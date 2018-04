Vyplatí se vám auto na úvěr, nebo na leasing?

V loňském roce poprvé v historii meziročně poklesl zájem o leasing. Objem leasingu movitých věcí, kam patří zejména osobní a nákladní automobily, nebo stroje, klesl o 2,8 % na 96,6 miliard korun. Příčinou poklesu zájmu o klasický finanční leasing pro klienty – nepodnikatele znevýhodnila od 1. května 2004 změna zákona o DPH. Zařazením leasingu u osobních aut do finančních služeb (na které se vztahuje základní sazba DPH 19 %) došlo ke zdražení finančního leasingu a k následnému růstu měsíčních splátek v průměru o 3 až 7 %.

Dalším znevýhodněním leasingu bylo také ustanovení, kterým byla zrušena možnost odpočtu DPH z finanční služby u osobních automobilů. Finanční leasing se tak nyní ve většině případů dá doporučit pouze podnikatelům nebo firmám, které jsou plátci DPH a nakupují nákladní nebo užitkové automobily. Tady lze následně celou částku DPH (jak z vozu, tak z finanční služby) odečíst na vstupu a při splnění podmínek se u finančního leasingu promítne firmám a podnikatelům pořizovací cena automobilu rychleji do nákladů než při použití financování nákupu úvěrem.

Jednoduše dosažitelný leasing

U leasingového financování nákupu však lze počítat i s výhodami, kterými jsou bezesporu rychlost, dostupnost, variabilní splátky a minimální zajištění. Zejména zajištění spotřebitelského úvěru ve formě doložení příjmu ručitelů nebo jiné formy záruky je mnohdy časově i finančně náročné. Snazším vyřízením formalit je leasing lépe dostupný a také méně časově náročný než úvěr, který však na druhou stranu není zatížen DPH. U leasingového financování navíc lze využít zrychlených odpisů a také odpočtu DPH.

Úvěr - i stoprocentní financování

Pokud zvolí soukromá osoba možnost financování nákupu osobního automobilu pomocí účelového úvěru, stává se ihned majitelem vozidla, což pro mnoho lidí znamená velmi podstatný fakt. Dostupnost účelových úvěrů se pro potenciální klienty stále zjednodušuje i vzhledem k tomu, že finanční společnosti tak chtějí dorovnat snížení zájmu o leasingové financování. Úvěr také umožňuje v některých případech variabilitu u pořizovací ceny vozu, kterou lze financovat až do 100 procent (např. AutoCredit od GE Money Auto).

Výhodnější pojistky

V případě sjednání pojištění je možné získat výhodněji i pojištění, a to jak povinné ručení tak havarijní. Platí to zejména pro leasingové společnosti, pokud využijete jejich nabídky. Mají totiž díky velkým objemům sjednaných obchodů s pojišťovnami lepší podmínky, než za kterých byste pojištění získali individuálně (avšak nemusí to být pravidlem). V rámci splátek úvěru je také možné získat výhodné podmínky povinného ručení a havarijního pojištění stejně jako u leasingu

Příklady splátek pro částky 300 a 500 tisíc korun odpovídající pořízení nových vozů Škoda Fabia a Škoda Octavia:

Společnost Název produktu Cena vozu (v Kč) Min. a max. doba splatnosti (v měsících) Minimální akontace v % Měsíční splátka (v Kč) ŠkoFIN Škoda Leasing 300 000 36 10 9 280 72 10 5 284 500 000 36 20 13 105 72 20 7 415 Classic Credit 300 000 12 30 19 655 36 30 7 272 500 000 12 30 32 758 36 30 12 063 CAC Leasing Leasing 300 000 36 10 8 563 60 10 5 607 500 000 36 20 12 743 60 20 8 368 ČSOB Leasing Finanční Leasing 300 000 36 15 9 200 60 15 6 429 500 000 36 20 14 300 60 20 9 940 Splátkový prodej 300 000 12 25 22 811 50 25 5 565 500 000 12 25 38 018 50 25 9 276 Leasing České spořitelny Finanční leasing 300 000 36 10 8 810 60 10 5 580 500 000 36 20 12 990 60 20 8 650

Zdroj: webové stránky leasing. společností

Jaké jsou klady a zápory?

Pořízení automobilů na leasing je výhodné pro podnikatele a firmy, pokud si díky leasingu mohou rychleji odečíst automobil z daní. Úpravy v zákoně se staly příčinnou toho, že se i pro podnikatele a firmy se leasing stává méně výhodný. Přesto leasing může mít své opodstatnění pro soukromé osoby, které zařazení leasingu do skupiny se základní sazbou DPH nepovažují za rozhodující faktor, ale spíše nesplňují podmínky pro získání účelového úvěru, neboť ten klade vyšší nároky na bonitu klienta a jeho schopnost splácet úvěr a také při vyšších financovaných částkách je po budoucím dlužníkovi požadován ručitel, kterého nemusí mít vždy po ruce. I přes svou vyšší cenu a podmínku, že automobil zůstane ve vlastnictví leasingové společnosti po dobu trvání smluvního vztahu, si leasing drží náskok. Otázkou je jak dlouho, protože první pokles nastal právě v minulém roce a na úkor účelového úvěru.

Dáváte přednost pořízení automobilu na leasing nebo pomocí účelového úvěru? Napište nám, těšíme se na vaše názory.