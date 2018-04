Vyplatí se půjčka na studium?

Pokud si chce student půjčit peníze a stačí mu pouze nízká částka s roční splatností, je jednou z možností využití kontokorentního úvěru jako stále finanční rezervy. Několik tuzemských finančních ústavů nabízí ke svým zvýhodněným studentským kontům kontokorent bez nároků na bonitu – student tedy nemusí dokladovat žádný příjem.

Kontokorent jako rezerva: co nabízejí tuzemské banky?

Nejštědřejší z bank nabízejících tuto možnost je Česká spořitelna, která studentům druhého a vyššího ročníku prezenčního studia na vysoké škole může automaticky přidělit kontokorent ve výši 20 tisíc korun (u studentů prvního ročníku prezenčního studia na vysoké škole je to deset tisíc korun).

Čerpané prostředky musí být potom vyrovnány nejpozději do jednoho roku od prvního čerpání kontokorentu. V případě, že vyčerpané prostředky budou vyrovnány před uplynutím roční lhůty, je majiteli sporožirového účtu k dispozici opět celý úvěrový rámec. Úroková sazba v tomto případě činí 13,9 % p.a. a s úvěrem nejsou spojeny žádné další poplatky.

Kontokorent studentům vysokých škol poskytuje i ČSOB, a to bez nároků na bonitu, ovšem až po třech měsících vedení Studentského konta. Výše úvěru činí 6 tisíc korun a úroková sazba pak 12,9% p.a.

Komerční banka je ke svým mladým klientům přísnější – ke svému studentskému kontu Gaudeamus nabízí ihned při založení konta 1000 až 2000 Kč. Po třech měsících vedení konta pak je možné úvěr zvýšit, ale (v případě vysokých a vyšších odborných škol) pouze na 10 tisíc korun. Je přitom nutné splnit podmínku minimálního průměrného zůstatku za tři měsíce vyššího než 2 tisíce korun. Úvěr je navíc (na rozdíl od ostatních, kde je nutné být „v plusu“ jednou za rok) nutné splatit vždy do 180 dní. Kontokorent ke studentským účtům nabízí i Waldviertlter Sparkasse von 1842, a to po předložení potvrzení o studiu na VŠ automaticky ve výši 5 tisíc korun (úroková sazba činí 13 % p.a.).

Ostatní banky, které nabízejí zvýhodněné studentské účty (eBanka, GE Money Bank, Poštovní spořitelna, Oberbank či Raiffeisenbank) již při přidělení kontokorentu vyžadují splnění určitých podmínek (určitý průměrný zůstatek či výši příjmu).

Speciální úvěry na studium: kde a za kolik

První variantou, kterou může student při nedostatku finančních prostředků zvolit, je tedy kontokorent – v některých bankách nenáročný na bonitu, ale také s nízkými úvěrovými limity. Pokud by však studující potřeboval více peněz, ze kterých by mohl hradit například studium v zahraničí, je nutné zvolit jinou variantu financování potřeb - využití speciálních úvěrů na studim. Ty jsou určeny nejen studentům vysokých, ale i vyšších odborných škola k úhradě nákladů při studiu v České republice i v zahraničí. Můžete díky nim využít možnosti snížených splátek či dokonce jejich odkladu až do skončení studia. Kdo speciální úvěry nabízí a za jakých podmínek?

Momentálně najdete speciální úvěry na studium pouze ve třech českých bankách – České spořitelně, Komerční bance a Oberbank, která působí v jižních Čechách. Úvěry jsou si v principu podobné, ovšem nalezneme mezi nimi i podstatné rozdíly. Na rozdíl od ostatních typů úvěrů (kreditní karta, „běžné“ spotřebitelské úvěry..) počítají s tím, že klient není výdělečně činný, a tak vycházejí vstříc potřebám studentů. Není to ovšem zadarmo.

Česká spořitelna nabízí úvěr studentům od druhého ročníku řádného denního studia na vysoké škole v ČR i v zahraničí nebo od druhého ročníku vyšší odborné školy. Tento neúčelový úvěr je poskytován v maximální výši 300 tisíc (minimální by se měla pohybovat kolem 15 tisíc) se splatností 1 až 10 let a je úročen fixní úrokovou sazbou ve výši 8,9 % p.a. Podmínkou jeho přidělení je vedení či zřízení programu Student+ a pochopitelně doklad o studiu (spolu s předpokládaným termínem ukončení studia). Splácení probíhá pravidelnou měsíční splátkou, která může být po dobu studia snížena - student platí jen úroky, jistinu až po dokončení studia.

