Vyplatí se účet v podobě stavebnice?

GE Capital Bank již na konci minulého roku hlásila, že hodlá rozšířit nabídku produktového balíčku GEnius. Byla ostatně jednou z posledních větších bank, která klientům výběr z několika podobných produktů neumožňovala. Výjimku tvoří z deseti největších bank pouze Citibank se svých jediným balíčkem. Dále je zde eBanka, která balíčkovou strategii pojala jinak než ostatní (programy nekumulují služby, jsou rozlišeny cenou transakcí, v případě účtu zdarma rovněž výší měsíčního paušálu).

Dále platí, že banky, které zaváděly zvláštní programy či balíčky v nedávné minulosti, se vždy snažily přijít s nějakou novinkou. Příkladem může být účet zdarma od eBanky či balíčky typu „all inclusive“ od Živnobanky, které se od nabídky ostatních bank značně liší. S čím nyní přichází GE Capital Bank?

G eniálnější GEnius?

Nové tři produktové programy GE Capital Bank nahrazují běžný účet GEnius, který do května v rámci měsíčního poplatku 79 Kč nabízel vedení běžného účtu s měsíčním výpisem, vedení kontokorentu (za zřízení zaplatil klient 250 Kč) a dva kanály přímého bankovnictví. Prodej původního GEnia byl ukončen k 1.5. 2004, klienti jej však mohou samozřejmě dále využívat (nyní za paušál ve výši 89 Kč), nebo bezplatně přejít na některý ze tří nových programů - GEnius Mini, GEnius Standard a GEnius Komplet.

Co je na těchto programech nového? Jako novinka a současně největší přednost je vyzdvihována možnost individuální volby produktů. Kromě samotného běžného účtu, který je jedinou povinnou součástí produktových programů GEnius spolu s výpisem z účtu zdarma, si klient vybírá vždy určitý počet z následujících služeb:

Platební karty - lze volit mezi kartou Maestro, MasterCard Standard a MasterCard Internet.

Flexikredit - kontokorent umozňující povolené přečerpání běžného účtu.

Internet Banka, Internet Banka Genius (zjednodušená verze internetbankingu), telefon Banka a Mobil Banka.

Spořící účet.

U každého programu je samozřejmě podle jeho zvoleného typu a tedy i ceny pevně stanoven počet volitelných produktů:

- u GEnia Mini běžný účet plus dva další libovolné produkty (za 78 korun měsíčně),

- u GEnia Standard běžný účet a čtyři další produkty (za 127 Kč za měsíc),

- u GEnia Komplet si jeho majitel může za měsíční paušál 216 korun účet doplnit neomezeným počtem daných služeb.

N ovinka s možností vlastní volby

Právě díky možné volbě ze strany klienta banka nové produkty neoznačuje jako balíčky, a oproti „balíčkovému trendu“ se podle slov jejích představitelů touto individuální volbou a flexibilitou vymezuje. Pozitivní je určitě fakt, že banka umožňuje kdykoliv provést bezplatnou výměnu produktů v rámci programů (směrem nahoru i dolů) i přechod mezi jednotlivými typy programů GEnius. Zřízení i zrušení jednotlivých produktů v rámci programu je zdarma.



Je zřejmé, že na českém bankovním trhu jde opravdu o novinku – podobnou službu výběru za zvýhodněnou cenu (oproti jednotlivým produktům „zvlášť“ v rámci běžného účtu či určitého programu) dosud žádná další banka neposkytuje. Je však nabídka skutečně výhodná?

Pro klienty GE Capital Bank znamená větší možnost volby. Nyní mohou v rámci zvýhodněného měsíčního paušálu obdržet například i embosovanou kartu, případně jiný produkt, který někteří jistě ocení. Náročnější klienti navíc mají příležitost sáhnout po vyšších typech GEnia. Co se však týče GEnia Mini, jde na druhou stranu oproti původnímu GEniu o nižší počet služeb (kromě běžného účtu dvě namísto tří), a to za prakticky stejnou cenu. Původní verze GEnia totiž do konce dubna stála 79 korun za měsíc (ke zdražení pro stávající klienty o deset korun došlo až s uvedením nových programů).

