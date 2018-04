Vyplatí se v zahraničí platební karta?

Karty Visa: Transakce provedené mimo území ČR je konvertována do USD směnným kurzem asociace VISA Int. Částka v USD je konvertována do CZK kurzem (deviza prodej) banky ze dne zpracování transakce společností MUZO. Poté je korunový účet držitele karty debetován valutou dne provedení transakce. Karty MC, Maestro: Transakce provedené mimo území ČR (v rámci Evropy) je konvertována do EUR směnným kurzem asociace MasterCard Int. Částka v EUR je konvertována do CZK kurzem (deviza prodej) banky ze dne zpracování transakce společností MUZO. Poté je korunový účet držitele karty debetován valutou dne provedení transakce. (Zdroj: Raiffeisenbank)