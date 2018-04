Vyplatí se karta v zahraničí?

Jak se vypořádat s placením v cizině?

Při cestách do zahraničí je mezi českými turisty stále rozšířenější platební karta, ale ceny za výběr z bankomatů v cizině mohou nepříjemně překvapit. Co se tedy vyplatí a co ne?

Co dělat při ztrátě karty

Pokud přijdete v cizině o platební kartu, pak ihned volejte do banky a počítejte s tím, že vás ztráta může přijít pěkně draho. Kolik přesně a jak minimalizovat rizika i náklady?

Když peníze už zmizely...

Přestože ztrátu karty nahlásíte ihned, nemusí to nutně znamenat, že jsou všechny vaše peníze zachráněné. Blokace karty je totiž obvykle platná od půlnoci dne nahlášení. Jak se bránit?

Banka může poslat nové peníze nebo kartu

Kdo přijde o platební kartu, může banku požádat o zaslání nové či o hotovost. Lehce to jde u karet s vyšším poplatkem - tam je tato služba obvykle zahrnuta v ceně za jejich vedení. Co ale ostatní?

Náhradní karta: za jak dlouho a za kolik?

Jak rychle dostanete náhradní kartu v případě, že jste v zahraničí? Jaké jsou podmínky deseti největších bank? Kolik vás tato služba bude stát? Tyto informace spolu s radami a tipy naleznete zde.

Banka Výběr z bankomatu v zahraničí debetní kartou Citibank 100 Kč + 0,5% Česká spořitelna* 100 Kč + 0,5% ČSOB 80 Kč + 0,5% eBanka 1,5%, min. 140 Kč GE Capital Bank 100 Kč + 0,5% HVB Bank 100 Kč + 0,5% Komerční banka 1%, min. 100 Kč Poštovní spořitelna 80 Kč + 0,5% Raiffeisenbank 1%, min. 125 Kč Volksbank 75 Kč + 0,5% Živnostenská banka 105 Kč + 0,5%

Pozn.: *v bankomatech Erste Bank v Rakousku, Slovensku, Chorvatsku a Maďarsku klienti České Spořitelny platí 25 korun plus 0,5 procenta z vybírané částky

Zdroj: banky