Vyplatí se ještě embosovaná karta?

Podle statistik Asociace pro bankovní karty je v České republice v současné době 49 140 pokladen, kde je možno platit kartou. Z toho je 21 550 POS terminálů (elektronické terminály) a neuvěřitelných 27 590 imprinterů (žehliček). Z tohoto pohledu se jeví embosovaná karta pro svého držitele vysoce výhodnou, protože ten se nemusí s nákupy orientovat pouze na obchody vybavené elektronickým terminálem.

Problémy, které způsobuje nebo může způsobit embosovaná karta jsou hned dva. S prvním z nich se setkáte po každé platbě, která je uskutečněna pomocí imprinteru. Oním problémem je sledování zůstatku. Zatímco po platbě uskutečněné on-line se sníží váš disponibilní zůstatek téměř okamžitě a vy si tedy můžete kdykoli ověřit své finanční možnosti, platba na základě imprinteru se vám na vašem účtu projeví až za několik dní (někdy až 14 dní). Článek, který se věnuje problematice zjištění zůstatku na běžném účtu naleznete ZDE.

Proč? Záleží na tom, jak dlouho potrvá, než obchodník, kterému jste zaplatili kartou, doručí doklad o platbě do banky. Každý obchodník, který uskutečňuje off-line platby, má s bankou nasmlouvanou časovou lhůtu od platby, do které musí doručit účtenku na některou z jejích poboček. Tato doba může být dlouhá i 14 dní a praxe je taková, že obchodníci odnášejí (nebo zasílají) účtenky do banky v určitých frekvencích. Bylo by vysoce nepraktické, kdyby tak měli činit denně.

Další problém, který ovšem může mít daleko pádnější důsledky, je nemožnost promptního zamezení zneužití embosované karty. Abychom byli přesní, tak u některých bank. Ve chvíli, kdy přijdete o svou platební kartu (ztráta či krádež), je nutné, abyste o tom co možná nejrychleji spravili svou banku. Pokud vaše karta není embosovaná, zablokuje ji banka proti zneužití prakticky okamžitě. Proti elektronickému zneužití nabízí banky hned několikero různých opatření a to limity pro transakce počínaje a zamykáním karet konče. Pokud však vlastníte embosovanou kartu, je situace poněkud komplikovanější.

Víte, co znamená pojem embosing? Embosing nebo chcete-li reliéfní písmo, je vlastnost platební karty, která umožňuje jejímu držiteli nakupovat zboží nebo služby v prodejnách, které sice akceptují platební karty, ale nejsou dosud vybaveny elektronickým terminálem. Tyto podejny používají k získání údajů o klientově platební kartě mechanický snímač neboli imprinter. Díky němu získá obchodník otisk údajů vyražených reliéfním písmem na zákazníkově kartě, které mu následně zákazník ještě potvrdí svým podpisem. Na základě těchto indicií pak obchodník zúčtuje platbu. Stejně jako v případě neembosované karty, je také embosovaná karta okamžitě po informování banky zablokována proti elektronickému zneužití. Rozdílnost však vyplývá právě z možnosti platit embosovanou kartou pouze na základě jejího reliéfního písma a podpisu, který lze velice snadno napodobit. Proti zneužití v prodejnách, kde lze platit prostřednictvím imprinteru, provádí banka tzv. stoplistaci. Jde jednoduše o to, že banky vydávají obchodníkům seznam karet, o které zákazníci přišli a obchodníci pak před každou transakcí zkontrolují, zda se karta, kterou chce zákazník právě platit, nenachází na tomto seznamu. Problém je v tom, že obchodníci dostávají aktualizovaný stoplist většinou až s týdenní frekvencí, takže zloděj nebo nálezce vaší karty tak má dostatek času na to, aby váš účet dostatečně vyplenil.

Chcete namítnout, že by si měl obchodník před transakcí telefonicky ověřit u banky, zda je karta v pořádku? To určitě měl. Některé banky dokonce vyžadují, aby obchodník provedl kontrolu od nějaké konkrétní částky. Tento limit bývá nastaven na 1 000 Kč. Dodržují však obchodníci skutečně toto pravidlo? Podle Raiffeisenbank má obchodník tuto povinnost jasně stanovenou a pokud dojde ke zneužití karty nad rámec, který vyvolává povinnost ověření, nese zodpovědnost sám obchodník.

