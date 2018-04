Vyplatí se předčasný důchod?

Za určitých podmínek mu ji může stát, poté co dosáhne řádného důchodového věku, dorovnat, ale nižší penze mu může i zůstat. To záleží na typu předčasného důchodu.

Z údajů České správy sociálního zabezpečení vyplývá, že průměrná výše starobních důchodů byla k červnu letošního roku 7423 korun, předčasných dočasně krácených důchodů 6245 korun a v případě trvale krácených 6551 korun.



U žen záleží na počtu dětí



Podle zákona dnes odcházejí ženy standardně do penze podle počtu vychovaných dětí v 53 až 57 letech a muži v 60 letech. Pozor, k tomuto věku se ještě připočítávají dva měsíce u mužů a čtyři u žen za každý rok od letopočtu 1996. Například žena, která nevychovala žádné dítě a dosáhne 57 let 25. července 2005, bude v důchodovém věku až 25. listopadu 2008. K datu 25. července 2005 se totiž přičtou čtyři měsíce za každý z deseti let v období 1996 až 2005 (podle příkladu Jana Přiba, autora knihy Kdy do důchodu a za kolik). Od roku 2013 se tato hranice posouvá na 63 let u mužů a žen, které nevychovaly žádné dítě, respektive na 59 až 62 let u žen s dětmi.



P řilepšit si k důchodu? Jen pilnou prací

Do penze lze odejít i později. Odchod do důchodu je totiž právo, nikoli povinnost. Pokud se člověk, který již dosáhl důchodového věku, rozhodne zatím penze vzdát a dále pracovat, k budoucímu důchodu si za každých 90 dní práce přilepší o 1,5 procenta z výpočtového základu. Vzhledem k nízkému číslu však někteří raději odejdou do důchodu v řádném termínu a najdou si přivýdělek.



Rovněž je možné dále pracovat a zároveň pobírat penzi. „Pro výplatu důchodu po dosažení důchodového věku platí u pracovněprávních vztahů podmínka, že tento vztah může být sjednán na dobu nejdéle jednoho roku. U ostatních právních vztahů a u výkonu samostatné výdělečné činnosti žádné podmínky pro výplatu důchodu po dosažení důchodového věku stanoveny nejsou,“ vysvětluje Alena Fraňková.



V praxi ovšem někdy firmy o důchodce nestojí a rozvážou s ním pracovní poměr podle zákoníku práce, jakmile dosáhne důchodového věku. Mohou se však například dohodnout na odstupném.



Takže kdy do penze co nejvýhodněji: dříve, přesně po dosažení důchodového věku, nebo naopak později? Obecné pravidlo stanovit nelze. Vždy je třeba vycházet z konkrétních podmínek jednotlivce. Roli hraje mimo jiné i délka pojištění, aktuální pravidla pro zvyšování důchodů v daném období či možnosti přivýdělku a rodinná situace budoucího důchodce.