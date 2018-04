Vyplatí se pojištění splátek úvěru?

V dnešní době je normální pořizovat si movité i nemovité věci formou úvěru. Pro mnohé je lákavá představa nákupu zboží bez vlastních prostředků a vlastnit jej okamžitě. Většinu z nás ovšem v takové chvíli také napadne, co bude, když… Co když onemocním na delší dobu? Co když se mi stane úraz v jehož důsledku budu nemocen nebo v horším případě částečně či plně invalidním? Co když jako živitel rodiny a plátce případného úvěru, ztratím zaměstnání? Co když se mi stane to „nejhorší“ a zemřu? Jak se před těmito událostmi ochránit?