pojišťovny pro své klienty a které jsou další výhodou cestovního pojištění.A jaké další oblasti v sobě cestovní pojištění skrývá?Z tohoto pojištění má pojištěný nárok na to, aby mu pojišťovna vyplatila sjednanou pojistnou částku (nebo její stanovenou část), za:Čím že se tedy liší úrazové pojištění od pojištění léčebných výloh? Pojištění léčebných výloh za nás uhradí náklady na léčbu úrazu (také ale nemoci), který utrpíme v zahraničí. Naopak úrazové pojištění má řešit následky po úraze: snížení příjmů v důsledku dlouhého léčení nebo v důsledku vzniku trvalého tělesného poškození – vždyť úraz nás může zcela vyřadit z našeho dosavadního zaměstnání! V nejhorším případě má pomoci pozůstalým uhradit náklady na pohřeb. Proto je třeba sjednat si dostatečně vysokou pojistnou částku Úrazové cestovní pojištění si lze sjednat i pro tuzemské cesty.Pojišťovna uhradí škodu na věcech osobní potřeby, které si s sebou bereme na cestu a dále také věci, které jsme si během cesty prokazatelně pořídili, pokud dojde k jejich poškození, zničení, ztrátě a to sice v důsledku pojišťovnou vyjmenovaných událostí. Může se jednat o události jako je loupež, krádež vloupáním, živelné události, ztráta při přepravě zavazadel dopravcem či při dopravní nehodě.Opět jsou stanoveny horní limity pojistného plnění, tedy toho, co nám pojišťovna maximálně zaplatí. Tyto pojistné částky jsou stanoveny např. na jednu věc, na jednu pojistnou událost nebo je určena celková pojistná částka na celou cestu.Aby bylo plnění pojišťovnou vyplaceno, je třeba, aby byly splněny podmínky stanovené pojišťovnou. Jak tyto podmínky mohou vypadat? Pro ilustraci dva malé příklady:Například jde-li o krádež zavazadel vloupáním do auta, může mít pojišťovna stanoveny tyto podmínky, aby došlo k výplatě pojistného plnění (tj. odškodnění): k vloupání došlo mezi 7. a 22. hodinou, zavazadla nebyla z vnějšku vidět a vozidlo bylo uzamčené a zavřena byla i všechna okna.Dalším případem jsou cennosti. Ty bývají pojištěny pouze např. pro případ loupeže, pokud je pojištěná osoba měla na sobě nebo u sebe a dále pro případ krádeže vloupáním, pokud byly cennosti uloženy v hotelu do úschovy nebo do trezoru. Mezi cennosti patří v tomto případě i fotoaparáty, mobilní telefony, audiotechnika, počítače.Také další věci kromě cenností jsou pojištěny jen pro určité případy. Z pojištění jsou stanoveny výluky, například když věc někde zapomeneme, kapesní krádeže, krádeže věcí ze stanu. Vyloučeny jsou z pojištění i jednotlivé vyjmenované věci – doklady, jízdní kola, lyže, brýle a kontaktní čočky, jízdenky, letenky, peníze, filmy a CD,… Některé z těchto věcí si lze připojistit.Nalézt lze ve všeobecných pojistných podmínkách i taková zajímavá ustanovení, jako že pojištění se nevztahuje na škodu na věcech způsobenou „odcizením věci při loupeži, pokud při ní nebylo užito bezprostředního násilí, ale pouze jeho pohrůžky“. Takže až budete právě obětí loupeže, vzpomeňte si na to, že pokud na vás není pácháno násilí, zločinci nemáte nic dávat – pojišťovna vám také nic nedá. Jde ale vlastně jen o povinnost pojištěného snažit se zabránit vzniku pojistné události.Toto pojištění nás chrání před tím, že budeme muset někomu zaplatit škodu, kterou mu způsobíme svojí nedbalostí nebo nešťastnou náhodou a za niž budeme odpovídat podle zákona státu, na jehož území jsme škodu způsobili. Pojišťovna nám mimo to také poskytuje - i ve svém zájmu - právní ochranu před neoprávněnými nároky poškozeného na náhradu škody. Pojištěnému jsou uhrazeny i náklady na soudní řízení, pokud bude nutné.Pojištěné jsou škody, které způsobíme třetím osobám při tzv. „běžné činnosti“. Může jít o škody vzniklé při rekreačním sportování, při cyklistice i škody, které způsobíme někomu jako chodci. Některé škody jsou naopak vyloučeny a pojištění se na ně nevztahuje. Jsou to jednak škody kryté jinými druhy pojištění, např. povinným ručením nebo pojištěním odpovědnosti za škody způsobené při výkonu povolání. Dále se toto pojištění nevztahuje na škody, které způsobíme členům své domácnosti.Pojišťovny mají stanoveny pojistné částky jako horní hranici plnění, které za nás vyplatí poškozenému. Tyto pojistné částky bývají stanoveny zvlášť pro škody způsobené někomu třetímu na zdraví a pro škody věcné. Zase platí, že čím větší tyto pojistné částky jsou, tím můžeme být klidnější, že se nezadlužíme nešťastnou náhodou do konce života.Pojišťovna pojištěnému proplatí stornovací poplatky, které on bude muset zaplatit cestovní kanceláři, pokud se nebude moci naplánované cesty nakonec zúčastnit. Ke zrušení cesty ale musí dojít pouze z některých „povolených“ důvodů, například to může být náhlé onemocnění, úmrtí člena rodiny, rizikové těhotenství, vznik velké škody na majetku nebo povolání na vojenské cvičení.Při rozhodování, zda si úrazové pojištění sjednat nebo ne, je dobré vzít v úvahu výši pojišťovnou nabízených pojistných částek. Položit si otázku: bude mi v případě trvalých následků úrazu stačit suma peněz, kterou nabízí pojišťovna jako pojistnou částku? Zvláště když mi z ní bude vyplaceno jen určité procento podle závažnosti mého tělesného postižení?U pojištění zavazadel si zase uvědomit, že jsou pojištěny pouze pro případ určených pojistných událostí, ne když je někde omylem zapomeneme. Pojistit si je stojí za to, když máme zavazadel více, ve větší hodnotě.A na pojištění odpovědnosti je vhodné myslet, když chceme sportovat, bereme s sebou děti nebo psa.Chceme-li mít prostě klid v duši a jsme-li rizikově averzní, je vhodné si i tato pojištění sjednat. Chceme-li naopak ušetřit na pojistném, můžeme některé druhy vynechat. Soubor všech těchto tří druhů pojištění ovšem bývá levnější nebo maximálně tak drahý, jako pojištění léčebných výloh.Cestovní pojištění je spojeno i s některými platebními kartami nebo jinými finančními produkty. Vždy by mělo být v zájmu každého cestovatele předem si zjistit, na co všechno se tato pojištění vztahují a na co ne, jak vysoké nabízejí pojistné částky či limity plnění. To samé platí o cestovním pojištění, které je zahrnuto v ceně zájezdu pořádaného cestovní kanceláří. Shledáte-li nedostatky, je možné se individuálně připojistit.Tak tedy šťastnou cestu a přejeme vám, abyste pojistné plnění z cestovního pojištění vůbec nepotřebovali, neboli aby se vám pojistné události vyhýbaly!Informace o pojištění léčebných výloh a asistenčních službách naleznete zde