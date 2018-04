Vyplatí se mi předčasný důchod?

Je pravda, že za každých započatých 90 dní ode dne přiznání důchodu do dosažení řádného důchodového věku se procentní výměra důchodu snižuje o 0,9 %, minimálně však činí 770 korun? Je takový důchod krácen trvale? Dále bych se rád zeptal, zda má na výpočet důchodu negativní vliv i to, že jsem byl často v pracovní neschopnosti?

Pokud nepobíráte částečný nebo plný invalidní důchod, pak se na vás vztahují podmínky pro získání předčasného důchodu uvedené v § 31 zákona č. 155/1995 Sb. v platném znění za předpokladu, že jste byl nejméně 25 let pojištěn a do dosažení důchodu vám chybí nejvýše pět let. Podle znění dotazu se zdá, že tyto podmínky pravděpodobně splňujete.

Jestliže jste se narodil v říjnu roku 1945, vznikl by vám nárok na starobní důchod patrně v květnu nebo v červnu roku 2007. V případě, že byste tedy chtěl před tímto datem, tedy ještě letos, odejít do předčasného důchodu, pak by se vám předčasný starobní důchod vypočítával z posledních dvaceti let vaší pracovní činnosti. Za každých i započatých 90 dnů do dosažení řádného starobního důchodu by se vám takto vypočtený důchod snižoval o 0,9 % a toto snížení důchodu by bylo trvalé i poté, co by vám vznikl nárok na řádný starobní důchod.

Konkrétní výpočet by se prováděl k datu, k němuž byste požádal o předčasný důchod. Skutečnost, že jste byl často nemocný, by se mohla promítnout do výpočtu celkové výše důchodu.

Měl byste zvážit, zda se vám odchod do předčasného důchodu vyplatí, nebo zda by bylo lépe počkat a pak požádat o řádný starobní důchod. Mohlo by se vám totiž stát, že důsledky předčasného odchodu do důchodu, které spočívají v krácení vyplácené částky, byste pak nesl do konce života. Kdo si tohle neuvědomí, může svého rozhodnutí později litovat, ale už s tím nic neudělá.

Pokud budete chtít znát konkrétní výši svého starobního důchodu a z ní odvozenou výši předčasného starobního důchodu, je nutné obrátit se na příslušnou Správu sociálního zabezpečení, která na základě předložených dokladů o době trvání zaměstnání a pojištění provede konkrétní výpočet buď starobního, nebo předčasného důchodu. Příslušný úřad najdete na Okresní správě sociálního zabezpečení, tedy v místě, kde dříve býval okresní úřad pro vaši obec. Tam vám poradí, jak správně postupovat.