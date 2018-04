Vyplatí se pojistit si mobilní telefon?

Od 1. listopadu loňského roku nabízí Eurotel novou službu v podobě speciálního pojištění mobilního telefonu, a to ve spolupráci s Generali pojišťovnou a IPB Pojišťovnou. Pokud jste majitelem mobilního telefonu zakoupeného od oficiálního prodejce Eurotelu, využíváte služeb tohoto mobilního operátora (standardní nebo předplacená služba) a váš přístroj není starší než dva roky, můžete si jej nechat pojistit proti krádeži. Pojištění se vztahuje pouze na krádež s tzv. násilným překonáním překážky, včetně uloupení z uzamčených motorových vozidel (prostá krádež z bytu, kanceláře, automobilu apod.) a na loupež.

Pokud vám pak někdo váš telefon opravdu odcizí, doložíte servisnímu centru MARSH (tato firma spolupracuje s Eurotelem) kopii policejního protokolu a vyplněný škodný formulář. Pokud pak servisní centrum uzná pojistnou událost, máte nárok buď na stejný typ telefonu nebo na ekvivalent ukradeného telefonu ve stejné ceně. Tento nový telefon si pak zakoupíte na značkové prodejně Eurotelu, kde také předložíte poukaz od servisního centra. Pojišťovna vám následně uhradí cenu telefonu přímo na váš účet.

Pojištění vám umožní sjednat každá značková prodejna Eurotelu, a to na 1 rok. Pokud si budete přát prodloužit pojištění svého mobilu, pak i to je možné, ovšem maximálně na další jeden rok. Dva roky totiž ovlivní cenu telefonu natolik, že se již pojišťovně nevyplatí váš přístroj znovu pojistit. Jinak, co je ještě důležité poznamenat je, že pojištění je bez spoluúčasti a pojistná smlouva nabývá účinnosti od momentu, kdy pojišťovně uhradíte roční splátku.

Zaplaťte a pořádně…

Ptáte se, kolik za pojištění svého mobilu zaplatíte? Toto pojištění nabízí na výběr tři různé výše pojistných částek, které zároveň určí výši pojistného placené pojišťovně, jak ukazuje následující tabulka. Volba jedné ze tří pojistných částek, které určují maximální možné plnění, bude záviset na hodnotě telefonu.

Pojistná částka 10 000 Kč 20 000 Kč 35 000 Kč Roční výše pojistného 790 Kč 1 290 Kč 1 890 Kč

Zdroj: Eurotel

Pokud si tedy budete chtít pojistit mobilní telefon v hodnotě 16 000 korun, pojistná částka je 20 000 korun (vždy buď stejná nebo nejbližší vyšší pojistná částka jako je hodnota telefonu) a vy zaplatíte za roční pojistné 1 290 korun.

Pojistit či nepojistit?

Položme si teď ale otázku: „Vyplatí se tento druh pojištění?“ Je zřejmé, že jeho cena není zrovna nejnižší. Vždyť roční pojištění celé domácnosti (příklad - byt v Praze o výměře 70 m2, vybavení v ceně 500 000 korun), stojí kolem 3 000 korun. Navíc, když si spočítáme, kolik dělá výše pojistného na ceně mobilu, docházíme ke zjištění, že se jedná o celých 7,9% v případě desetitisícové pojistné částky a 5,4% v případě pojistné částky pětatřicetitisícové. Co je ovšem ještě mnohem nepříznivější než cena pojištění, to jsou stanovené podmínky, za kterých o svůj telefon musíte přijít, aby se pojištění na váš případ skutečně vztahovalo. Proč?

Zdálo by se, že kladně může pro pojištění mobilních telefonů hovořit počet ukradených telefonů. Konkurence Eurotelu, mobilní operátor T-Mobile, uvádí, že jen za posledního půl roku došlo z důvodu krádeže či ztráty k blokaci několika tisíc SIM karet. Ovšem nesmíme zapomínat na to, jakým způsobem bývají mobilní telefony nejčastěji ukradeny. Patrně nejvíce je totiž váš mobil ohrožen v ulicích velkých měst, městské hromadné dopravě a nákupních centrech. Bohužel, právě na situaci, kdy vám telefon odcizí kapsář nebo vám jej někdo vytrhne od ucha, když právě telefonujete, se pojištění Eurotelu nevztahuje. Hledáte další informace o pojištění? Pak určitě navštivte tuto sekci.

Pokud se ale bojíte, že by vám telefon mohl být ukraden z automobilu, bytu, kanceláře nebo snad uloupen při přepadení v ulicích města, pak právě pro vás je pojištění od Eurotel tím pravým. Musíte brát ovšem na vědomí podmínky pojišťovny, které jsou dosti přísné. Aby se na ukradené zboží pojištění vztahovalo, musí být správně zabezpečené (uzamčené apod.). Pokud využíváte mobilní telefon se společnostmi T-Mobile či Oskar, pak na pojištění zapomeňte. Ani jedna z těchto společností neuvažuje, že by v blízké budoucnosti s podobnou službou vyšla na trh. Oskar již dokonce v minulosti testoval, zda by měli jeho klienti o pojištění mobilů zájem, ale protože se setkal s pramalou odezvou, tak od realizace této služby upustil. Zkrátka, Eurotel je a nějaký čas ještě bude jediný operátor, který takové pojištění umožňuje.

Pojištění mobilních telefonů dříve nabízela také společnost Phone House. Pojištění se vztahovalo nejen na krádež, ale také na ztrátu a poškození telefonu a pojistné se pohybovalo od 1 499 do 2 999 korun. V březnu loňského roku však Phone House tuto službu zrušil.