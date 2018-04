Vyplatí se pojištění pro případ smrti nebo dožití?

Bývá nabízeno ve variantách s odlišnými pojistnými částkami pro každé z pojištěných rizik, takže se můžeme setkat s poměry sjednaných pojistných částek (dožití : smrt) ve výši 0,5 : 1, 1 : 1 (nejčastěji), 1 : 2 a 1 : 3. Tím je klientem defi nováno toto pojištění jako spíše spořicí nebo zajišťující produkt.

Výši pojistné částky lze v době platnosti smlouvy změnit, nelze už změnit poměr obou funkcí sjednaného pojištění. Redukce nebo výplata odbytného je možná zpravidla po 2 letech platnosti smlouvy (je-li již vytvořena rezerva). Minimálním vstupním věkem bývá 15 let a maximálním 60 nebo 65 let. Doba trvání pojištění je zpravidla omezena od 5 let do 70, někdy až do 85 let věku pojištěného. Minimální pojistná částka bývá v rozpětí 10 až 50 tis. Kč, maximální nebývá omezena. I zde platí stejná závislost mezi výší pojistné částky a vstupního věku na jedné straně a způsobu prokázání zdravotního stavu jako u pojištění pro případ smrti.

Garantovaná pojistná částka pro případ dožití se zvyšuje o podíl na dodatečných výnosech z pojistných rezerv. Tento podíl je běžně defi nován jako 85 % z rozdílu mezi garantovaným a skutečně dosaženým výnosem. Toto navýšení se označuje jako podíl na zisku. O zaplacené pojistné lze po splně ní podmínek stanovených zákonem o daních z příjmů snížit daňový základ. Pro srovnání s předcházejícím typem pojištění si uveďme výši ročního pojistného pro tu samou dvojici při poměru obou rizik 1 : 1. U muže to bude 21 405 Kč a u ženy 20 950 Kč. Rozdíl v sazbách je tu téměř neznatelný. Nesmíme zapomenout, že část pojistného má povahu spoření.

Univerzální pojištění

Modifikovanou verzí smíšeného pojištění je univerzální pojištění, často označované jako variabilní nebo flexibilní. Tento moderní pojistný produkt, který má stanovenou pojistnou částku jen pro případ smrti, umožňuje klientovi v průběhu pojistné doby měnit pružně nejen pojistnou částku, ale i pojistné a tím operativně měnit poměr výnosové a rizikové funkce pojistky nebo pojištění prostě jen přizpůsobovat své fi nanční situaci. Zpravidla je umožněn i výběr části kapitálové hodnoty během trvání pojištění. Z těchto vlastností pak vychází jeho označení jako variabilní nebo flexibilní pojištění.

Při zvyšování pojistné částky dojde k novému zkoumání klientova zdravotního stavu a bude nově stanoveno pojistné, odpovídající jeho aktuálnímu věku. Volbou maximální pojistné částky pro případ smrti při pojistném 12 000 Kč lze u některých těchto produktů díky daňovým úlevám dosáhnout reálně nižší ceny než u pojištění pro případ dožití.

Vzhledem ke skutečnosti, že se smíšená pojištění sjednávají na dlouhou dobu, nabízejí pojišťovny další výhody, jako např. indexaci (dynamizaci, aktualizaci), která má zabránit znehodnocení pojistné částky inflací. Někdy k ní nedochází každoročně, ale teprve při dosažení zvoleného procenta meziročního růstu životních nákladů. Klient má právo indexaci odmítnout, někdy s rizikem, že už ji nebude možné obnovit. Při zvyšování pojistné částky touto metodou se již zdravotní stav klienta nezjišťuje.

Pojišťovny z těchto pojištění často umožňují čerpání úvěru do výše kapitálové hodnoty pojištění, méně často výběr části kapitálové hodnoty, nebo jen podílu na zisku. Ve všech uvedených případech jde vlastně o vyplacení zálohy na pojistné plnění, o kterou se případné plnění za pojistnou událost sníží.

Automatickou, někdy ale volitelnou, výhodou těchto pojistek bývá tzv. zproštění od placení pojistného, jestliže se pojistník v době platnosti smlouvy stal plně invalidním, výjimečně i dlouhodobě pracovně neschopen. Často je smíšené životní pojištění nabízeno ve formě tzv. kombinovaného pojištění. Jednou smlouvou lze zároveň sjednat i některá další pojištění, v tomto kontextu označovaná jako připojištění. Jde tedy o spojení různých druhů pojistných produktů. Nejčastěji se připojuje pojištění úrazové, nemocenské, vážných onemocnění nebo invalidity. Pojišťovny takové kombinované pojištění často nabízejí jako tzv. programy – Budoucnost, Zdraví, Quatro apod. Pojistné za životní pojištění, obsažené v takovém programu, lze při splnění podmínek odečíst od základu daně.

Pojištění pro případ dožití

Pojistnou událostí je dožití sjednané doby. Není to právě nejvyhledávanější produkt, ačkoli právě vyloučení jednoho závažného rizika (smrti) dovoluje větší část pojistného, než je tomu u smíšeného pojištění, zhodnocovat. Další výhodou oproti kapitálovému pojištění je, že u tohoto produktu není vyžadován zdravotní dotazník ani lékařské prohlídky. Parametry bývají jinak obdobné jako u předcházejícího produktu.

Skutečnost, že v případě úmrtí pojištěného nedojde k pojistnému plnění, bývá zmírněna příslibem navrácení pojistného, nebo výplatou kapitálové hodnoty pojištění oprávněné osobě (pokud to není automatickou součástí pojištění, lze sjednat formou připojištění). Pojistné lze při splnění podmínek odečíst od základu daně.

