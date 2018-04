Vyplatí se investovat s on-line brokery?

Investovat peníze do akcií však představuje poměrně vysoké riziko, zvláště pro někoho, kdo není v této oblasti zběhlý a nemá dostatek zkušeností či informací o vývoji trhu, hospodářské situaci společností, prognózách jejich budoucího vývoje apod. Pro zpřehlednění a udržení kontroly nad investovanými prostředky je lepší využít služeb obchodníka s cennými papíry – brokera.

Výhodou obchodníků s cennými papíry je, že tyto informace mají a jsou schopni poradit. Někteří obchodníci vytvářejí doporučení, do jakých akcií peníze investovat, popřípadě, kdy je vhodná doba je prodat. Jelikož většina obchodů probíhá na burzách, na kterých mohou obchodovat pouze jejich členové, je i to jedním z hlavních důvodů, proč využít služeb brokera.

Hlavní službou, kterou obchodník s cennými papíry (broker) svým klientům nabízí, je zprostředkování nákupu cenných papírů. Brokeři, kteří se zaměřují na služby pro drobné investory, nabízejí převážně zprostředkování nákupu akcií vzhledem k vysokým minimálním objemům obchodů u dluhopisů.

Jak je to s on-line obchodováním

Internet je fenomén, který stále víc zasahuje do našeho života a mnoho lidí si to bez něj už ani neumí představit. Je tedy logické, že i investoři hledají způsoby, jak tohle médium využít ve svůj prospěch. Internet otevřel dveře k obrovskému světu globálního investování. Kliknutím na myš máte okamžitý přístup k informacím, které více a více lidí využívá ke koupi nebo prodeji akcií a jiných investičních prostředků. Není to pochopitelně způsob určený začátečníkům na poli investic. Pro ty, kteří si na on-line obchodování troufnou, je tahle forma investování velice zajímavá ať už z hlediska pohodlí, rychlosti, technického zabezpečení nebo finanční výhodnosti.

Vzhledem k postupnému rozšiřování domácího internetu je dobré vybrat si obchodníka, který nabízí obchodování právě prostřednictvím internetu. Internet umožňuje investorovi sledovat vývoj na zahraničních trzích v reálném čase a promptně tak reagovat na změny. Stále více lidí proto využívá tuhle možnost obchodování a není divu, že i nabídka na českém trhu se postupně rozšiřuje.

Jelikož investičních možností v České republice je pořád nedostatek, je v současné době výhodnější vybrat si brokera, který vám umožní zhodnocovat vaše peníze také na zahraničních trzích. Většina obchodníků s cennými papíry dnes nabízí obchodování alespoň na hlavních finančních trzích, jako jsou New York, Londýn, nebo Frankfurt.

U on-line obchodování se jako investor vždy rozhodujete podle svého uvážení. Z tohoto důvodu by jste měli být hodně opatrní, do jakých instrumentů budete investovat. Investiční poradenství není totiž ve většině případů klientům poskytováno, naproti tomu však jako klient on-line obchodníků máte přístup k různým analýzám.

Vybere si každý

Na našempůsobí několik desítek brokerských společností, které klientům zprostředkují nákup cenných papírů na burzách u nás doma, nebo v zahraničí. Online přístup však nabízí jen malá skupina společností, které se rozhodly využít potenciálu světové sítě a umožnit investorům vydělávat prostředky z pohodlí svého domova. Zaměřili jsem se na domácí online brokery. Bohužel ne všechny společnosti, které umožňují přístup na trhy prostřednictvím internetu byly k našemu testu sdílné, nebo se jednoduše z různých příčin odmítly zúčastnit.

V našem testu tak vystupuje 5 společností, které nabízejí obchodování s různými produkty kapitálového trhu přes internet. I přes relativně nízký počet vybraných společností je nabídka služeb skutečně široká a každý si určitě vybere to své. Zmiňovanými společnostmi jsou: brokerjet České spořitelny, Colosseum, Fio, burzovní společnost, Patria a Proventus.

Jak probíhalo hodnocení?

Celkové hodnocení bralo v úvahu jak objektivní kritéria (cena, rozsah nabízených služeb apod.), tak i subjektivní hlediska, jako jsou snadnost ovládání, dostupnost nápovědy, resp. manuálu, nebo přehlednost.

