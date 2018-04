Vyplatí se jezdit načerno?

Pokuty i jízdné se liší, ceny asi porostou

Možná jste vzorní a bez lístku nejezdíte. Ale asi každý zažil nepříjemný pocit, když si až za jízdy uvědomil, že si nekoupil tramvajenku nebo zapomněl na lístek. Připravte si jízdenky, prosím!

Pokuty: vyšplhají se až do desetitisíců

Pokuta Dopravnímu podniku není žádná pohroma. Zaplatíte-li na místě, o víc než pět set nepřijdete. Propásnete-li termín, musíte do peněženky sáhnout hlouběji. Jednou vás stejně chytí!

Pětina z nás přiznává, že jezdí načerno



Pokuty důsledně vymáháme a není výjimkou, že dosáhnou i desetitisícových částek. Díky tomu „chronických“ černých pasažérů mezi cestujícími postupně ubývá. Proč jezdím načerno?

Pokud již jedete načerno a přistihne vás revizor, je dobré vědět, jaká jsou vaše práva a povinnosti. Co si k vám může dovolit revizor a co naopak dělat nesmí?



Kolik stojí cestování hromadnou dopravou Dopravní podnik základní plné jízdné měsíční jízdenka pokuta na místě (a do stanoveného počtu dní) pokuta po stanoveném počtu dní Brno 13 Kč, přestupní na 40 minut 380 Kč 500 Kč (2 dny) 700 Kč České Budějovice 8 Kč, přestupní na 10 minut 476 Kč, pět zón 400 Kč ( do 15 dní) 600 Kč (do 25 dní), dále 1000 Kč Děčín 18 Kč, přestupní, 60 minut 350 Kč 500 Kč 500 Kč Hradec Králové 9 Kč, nepřestupní 390 Kč 400 Kč (do 3 dní) 800 Kč Chomutov a Jirkov 12 Kč, nepřestupní 400 Kč není* Jihlava 10 Kč, přestupní 60 minut 280 Kč 400 Kč 500 Kč (do 15 dní), pak 1010 Kč Karlovy Vary 15 Kč, přestupní, 40 minut 300 Kč 500 Kč 1 000 Kč Liberec 16 Kč, přestupní, 45 minut 400 Kč 1 000 Kč 1 000 Kč Mladá Boleslav 8 Kč, přestupní na 30 minut** 300 Kč nelze 200 Kč Most a Litvínov 14 Kč, přestupní, 30 minut 475 Kč, dvoupásmová 200 Kč (do 10 dní) 600 Kč (do 25 dní), dále 1000 Kč Olomouc 8 Kč, přestupní, 40 minut 220 Kč 300 Kč (do 15 dní) 1 000 Kč Opava 9 Kč, přestupní 209 jednopásmová 400 Kč (do 7 dní) 1 000 Kč Ostrava 12 Kč, přestupní na 45 minut 397 Kč, čtyři zóny 400 Kč (do 7 dní) 1 000 Kč Pardubice 16 Kč, přestupní, 40 minut 300 Kč 400 Kč (do 10 dní) 1 000 Kč Plzeň 12 Kč, přestupní 30 minut 350 Kč 300 Kč (do 10 dní) 1 000 Kč Praha 20 Kč, přestupní, 75 minut 460 Kč 500 Kč (do 15 dní) 950 Kč Teplice 10,30 Kčy, nepřestupní** 400 Kč 300 Kč 500 Kč (do 7 dní), dále 1000 Kč Ústí nad Labem 14 Kč, přestupní 40 minut 340 Kč 400 Kč 500 Kč (do 15 dní), dále 800 Kč Zlín a Otrokovice 12 Kč, přestupní na 40 minut 360 Kč celopásmová 300 Kč (do 7 dní) 1 000 Kč České dráhy jízdné za 7 až 10 km bez slevy měsíční jízdenka 7 až 10 km pokuta na místě pokuta později 16 Kč 297 Kč 400 Kč 800 Kč

Poznámka: *Dopravní podnik zablokuje možnost koupě zvýhodněné jízdenky, **platí při použití čipové karty