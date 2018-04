Vyplatí se makléř?

Dobrý makléř by vám měl předložit nabídku hned několika bank a navrhnout tu nejlepší variantu, plus za vás vyřídit většinu administrativy, a to zcela bezplatně – dostane totiž provizi od banky.

Výhodou, na kterou hodně lidí "slyší", jsou nižší úroky. "Může to být třeba sazba, kterou finanční ústavy označují "od", tedy dolní hranice pásma," říká Milan Roček z Hyposervisu.

Makléř jiné firmy, který nechce být z konkurenčních důvodů jmenován, doplňuje: "Jsme schopni nabídnout klientům slevu až 0,3 procenta oproti standardní nabídce jednotlivých bank."

Co nabídly banky, co makléři

Jestli jsou makléři opravdu levnější, než když si sjednáváte hypotéku na vlastní pěst, jsme ověřovali na modelovém příkladu. O nabídku hypotečního úvěru a podmínky jeho získání jsme požádali jak banky, tak některé makléřské společnosti.

Výsledky překvapily. Banky se mezi sebou ve splátkách liší téměř o tisícikorunu a makléři nenabídli nic výjimečného. "Když má banka nějakou speciální slevovou akci, ani pro makléře nižší sazbu nenabídne. Makléř však o těch akcích ví,což je pro klienta dobré," objasňuje situaci Luboš Pánek ze společnosti Broker Trust.

Makléři však mimo záznam říkají, že i tady by byli schopni získat slevu. Ale jen v případě, že by šlo o skutečně vysokou hypotéku, třeba přes 5 milionů. Společnosti AWD a Sophia Finance doporučily klientovi akční hypotéku Komerční banky, Hyposervis preferoval Českou spořitelnu. "Podmínkou akční nabídky Komerční banky mimo jiné je, že klient bude mít na celou částku úvěru rizikové životní pojištění. To měsíční platbu zvýší v modelovém příkladě asi o 350 až 400 korun, záleží na výši úvěru i věku klienta," vysvětluje svůj postup Milan Roček.

Celková měsíční splátka by tak byla srovnatelná s ostatními ústavy. I to je výhoda makléřů – myslí obvykle ve větších souvislostech než zástupce jedné banky.

Poradce si nejdřív proklepněte

rada mf dnes Předem se informujte o tom, jaké služby jsou standardní a jaké jsou navíc, a proto i placené.

Než se však do péče makléře svěříte, prověřte si, zda je opravdu kvalitní. Měl by spolupracovat s co nejvyšším počtem institucí, které poskytují úvěry na bydlení. Pak budete mít jistotu, že má skutečně přehled o nabídkách na celém trhu. Zeptejte se, zda je pojištěný pro případ, kdy by vám banka hypotéku zamítla a vám by hrozilo, že třeba kvůli neplnění již uzavřených smluv budete muset platit pokuty. Vybírejte například z členů Asociace hypotečních makléřů

Věnujte také pozornost tomu, jak na vás poradce reaguje. Odpověděl na e­mail včas? Dovoláte se mu bez problémů? A zjistěte, jaký objem služeb je vám ochoten zprostředkovat. Vypočítá vaši bonitu? Bude pro vás u banky vyjednávat lepší podmínky, sežene výpis z katastru, zajistí odhad nemovitosti a doprovodí vás k podpisu smlouvy?



Kolik zaplatíte za hypotéku

Svobodný muž, 32 let, o hypotéku žádá sám, žádné jiné závazky nemá (kromě 500 korun měsíčně na penzijní připojištění), čistý příjem 33 000 korun,

žádá o půjčku 900 000 korun,

na koupi bytu, jehož odhadní cena činí 1,5 milionu korun,

splácet by chtěl 10 let, fixovat na 5 let.