Vyplatí se při současných poplatcích běžný účet?

Poplatky za jednotlivé operace s financemi na běžných účtech jsou dnes opravdu přehnané. Zkoušeli jste si někdy spočítat, na kolik vás ročně přijde váš účet, vaše výběry z bankomatu, příkazy k převodům či tak snadno přehlédnutelné účetní položky?

Možná si teď říkáte, kolik mě může banka stát, když ji využívám jen pro ty nejzákladnější finanční potřeby? Ale pozor, dobře se podívejte, za co všechno již od počátku existence vašeho konta nevyhnutelně zaplatíte. Tak úplně na začátku je potřeba si založit běžný účet. Vedle poplatku za jeho zřízení, který je sice u mnoha bank nulový, je ovšem většinou velice markantní sazba za jeho vedení. S tímto poplatkem navíc souvisí sazba za výpis z účtu. Oba zmíněné poplatky současně totiž dosahují běžně kolem 30 korun za měsíc.

Dále nezapomeňte na to, že je třeba získat platební kartu. Sami uznáte, že bez karty to dnes prostě nejde. Nehledě na pohodlí, které vám karta při výběrech a platbách nabízí, bylo by z finančního hlediska maximálně nevýhodné stále chodit na přepážku banky. Ačkoli je pravda, že některé banky nabízí základní elektronickou platební kartu k běžnému účtu zdarma, ne každý si s ní vystačí. Proč jsou české banky drahé? Článek, který se věnuje tomuto tématu naleznete ZDE.

Podobným způsobem by se pak také dalo hovořit o některém z kanálů přímého bankovnictví, které české banky tak rády zvýhodňují. Nicméně, ani tato služba není poskytována zadarmo a proto se také nesmíte divit další částce, která se měsíčně projeví na vašem zůstatku.

A teď z trochu jiného soudku. Nemalé poplatky vyplývají ze samotných transakcí, které ve spojení s vaším účtem provádíte. Jedná se především o jednorázové platební příkazy, trvalé příkazy a výběry z bankomatu. Možná byste chtěli namítnout: “Vždyť mám jen samé trvalé příkazy, kterými jsou placeny všechny moje účty za telefon, splátky na stavební spoření a další. Za ně jsem přeci zaplatil jednorázově při zřizování trvalých příkazů.” To je ovšem omyl. Za každou platbu, která je provedena buď z vašeho nebo na váš účet ještě zaplatíte poplatek za tzv. účetní položku. Její cena se sice pohybuje v rámci několika málo korun, ale jen si spočítejte, kolik takových malinkých částek zaplatíte během jediného roku. Ani tato suma vás jistě nepotěší.

V následující tabulce se máte možnost přesvědčit, že finanční nároky, které jsou na vás kladeny ze strany bank, opravdu nejsou nikterak zanedbatelné. Pro náš účel jsme vybrali podmínky třech největších bank na našem trhu.

*druhá částka charakterizuje výběr z bankomatu nebo převod do jiné banky

**11. a další 7 nebo 9 Kč

***20 Kč + 0,5% z vybírané částky

Zdroj: Banky

Pojďme se teď podívat na podmínky, ve kterých byste se pohybovali, kdybyste běžný účet vůbec nevlastnili. Předně je nutné připomenout, že díky našemu právnímu řádu není problém, abyste na základě svého požadavku dostávali od zaměstnavatele plat v hotovosti. Bohužel, sami dobře víte, že ne celý plat vám zůstane v kapse. Každý měsíc na vás čeká několik plateb, které je potřeba realizovat. A to ať už se jedná o platbu za nájem bytu, platbu telefonu, splátku úvěru nebo například splátku na životní pojištění. Všechny tyto platby je nutné nějak řešit, otázkou je ale jak.

Některé instituce vám určitě umožňují, abyste jim požadované částky zaplatili na některé z poboček. Tím se sice vyhnete poplatkům, ale návštěvami poboček strávíte neuvěřitelné množství času. Pokud znáte pořekadlo, které říká, že čas jsou peníze, pak také jistě dobře víte, kolik je na něm pravdy. Nejschůdnějším řešením, jak platit bez převodu z účtu na účet, je pomocí složenky na poště. To ovšem představuje nutnou návštěvu pošty a navíc nemalé částky za složenky, které poště za tuto službu zaplatíte.

Pošta rozlišuje složenky do několika cenových kategorií dle výše částky, kterou chcete složenkou odeslat. Za částku do 200 Kč zaplatíte 10 Kč, do 1 000 Kč pak 17 Kč, do 5 000 Kč je to 21 Kč a do 50 000 Kč zaplatíte poplatek 31 Kč. Pokud byste chtěli platit ještě vyšší částku, pak se připravte na to, že za každých dalších 50 000 korun připlatíte vždy 10 korun navíc.