Vyplatí se navýšená hypotéka?

První varianta není příliš obvyklá. Pokud však teprve vzniká, může se stát celkem snadno, že původní rozpočet stavby bude překročen.

Nejste-li si zcela jisti, jak vysokou budete na koupi či výstavbu skutečně potřebovat, je dobré vzít v úvahu několik skutečností. Většina bank na změnu výše sjednaného úvěru nepřistoupí, pokud již byla smlouva podepsána. Jsou však i výjimky a někde by vám dodatek k úvěrové smlouvě mohli zpracovat. V každém případě však není vhodné se na to spoléhat a pokud očekáváte podobnou situaci, informujte se o možnosti dodatečné změny předem. Také počítejte s poplatkem za zpracování změny ve smlouvě, který nebude nijak nízký. Nejčastěji se jeho výše pohybuje v rozmezí 1 000 až 2 000 korun, ale například ČMHB a ČSOB mají jeho maximální výši omezenu až částkou 10 000 korun, HVB Bank 5 000 korun.

Požádat o další úvěr

Obvyklým řešením, jak získat potřebné dodatečné prostředky, je sjednat si další úvěr. Pokud by mělo jít o další hypotéku, nutným předpokladem je, že vaše příjmy jsou dostatečné na splácení obou úvěrů. Také nemovitosti, která slouží jako zajištění úvěru, musí být tak vysoká, aby pokryla obě pohledávky banky. Pomoci může další nemovitost, pokud ji má dlužník k dispozici. O druhý úvěr můžete požádat buď u stávající banky, anebo se samozřejmě můžete obrátit i jinam. U však může být problémem jeho minimální výše stanovená bankou. Spodní limity jsou často nastavené například na 300 000 korun, nižší hypotéku pak sjednat nelze. Lepší podmínky byste však mohli mít u banky, kde již čerpáte první úvěr. V takové situaci jsou některé banky ke svým stávajícím klientům vstřícné a v případě „dodatkového“ úvěru poskytnou i nižší. Výhodou je také to, že nebudete muset shánět další nemovitost do zástavy, pokud je její zástavní hodnota dostatečná. Jiná banka by totiž v každém případě požadovala jinou nemovitost, na které nevázne žádné zástavní právo.

Jak na úvěr ze stavebního spoření?

V uvedených případech nedostačujícího úvěru by v praxi mělo jít většinou spíše o nižší částky. Předpokládáme, že původní rozpočet stavby nebude ve výsledku činit například pouhých padesát procent skutečně „prostavěných“ prostředků. V konkrétních případech je tedy možné při nižších částkách použít na dofinancování , nebo i – ten však bude rozhodně mnohem nákladnější. Levnějším neúčelovým úvěrem je americká hypotéka, u ní je však opět podmínkou zástavou nemovitosti.

Ponechat si rezervu

Jinou možností je v případě nejistoty ohledně celkových nákladů na realizaci výstavby o něco nadhodnotit rozpočet stavby. To znamená ponechat si určitou rezervu. Klasická na pořízení nemovitosti je účelová a banky tudíž neposkytnou vyšší částku než na tuto konkrétní investici, tedy více než činí její kupní cena nebo rozpočet stavby. Do něj si však lze zakalkulovat například náklady na nějaké nadstandardní vybavení. O to bude vyšší i sjednaná hypotéka. Při překročení naplánovaných nákladů lze pak využít této rozpočtové rezervy.

Přílišné nadhodnocení výše potřebného úvěru však také není výhodné a nese sebou zbytečné náklady. Každopádně se musí zaplatit vyšší poplatky za zpracování úvěru, které se odvíjejí právě od jeho výše. Ty jsou v případě nedočerpání úvěru nevratné. Vyšší úvěr také předpokládá lepší klienta a vyšší hodnotu zastavované nemovitosti. Kromě toho si banky účtují další poplatek za nevyčerpání celé sjednané částky. Jeho výše u vybraných bank je uvedena v následující tabulce (neznamená to však, že ostatní neuvedené hypoteční banky jej nemají). Je zde vidět, že čím je nedočerpaná částka vyšší, tím více klient zaplatí.

Banka Co je nedočerpání hypotéky Výše poplatku za nedočerpání hypotéky (v % z nedočerpané částky) ČMHB více než 50 % z HU nebo částka nad 1 mil. Kč* 10 % ČSOB více než 50 % z HU nebo částka nad 1 mil. Kč 5 % eBanka více než 20% z HU 3 % GE Capital Bank více než 10% z HU 3 %, min. 5 000 Kč Raiffeisenbank pokud nebylo dočerpáno v dohodnutém termínu** 3 % WÜSTENROT HB více než 10 % z HU 3 % ŽIVNOBANKA částka nad 100 tis. Kč 10 %

Zdroj: banky

Poznámka: HU = sjednaná výše hypotečního úvěru, *platí pro úvěr do 10 mil. Kč; **poplatek za rezervaci aktiv; v tabulce nejsou uvedeny poplatky u ČS, HVB Bank a Komerční banky, jelikož je nezveřejňují na svých internetových stránkách ani na infolinkách pro klienty

Pokud jste v situaci, kdy si nejste zcela jisti, jak vysoký úvěr budete nakonec potřebovat, měli byste si předem zjistit, jak vám vyjde či nevyjde vybraná banka vstříc a jak vysoké poplatky budete muset zaplatit za změny smlouvy či nedočerpání úvěru. Dále byste si měli spočítat, zda vám vyjde levněji varianta úvěru nižšího s případným dalším úvěrem, či varianta úvěru s rezervou. A také zda budete mít v případě dodatečných a původně nekalkulovaných nákladů možnost předložit bance další nemovitost jako zástavu, nebo zda budete moci využít raději zcela jiných zdrojů financování.

