Vyplatí se pořídit dítěti Slůně?

Banka doposud ve své produktové nabídce malé klienty poněkud opomíjela, založit si u ní konto mohli mladí od 15 let výše. Mladším klientům mohli zákonní zástupci založit konto pouze pod značkou Poštovní spořitelny. Pro ty nejmenší od narození do 18 let je to vkladní knížka Čtyřlístek, která má však jednu velkou vadu na kráse. Pokud z ní úspory vypovíte dříve než její majitel dosáhne plnoletosti, zaplatíte nemalé penále.

Poštovní spořitelna byla první

Pro děti od 12 let věku pak mohou nabídky Poštovní spořitelny využít rodiče k založení postžirového účtu v programu MINI. Ten donedávna nabízel ojedinělé možnosti. Nezletilec jej mohl ovládat pomocí elektronické platební karty nebo pomocí kanálů přímého bankovnictví.

Slůně je tak trochu hybridní

Nabídka ČSOB v Dětském kontu Slůně částečně kombinuje oba stávající produkty. Co tedy nabízí? Zákonný zástupce má možnost konto, s vlastnostmi spořícího účtu bez výpovědní lhůty, založit již novorozenci a spořit na něj. Zůstatek na účtu je do výše 25 tisíc korun úročen zvýhodněnou úrokovou sazbou 2 % ročně, nad tuto částku pak 1 procentem.

Konto je nezletilci založeno a vedeno po celou dobu jeho trvání zdarma, zároveň získá při jeho otevření jako dárek plyšové slůně, které dalo celému produktu jméno. K dalším službám bez poplatku obsaženým ve „sloní nabídce" jsou čtvrtletní výpisy z účtu, služby přímého bankovnictví k pasivnímu nahlížení na účet a také všechny vklady na účet převedené z jiného bankovního účtu i hotovostní vklady na přepážce. Ty jsou však pro majitele účtu (nezletilce) limitovány výší 1500 korun.

Aby mohlo slůně plnit i výchovnou funkci a naučilo dítě hospodařit s penězi, lze nechat vydat nezletilci staršímu 8 let elektronickou platební kartu VISA Electron Baby. Určena je pouze pro výběry z bankomatu (4 výběry měsíčně z bankomatu ČSOB jsou bez poplatku). Minimální měsíční limit karty lze nastavit od 500 do 6000 Kč.

Obstojí konto v porovnání s ostatními?

Jestliže parametry konta Slůně porovnáme s ostatními produkty na trhu, určenými pro věkovou skupinu 0 až 15 let, pak lze s jistotou říci, že produkt určitě obstojí a získá si své klienty. Dětských kont na českém trhu není mnoho a ta, která mohou ovládat aktivně sami jeho dětští majitelé, byste spočítali na prstech jedné ruky. Konkurovat mu totiž přímo mohou jen tři produkty v současné nabídce, a to jen částečně v některých parametrech.

Dvakrát produkt X

První produkt je určen dětem k aktivnímu ovládání od 6 let. Je to vkladní knížka KNAX, kterou vydává WSPK. Dítě s ní na přepážce banky může vybírat finanční částku do výše 200 korun. Od 10 let může dítě aktivně ovládat tzv. Xtra konto, které lze najít mezi produkty České spořitelny. Tento účet je „slonímu kontu“ podobný v mnoha věcech. Ke kontu je vydávána platební karta použitelná pouze v bankomatech ČS, zdarma jsou dva výběry měsíčně. Zvýhodněno je i úročení zůstatku do výše 20 tisíc korun, částka nad tento limit již nikoli. Výpisy z účtu jsou zasílány měsíčně, delší frekvenci totiž ČS neumožňuje.



Posledním účtem, který může Slůněti konkurovat je program MINI vlastní značky ČSOB – Poštovní spořitelny. Ten nabízí dítěti od 12 let plnohodnotný účet s přímým bankovnictvím a platební kartou. Zůstatek účtu je úročen 1,1 % ročně bez jakýchkoli limitů.

S dalšími zvířátky budete jen spořit

Ostatní produkty určené dětem od narození a mající ve znaku další zvířátka (Beruška Komerční banky, Cvrček České spořitelny, Včelička Raiffeisenbank) jsou určeny ke spoření a občasným výběrům. Nikoli pro aktivní ovládání účtu dítětem.

B anka Název konta Věk dítěte Úročení zůstatku Platební karta Speciální služby ČSOB Dětské konto Slůně 0-15 let do 24999 - 2 %, od 25 000 - 1% VISA Electron Baby, od 8 let, pro výběry z bankomatu, měsíční limit 500 - 6000 Kč založení, vedení účtu, čtvrtletní výpis, 4 výběry z bankomatu ČSOB, pasivní přímé bankovnictví, vklady na konto bez poplatku (hotovostně i bezhotovostně), volitelné úrazové pojištění, dárek plyšové slůně Česká spořitelna Xtra konto 10 - 15 let do 9999 - 2%, od 10000 do 199999 - 1%, od 20000 0,10% Junior Xtra karta určená pouze pro výběry z bankomatů ČS, měsíční limit 200 - 2000 Kč založení, vedení účtu, měsíční výpis, 2 výběry z bankomatu ČS, dárek slevové kupony (např.dobíjení předlec.karet, sleva předplatného časopisů, služby GTS Int. atd.) Spořitelní knížka Cvrček 0 - 18 let dle výpovědní lhůty + roční úrokové zvýhodnění za nevybrání vkladu a naspoření min. částky ne od 15 let možnost měsíčního obratu 20000 Kč, po dosažení 18 let zvýhodněné období pro výběr vkladu 1 měsíc, dárek plyšový cvrček Komerční banka Dětské konto Beruška 0 - 15 let do 20000 - 2,2 %, nad 20000 - 0% ne založení, vedení účtu, čtvrtletní výpis, dárek plyšová beruška Poštovní spořitelna Vkladní knížka Čtyřlístek 0 - 18 let 2,50% ne - Program Mini 12 - 15 let 1,10% Maxkarta VISA Electron vedení účtu a výpis, vklad na účet, výběr kartou na přepážce, spořící účet zdarma Raiffeisenbank Spořící účet Včelička 0 - 18 let do 3600 - 0,90 %, do 7200 - 1,10 %, do 150000 - 1,50 %, nad 150 000 - 0,50% ne založení, vedení, čtvrtletní výpis, vklady na spořící účet, přijaté platby zdarma, možnost úrazového pojištění, dárek plyšová včelka WSPK Vkladní knížka KNAX 0 - 14 let 2% ne založení, vedení knížky zdarma. Minimální vklad, výběr i zůstatek 50 Kč. Od 6 let dítě múže vybírat hotovost do 200 Kč. Dárek pokladnička

Vlastní konkurence?

Dětská konta sice nejsou stěžejním produktem žádné banky a ani být nemohou, protože o nich rozhodují uživatelé standardních bankovních produktů (zákonní zástupci nezletilce, kteří jediní konto mohou založit), ale samo Slůně má velmi slušné šance stát se populárním dětským kontem. Spojuje totiž poměrně zajímavě finanční i produktové výhody pro nezletilce a jejich rodiče. Trochu paradoxní však je, že jediným opravdovým konkurentem mu je produkt, který nabízí totožný bankovní ústav pod jinou značkou (Poštovní spořitelna, Program MINI).



Pořídili byste svým potomkům Slůně nebo jiný bankovní produkt? Zdá se vám výhodné naučit děti hospodařit s kapesným přes bankovní účet? Napište nám své názory.