Vyplatí se koupě nemovitosti z vlastních?

Výhodou úvěrů je skutečnost, že nemusíme dlouho čekat na to, až naspoříme dostatek vlastních peněz. Potřebnou věc si tak můžeme pořídit dříve a dříve ji můžeme používat. Místo toho, abychom na ni spořili, splácíme úvěry. Pochopitelně platíme úrok z půjčených peněz a zaplatíme tak více, než kdybychom si dané zboží koupili z vlastních peněz.

Úvěry jsou dražší než vlastní prostředky

Podobně můžeme uvažovat v případě koupě nemovitosti. Buď:

1. naspoříme potřebný objem peněz, nebo

2. si potřebné peníze půjčíme.

V předchozí kapitole jsme porovnávali koupi bytu za 1,5 mil. Kč nebo jeho pronajmutí. Jak by vypadala situace, kdybychom si na tento byt chtěli naspořit?

Graf: Porovnání ceny bytu a naspořené částky na byt, který stál na počátku 1,5 mil. Kč a jeho cena roste o 2 % ročně, se naspoří za 12 let (při vkladu 10 000 Kč měsíčně a zhodnocení 4 % ročně)

Byt stojí 1,5 mil. Kč v dnešních cenách. Postupem času jeho cena pravděpodobně poroste, takže naspoření částky přesně 1,5 mil. Kč nám nebude stačit. Potřebujeme naspořit více. Kdyby cena bytu rostla o 2 % ročně (podobně jako inflace), bude jeho cena za 10 let 1,8 mil. Kč. V předchozí kapitole jsme počítali s nájmem cca 10 000 Kč měsíčně. Když budeme tuto částku pravidelně měsíčně spořit, budeme mít při zhodnocení 4 % p.a. našetřeno na byt přibližně za 12 let.

Právě za 12 let se setká rostoucí cena bytu a naspořená částka, a to na hodnotě 1,9 mil. Kč. Můžeme také zkusit uvažovat o vyšším zhodnocení spořených prostředků.

Můžeme spořit rizikověji, investovat do výnosnějších instrumentů. Např. akcie dlouhodobě přinášejí vyšší výnos než dluhopisy nebo jiná konzervativní portfolia. V případě vyššího výnosu by se nám podařilo naspořit na byt o něco dříve.

Výnos investice nemáme v žádném případě zajištěný. Investovat na dobu 12 let s sebou nese značné riziko nejistoty výnosů. I kdybychom volili nejkonzervativnější investice, nemáme jistotu, že na vyhlédnutý byt naspoříme právě za těchto 12 let. Nevíme, jak se budou vyvíjet ceny nemovitostí. Může se klidně stát, že po uplynutí 12 let zjistíme, že musíme ještě nějakou dobu spořit, protože ceny bytů jsou vyšší. Při řešení naléhavé bytové situace nemáme čas čekat tak dlouho, až si naspoříme potřebný objem peněz. Navíc bychom celou tu dobu museli řešit problém, kde (a za co) budeme zatím bydlet. Když zvolíme pronájem, bude to pro nás znamenat další a další výdaje a budeme mít méně prostoru pro spoření na vlastní byt.

V tomto našem konkrétním případě bychom mohli byt koupit díky úvěrům. Splátka hypotečního úvěru by se mohla pohybovat právě kolem těchto 10 000 Kč měsíčně. Nemuseli bychom tedy splácet více, než kolik bychom spořili. Pro řešení bytové situace je často výhodnější použít úvěrů. Je to rychlejší cesta než čekání na naspoření dostatečného objemu peněz. Díky úvěrům se dostaneme k vlastnímu bydlení daleko rychleji a navíc ušetříme za případný nájem. Kromě toho se nevystavujeme riziku, že ceny nemovitostí porostou rychleji a nám se bude cíl stále vzdalovat.