Naštěstí se již v současné době banky podílí na riziku, které ze zneužití karty vyplývá. Ovšem za rozdílných podmínek, které lze rozlišit ze dvou pohledů. Předně, některé banky nesou podíl na riziku ze zneužití karty již od chvíle, kdy jim oznámíte, že jste o kartu přišli (pouze Komerční banka a Citibank). Ostatní banky mají pevně stanovenou časovou lhůtu, od které se na riziku podílejí. Jak se můžete přesvědčit v následující tabulce, nejméně vám vyjde vstříc Union banka, která za vás převezme zodpovědnost až po 48 hodinách od ohlášení ztráty karty.

Banka Doba převzetí zodpovědnosti bankou po ohlášení ztráty karty Spoluúčast majitele embosované karty po jejím zneužití Komerční banka okamžitě do 5 000 Kč Česká spořitelna od 24:00 hod v den nahlášení do 3 000 Kč ČSOB od 24:00 hod v den nahlášení 0 Kč GE Capital Bank od 24:00 následujícího dne 0 Kč Raiffeisenbank od 24:00 následujícího dne 0 Kč Union banka 48 hodin od oznámení 0 Kč HVB Bank od 24:00 následujícího dne* 0 Kč eBanka od 24:00 následujícího dne 0 Kč Citibank okamžitě 0 Kč

*v případě kreditní karty VISA přebírá banka zodpovědnost již od půlnoci dne, kdy byla ztráta karty nahlášena

Na stoplistaci embosované karty se stejně jako na zablokování obyčejné platební karty váže poplatek, který je však v tomto případě mnohem vyšší. Zohledňuje totiž vyšší náklady, které banka na stoplistaci vynaloží. Skutečně extrémní poplatek za tuto službu vyžaduje eBanka, naopak jediný, kdo po vás za stoplistaci nebude vyžadovat ani korunu je Citibank.

Banka Poplatek za stoplistaci embosované karty Poplatek za blokaci neembosované karty Komerční banka tuzemská 350 Kč, ostatní 2 000 Kč 150 Kč, s mezinár. pojištěním 2 000 Kč Česká spořitelna kreditní 500 Kč, tuzem. 300 Kč, ostatní 3500 Kč 500 Kč mezin., 300 Kč tuzemská ČSOB domácí 400 a zahraniční 2 000 Kč 200 Kč GE Capital Bank všechny embos. karty 2 000 Kč 100 Kč Raiffeisenbank 2 000 Kč 400 Kč Union banka Regio 500 Kč, ostatní 2 000 Kč 50 Kč HVB Bank 1 000 nebo 3 000 Kč* 1 000 nebo 3000 Kč* eBanka 3 750 Kč 200 Kč Citibank 0 Kč 0 Kč

*3 000 Kč zaplatíte za blokaci karty EC/MC a VISA, která není kreditní

Pokud bychom si chtěli nastínit, jak vypadá situace s imprintery za našimi hranicemi, pak realita je taková, že v zemích západní Evropy transakce pomocí imprinterů již téměř nepoužívají. Například v Belgii probíhá 99,3% plateb za zboží a služby prostřednictvím platebních karet elektronicky. Naopak je velký předpoklad, že východní Evropa bude ještě platbám prostřednictvím imprinterů dostatečně nakloněna.

Pokud bychom si závěrem znovu položili otázku, zda se vyplatí embosovaná karta, odpověď je nasnadě. Pokud jste zvyklí financovat své nákupy výhradně bezhotovostně a to zejména ve větším měřítku, pak si ji pořiďte. Navíc, pokud občas cestujete do mimoevropských zemí, možná jste si všimli, že někteří obchodníci mnohem raději akceptují embosovanou kartu než neembosovanou. Praktičnost karty, kterou jistě využijete, bude kompenzovat míru rizika a nedostatečnou možnost sledování zůstatku. Pochopitelně výhodu bude mít především ten majitel karty, který je opatrný.

Na druhou stranu, pokud si vystačíte s nákupy ve velkých nákupních centrech, případně vyžadujete-li, aby vaše platební karta sloužila především k výběrům hotovosti z bankomatu, pak na embosovanou kartu zapomeňte. Byl by to pro vás zbytečně nebezpečný luxus.