K úvěru se neváží poplatky za posouzení a přidělení žádosti o úvěr ani za vedení úvěrového účtu. Do částky 100 tisíc jsou úvěry poskytovány se spoludlužnickým závazkem třetí osoby (jejíž bonita je posuzována), dále potom s ručitelem či jinou formou zajištění. Úvěr lze kdykoliv předčasně splatit.

Komerční banka nabízí svůj úvěr Gaudeamus každému studentovi vysoké či vyšší odborné školy v ČR i v zahraničí. Její neúčelový úvěr může mít hotovostní i bezhotovostní formu, a to ve výši od 50 do 150 tisíc Kč dobou splácení až deset let. Pokud však klient začne splácet hned po poskytnutí úvěru, může získat i 500 tisíc korun. Jinak je možné odložit splácení jistiny až na dobu po skončení studia; během úvěru pak student hradí jen úroky z vyčerpaného úvěru. Ten je potřeba vždy zajistit, a to například ručením rodičů, vkladem u KB či stavebním spořením u VSS KB.

Neprůhledné poplatky nebo nezájem klientů?

Je rovněž nutné mít založen účet u Komerční banky (nejčastěji zvýhodněný Gaueamus2). Úvěr lze čerpat jednorázově i postupně a je možné jej kdykoliv bez sankcí předčasně splatit. K vyřízení úvěru potřebuje klient kromě dvou dokladů totožnosti podklady potvrzující váš příjem nebo příjem rodičů. K úvěru se váže poplatek 50 korun měsíčně za správu úvěrového účtu.se odvíjí od doby splácení i bonity klienta a minima se pohybují od 5,52 % do 7,83 % p.a.

Regionálně zaměřenou bankou, která poskytuje úvěr na studium, je Oberbank AG, pobočka Česká republika. Poskytuje hotovostní i bezhotovostní úvěr k úhradě studijních nákladů v ČR i zahraničí, a to pro studenty vyšších odborných i vysokých škol, popřípadě postgraduálního studia. Úvěr je poskytován od 10 do 300 tisíc, doba splatnosti činí opět až deset let. Jde o úvěr účelový, nemůže tedy jako dva předchozí být použit na cokoliv. Podmínky pro získání úvěru však tentokrát nejsou navázány jen na nutnost vlastnit K-Konto u Oberbank, ale i rodiče žadatele musí být klienty banky.

Student při žádosti o úvěr předkládá potvrzení o přijetí ke studiu (věk studenta k tomuto dat nesmí překročit 25 let) či stipendium a kopii maturitního vysvědčení. Poté každý rok předkládá potvrzení o pokračování ve studiu. K zajištění úvěru je do výše úvěru 100 tisíc třeba ručitelské prohlášení či bianco směnka rodičů, do 200 tisíc zástava nemovitosti.

Splácet lze v pravidelných měsíčních splátkách, je ovšem možné se domluvit i na individuálním splátkovém kalendáři. Rovněž je možné úvěr splácet až po ukončení studia, max. však do 6 měsíců od nástupu do zaměstnání. Úroková sazba je fixní na jeden rok a je stanovována individuálně v závislosti na vývoji na mezibankovním trhu a bonitě klienta. Klient se také musí připravit na související poplatky – za uzavření smlouvy u úvěru do sta tisíc zaplatí 1000 korun, u úvěru do 300 tisíc potom 1500 Kč.

Co si tedy vybrat?

Pokud má student postačující, byť nepravidelný příjem a stačí mu menší rezerva, kterou je po roce schopen splatit, je přes vyšší úrokovou sazbu vhodné využít kontokorentního úvěru. Jeho výhodou je zejména jeho flexibilita.

Pokud ovšem studující potřebuje více peněz na delší dobu a sám nemá žádný pravidelný příjem, musí počítat s tím, že banka bude chtít úvěr zajistit. Nejběžnějším způsobem je asi pomoc rodičů. Výměnou za to může klient získat odklad splátek a relativně výhodné podmínky.

Použili jste někdy úvěr určený přímo studentům? Co si myslíte o jejich užitečnosti? Napište nám, těšíme se na vaše názory a zkušenosti.