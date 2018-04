Vyplatí se dávat pozor, jakou bankovku přijímáte!

Bankovky jsou „jen“ kousky papíru, přesto jsou přijímány jako peníze, protože to, co představují, má hodnotu. Výhody papírových peněz jako první objevili Číňané již v 10. století, ovšem padělání peněz je datováno ještě dávno předtím. Padělky mincí se objevily i ve starověké Mezopotámii i Řecku. Padělání peněz se v minulosti vždy považovalo za těžký zločin. Trestalo se deportací, usekáváním rukou, hozením za živa do vařící vody nebo popravou. To ale většinou nemohlo padělatele, unesené vidinou zisku, zastavit a platí to i pro dobu dnešní. Nadále je překračován zákon, i když viník může být potrestán vysokou pokutou či vězením. Přes všechna opatření, používaná v mincovnách a tiskárnách bankovek, které mají za úkol zabránit padělání peněz, je stále mnoho padělatelů, kteří své výtvory podobné originálu pouštějí do oběhu.