Vyplatí se podle vás vzdělání?

Adéla Humlová, obchodní ředitelka společnosti pro personální poradenství Axios

Investice do vzdělání se vyplatí v každé době, firmám i jednotlivcům. Vzdělání poskytuje člověku kromě dobrého pocitu určitě také širší uplatnění. Češi využívají možnosti průběžného vzdělávání a jejich zaměstnavatelé jim v tom naštěstí nebrání, dokonce je v tom podporují. Záleží na tom, zda pak jejich kvalifikace využijí.

Vladimír Smolka, ředitel divize statistik Trexima

Určitě, vzdělání je předpokladem k získání žádaných a lépe placených profesí. Přitom odměna v atraktivní manažerské profesi nebo v oboru informačních technologií může být vedle mzdy významně vylepšena zaměstnaneckými výhodami. Vyšší vzdělání dává větší šanci úniku před nezaměstnaností. Nezanedbatelnou předností vzdělání je jeho role při nástupu do zaměstnání. Obecně je vzdělání považováno za signál o schopnostech a produktivitě uchazeče, což však praxe nemusí vždy potvrdit. V amerických učebnicích ekonomiky práce najdeme závěr, že investice do vzdělání je přibližně stejně výhodná jako investice do akcií nebo realit.

Martin Vosecký, jednatel konzultační společnosti Catro

Vzdělání se vyplatí, škola dává vědomosti i poznatky. Na každém záleží, jak je uplatní. Ve většině firem platí podle toho, co člověk umí, nikoliv, co vystudoval. Jen málo zaměstnavatelů je zatím schopno finančně ocenit například nejlepší absolventy prestižních škol.

Jiří Stýblo, výkonný ředitel České manažerské asociace

Odpověď je jednoznačná, vyplatí. Studium dává možnost stát se člověkem, který se nemusí bát v konkurenci nejchytřejších, nejzdatnějších a nejschopnějších. Poskytuje prestiž a stále zřetelněji lepší odměňování. Názor, že za prestiž si nic nekoupím, je sice možný, ale čím dál víc se prosazuje, že právě prestiž se vyvažuje i penězi. Perspektivní uvažování znamená investovat do svého vzdělání, i když návratnost této investice není tak rychlá, jak by si mnozí představovali. Stále bude platit Baconův výrok o moci, kterou poskytuje vědění.

Barbora Tomšovská, ředitelka personální společnosti Wrightson

Při výběru správné školy určitě. Lidé s vyšším vzděláním se mohou lépe uplatnit na manažerských pozicích, i když to není jediné kritérium. Minimálně se člověk s lepším vzděláním prezentuje lépe v životopisu, což mu otevírá dveře u potenciálního zaměstnavatele. Otázky vzdělání jsou důležité zejména na začátku kariéry, u absolventů, za kterými nic jiného než vystudovaná škola není. Kandidáta, který má za sebou dvacet let praxe, se nikdo nebude ptát, jakou školu má.