Vyplatí se vám americká hypotéka?

Neúčelový spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí, často označovaný jako "americká hypotéka", je jakousi kombinací hypotečního a spotřebitelského úvěru. Stejně jako hypotéka je zajištěn zástavním právem k nemovitosti, umožní vám tedy vypůjčit si vyšší částku než většina klasických spotřebitelských úvěrů, a to obyčejně za nižší úrokovou sazbu (zejména ve srovnání s běžnými bezúčelovými úvěry). Rovněž je možné využít delší doby splácení.

Oproti tradiční hypotéce lze tento úvěr využít na pořízení čehokoliv, co chcete - například družstevního bytu, který nepořídíte na klasickou hypotéku, ale i nového auta, nábytku, pobytu v zahraničí apod. Banka se vás neptá, na co chcete půjčit. Minimální částka úvěru může být nastavena níže než u hypotéky. Výhodou dále je, že spotřebitelský úvěr zajištěný nemovitostí lze u některých bank kdykoliv částečně či zcela splatit, a to i bez sankcí.

Oproti klasickým hypotékám se obyčejně platí nižší poplatek za vedení úvěrového účtu účtovaný měsíčně; v případě poplatků za poskytnutí úvěru již výhodnější cena neplatí – je buďto stejná, nebo dokonce vyšší. Při pohledu na tabulku je dále zřejmé, že s "americkou hypotékou" nezískáte úvěr ve výši více než 60 procent obvyklé ceny nemovitosti. V tabulce jsou pro srovnání uvedeny i úvěry určené výhradně k financování bydlení, zajištěné vždy nemovitostí.

Spotřebitelské úvěry zajištěné nemovitostí (speciální produkty) Banka Produkt Výše úvěru (+maximum v % z ceny nemovitosti) Úroková sazba Doba splácení Poplatky za poskytnutí Poplatky za vedení (měsíční) HVB Bank Spotřebitelský úvěr zajištěný zást.právem k nemovitosti (neúčelový) 400 tis. - 1 mil. Kč, max. 60% od 8,33%* 1-10 let 1%, min. 500 Kč -- Komerční banka Úvěr Garant (neúčelový) 200 tis. - 1 mil. Kč, max. 50% od 9,96% až 10 let 2000** + 0,80%, min. 4 000, max. 25 000 Kč 80 Kč Raiffeisenbank Univerzál - neúčelový 100 tis. - 2 mil. Kč, max. 30% 7-8,4% 1 - 5 let 1 %, min. 4000,

max. 30 000 Kč 80 Kč Univerzál - účelový 100 tis. - 5 mil. Kč, max. 50% 5,5 -7,9% 1 - 15 let Živnostenská banka Úvěr zajištěný nemovitostí (neúčelový) 800 tis. - 5 mil. Kč, max. 60% od 6,8%*** 5 - 20 let 0,9%, max. 40 000 Kč 100 Kč Volksbank Úvěr na financování bydlení (účelový) 300 tis. Kč, max. omezeno 100% ceny od 3,18%**** až 25 let 0,75%, min. 3600 - 25 000 Kč 100 Kč

Pozn.: *) fixace úrokové sazby dle volby klienta, 1-7 let; **) nevratný poplatek za vyhodnocení žádosti o úvěr; ***) závisí především na délce fixace úrokové sazby (1,3,5 nebo 10 let); ****) závisí rovněž na fixaci a dalších parametrech, obvyklá suma vlastních zdrojů je 30%; u Raiffeisenbank a Komerční banky je úroková sazba po dobu splácení úvěru fixní

Zdroj: banky

Jaké jsou tedy konkrétní produkty nabízené na našem trhu? "Americkou hypotéku", tedy bezúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, nabízí jako speciální produkt čtyři české banky. GE Capital Bank dále nabízí tento úvěr jako doplňkový pro ty, kteří si u banky sjednali hypotéku; v přehledu pro svoji omezenou použitelnost ale není uveden. Raiffesenbank svůj úvěr Univerzál rozdělila na dva typy - účelový úvěr na zajištění potřeb bydlení a neúčelový úvěr, přičemž klientovi žádajícímu o účelový úvěr banka nabídne lepší podmínky.

Volksbank nabízí úvěr k financování bydlení zastavený nemovitostí, a to za výhodných podmínek – až do 100% zadlužitelné hodnoty nemovitosti, s nízkou úrokovou sazbou. Je však opravdu určen výhradně na potřeby bydlení, tedy například i na převod členských práv u družstevních bytů či vypořádání dědictví.