Jak vychází srovnání s konkurencí? Programu Genius Mini, který zřejmě využije většina klientů, je cenově blízké například Expreskonto, které nabízí Komerční banka za 79 Kč měsíčně. Za tento peníz klienti Komerční banky získají zdarma embosovanou kartu, měsíční výpis z účtu, dva kanály přímého bankovnictví, možnost zadání automatického převodu a dalších pár drobných zvýhodnění.

Raiffeisenbank pak nabízí za 80 Kč měsíčně balíček služeb Kompletkonto Klasik. Ten nabízí zdarma jednu elektronickou a embosovanou kartu (včetně pojištění, které se k ní váže), tři kanály přímého bankovnictví, zřízení a vedení kontokorentu, spořící účet a samozřejmě výpisy z účtu zdarma.

Pokud by se klient spokojil pouze s elektronickou kartou, může za 45 Kč měsíčně (respektive 51,50 korun i s výpisem z účtu) získat ještě tři kanály přímého bankovnictví, kontokorent, dva výběry z bankomatu ČS a dvě elektronické operace v měsíci v ceně.

Pokud tedy srovnáme nové programy s nabídkou jiných bank (byť zde klient nemá možnost volby), zjistíme, že kombinace přímého bankovnictví a platební karty (případně i dalších služeb) lze u konkurence rozhodně pořídit levněji. Nelze proto čekat, že by nová nabídka GE Capital Bank „přitáhla“ větší počet klientů jiných bank – alespoň ne těch, kteří mění banku kvůli výši poplatků.

Banka Balíček (v ceně do 100Kč) Měsíční paušál Karta v ceně zdarma Přímé bank. v rámci paušálu Kontokorent v ceně Dále v ceně Česká spořitelna Výhodný program 45 Kč 1 elekt., druhá v 1. roce 3 kanály zřízení, vedení výpis bez poštovného, 2 výběry z ATM ČS, 2 položky elektronicky zadané* Komplexní program 90 Kč 2 karty dle výběru** 3 kanály zřízení, vedení totéž jako u předch. plus 1 výběr a položka zdarma navíc ČSOB Osobní konto Plus 50 Kč elekt. 3 kanály zřízení, vedení výpis HVB Bank Konto Pohoda 64 Kč embos. 2 kanály zřízení 250 Kč, vedení:0 výpis, 5 info by GSM Banking, zvýhodněná cena za výběr Konto Rodina (1účet) 94 Kč 1 elekt., 1 embos 3 kanály zřízení 250 Kč, vedení:0 tytéž jako u předch.+ možnost 2.elektr.karty za 50% pro dítě do 15let Komerční banka Ideal konto 35 Kč elekt. - - sporoúčet a účet. položka na něm Perfektkonto 55 Kč elekt. 1 kanál:tel splatnost 1 měsíc*** výpis, 2 výběry z ATM KB Expreskonto 79 Kč embos.-1.rok 2 kanály - výpis, povolení inkasa první 3měsíce, zadání aut. převodu Poštovní spořitelna Program Rodina 50 Kč - 1 kanál - pasivní zřízení, vedení výpis Program Elektron 70 Kč - 3kanály **** - výpis Program Plus 90 Kč embos.- 1. rok 3kanály **** zřízení, vedení výpis Raiffeisenbank Kompletkonto Start 45 Kč elekt. 1 kanál zřízení, vedení čtvrtletní výpis Kompletkonto Klasik 80 Kč 1 elekt., 1 embos. 3 kanály zřízení, vedení výpis, spořící účet pojištění proti zneužití embos.karty Živnostenská banka Osobní menu Standard 99 Kč elekt. 3 kanály zřízení, vedení neomezeně tuzem.el.odchoz.+ přích.platby, trvalé příkazy, 2 výběry z cizích+všechny z vlastního ATM *****

Pozn.: *) vyjma služeb telefonního bankéře; **) kromě typu Gold, Diners Club a Student+ ; ***) jde o speciální typ kontokorentu se splatností jeden měsíc ; *****) jde o službu telefonního automatu pro zjišťování operací a zůstatku, dále homebankig a GSM Banking; *****) v ceně je zřízení, změna, zrušení trvalého příkazu, příkazu k inkasu, platby SIPO elektronickou formou i jejich provedení; v ceně naopak není poplatek za spojení účtovaný při transakcích přes telefon

výpisem je myšlen měsíční výpis poštou, kartou v ceně její vydání a vedení, přímým bankovnictvím měsíční paušál za služby přímého bankovnictví v ceně balíčku; zdroj: banky

