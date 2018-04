Vyplatí se koupě auta na leasing?

Za auto na dluh připlatíte desetitisíce



Nulové navýšení, minimální akontace, splátky ušité přímo na míru - to jsou hlavní slogany, na které lákají leasingové společnosti nové zákazníky. Přidávají se k nim i banky. Kdo z nich je výhodnější?

Ojeté auto raději na spotřebitelský úvěr



Na auto si můžete půjčit i v bance. Při nákupu staršího vozu dokonce ušetříte pár tisíc, pokud se místo do leasingové společnosti vydáte do banky pro spotřebitelský úvěr. Jaké jsou jeho výhody?

Podle čeho vybírat leasingovou společnost?



Víte, co všechno byste měli zvážit před podpisem leasingové smlouvy? Jak poznat, která leasingová společnost nabízí opravdu zajímavé podmínky, když je současná nabídka tak široká?

Leasing se může stát noční můrou



Dopravní nehoda či krádež auta vám může přinést několik týdnů nervů. Pokud je auto na leasing, stává se celá záležitost ještě komplikovanější. Na co je třeba se připravit?

Co přinese krádež vozidla?



Víte, co se bude dít ve chvíli, kdy vám ukradnou auto pořízené na leasing? Na co máte nárok při finančním vyrovnání? Na čí straně bude pojišťovna?

Auto na odpis: Starostí nad hlavu



V případě, že je automobil po dopravní nehodě neopravitelný, je vše v rukou likvidátora pojišťovny. Jestliže rozhodne, že vůz již nejde opravit, je leasingová smlouva předčasně ukončena. Co teď? Pojistné plnění jde leasingové společnosti



Jestliže si pořizujete auto na leasing, je nezbytností mít kromě povinného ručení i havarijní pojištění. To si buď vyřídíte sami, nebo je může za vás obstarat leasingová společnost. Co je výhodnější? Kolik stojí nová Škoda Fabia v ceně 300 000 Kč na leasing cena CAC Leasing 319 439 Kč ČP Leasing 322 177 Kč ČSOB Leasing 323 064 Kč Leasing České spořitelny 325 152 Kč VB Leasing 326 357 Kč ŠkoFIN 326 412 Kč CCB Leasing 326 964 Kč GE Capital Leasing 332 310 Kč na spotřebitelský úvěr cena HVB Bank 328 712 Kč Česká spořitelna 336 540 Kč Komerční banka 338 822 Kč Živnostenská banka 339 966 Kč eBanka 343 760 Kč ČSOB 345 000 Kč Citibank 359 184 Kč Pozn.: ceny zahrnují popl. spojené s podepsáním leas. smlouvy, resp. přidělením spotř. úvěru a vedení úvěrového účtu za tři roky. Ceny jsou uvedeny v Kč, jedná se o nový vůz Škoda Fabia v ceně 300 000 Kč, s akontací 30 %, spotř. úvěr je čerpán ve výši 70 % ceny vozu, tedy 210 000 Kč. Pramen: banky a leasingové společnosti