Běžný účet nutný, poplatky nemalé

Jaká je s "americkou hypotékou" spojená administrativa? Především je nutné zřídit si u dané banky běžný účet, pokud jej již nevlastníte. Dále předkládáte dokumenty ověřující vaši bonitu a samozřejmě dokumenty k zastavované nemovitosti (ta musí splňovat určité bankou stanovené podmínky), včetně jejího pojištění vinkulovaného ve prospěch banky. Například HVB Bank dále vyžaduje dohodu o srážkách ze mzdy v případě nesplácení úvěru. Administrativní náročností lze „americkou hypotéku“ srovnat s klasickou hypotékou, odpadá pouze ta část dokumentů, která je nutná k prokázání účelovosti použití finančních prostředků. Je nutné počítat s poplatek za odhad ceny nemovitosti (cca v řádech 2 - 6 tisíců). Pouze HVB Bank nabízí odhad zdarma (interním odhadcem).

Uvedli jsme, že "americká hypotéka" je spojením spotřebitelského úvěru a hypotéky. U některých bank se však některé charakteristiky blíží více spotřebitelskému úvěru, jinde více hypotéce. Řeč je samozřejmě o úrokových sazbách, a to jejich fixaci. U dvou bank je úroková sazba fixní po celou dobu splácení úvěru (Komerční banka, Raiffeisenbank), u dalších klient volí délku fixace úrokové sazby. S tímto faktem samozřejmě pak souvisí i případné předčasné splácení, o kterém jsme se zmiňovali výše.

Čeští klienti jsou konzervativní

Americká hypotéka: +a - +možnost vypůjčit si na cokoliv vyšší částku + na bezúčelový úvěr nízká úroková sazba +možnost dlouhé doby splácení +někde možnost bez problémů předčasně splatit - oproti spotř. úvěrům vysoké poplatky za přidělení a spojenou administrativu - maximum stanovené procentem z ceny nemovitosti může být nízké - riziko zastavení nemovitosti (případ možného nesplácení)

Jaký je o „americké hypotéky“ zájem? Podle hlášení bank rostoucí, ovšem nikoliv masový. Zkušenosti bank ukazují, že stále málo lidí je ochotno kvůli např. novému autu zastavit dům. Praktičnost přístupu dokazují i statistiky Raiffeisenbank, která nabízí svůj produkt v účelové i neúčelové formě – na potřeby bydlení půjčku používá 75 procent klientů.

Komu lze tedy výše popsané úvěry doporučit? Nesporné výhody mají pro ty, kteří nemohou na financování bydlení použít hypotéku (viz výše uvedené příklady). Potom je ovšem lépe využít účelových úvěrů na nemovitost kvůli výhodnějším podmínkám. Neúčelový úvěr zajištěný nemovitostí, tedy pravou „americkou hypotéku" potom lze nabídnout obyčejně lidem, kteří si potřebují vypůjčit vyšší částku a mohou zastavit nemovitost (například u Komerční banky je maximální hodnota klasického spotřebitelského úvěru rovna 500 tisícům; existují však i spotřebitelské úvěry neomezené shora). Ti poté získají s tímto produktem zpravidla výhodnou úrokovou sazbu oproti ostatním bezúčelovým úvěrům (jejich úroková sazba začíná v nejlepších případech na devíti, desíti procentech) plus možnost déle splácet. Rizika z toho vyplývající ale musí každý zvážit sám.

V tabulce jsou uvedeny speciální produkty bank. Nutno však podotknout, že jakýkoliv spotřebitelský úvěr lze samozřejmě v případě potřeby zajistit – a nemovitost je pochopitelně jedním ze způsobů. Pokud tedy banka nabízí spotřebitelské úvěry v jakékoliv podobě, může být v určitých případech řešení podobné specializovaným "americkým hypotékám". Limitem je však případná maximální výše úvěru stanovená bankou, stejně jako maximální doba splácení u běžných spotřebitelských úvěrů. Záleží tak na nabídce banky, její ochotě vyjít vstříc, konkrétním klientovi (jeho požadavcích, bonitě apod.) a konkrétní situaci, nakolik by se výsledek svými charakteristikami v modelovém případě podobal výše popsaným produktům.

Přinese novela zákona změnu?

Nyní je na podpisu u prezidenta připravena novela zákona, která by měla začít platit od 1.5.2004 a umožnila by použít hypoteční úvěr na cokoliv. Pokud bude schválena v současném znění, nebude to podle bank znamenat žádný předěl – banky budou dále u hypoték sledovat účelovost použití prostředků, např. z důvodu nároku klientů na odpočet zaplacených úroků dle zákona o dani z příjmu. Současné „americké hypotéky“ tedy zůstanou zachovány, pouze se přesunou do nabídky hypotečních úvěrů.

