Vyplatí se vám investovat do bydlení?

Mnoho lidí prostě dává „hmatatelné“ investici přednost. Je to pochopitelné - o dům nepřijdete, pokud na něj nespadne letadlo či se kolem nepřežene hurikán. Ani tak není vše ztraceno pro toho, kdo si majetek pojistil. Bezpečí investovaných peněz je tedy veliké.

A výnos? Kdo má čas, ten na investici do nemovitosti vydělá téměř jistě a výnos bude vyšší, než kolik by mu nabídly banky v konzervativním portfoliu. Rychlý zisk to však nebude. Vezmeme-li jako příklad situaci, kdy investor koupil garsonku za 400 tisíc korun a měsíční nájem mu vynese pět tisíc korun, zaplatí se mu investice za 80 měsíců. Pak už by se měl těšit ze zisku.

Praxe však praví, že je třeba platit příspěvek do fondu oprav domu a občas provést v bytě drobnou údržbu. Ne vždy se také podaří získat bohatého a spořádaného nájemníka. Nemovitost pak zeje týdny prázdnotou a její provoz naopak korunky z majitelovy kapsy vytahuje. S těmito vyhlídkami může byt vydělávat i po deseti letech. Předem je dobré zmapovat situaci - dobře ji znají například realitní kanceláře z okolí.

Nezapomeňte nárokovat plnou státní podporu.

I vlastníkovi domu se může stát, že potřebuje hned teď finanční částku, která na jeho účtu neleží. Rozhodně by neměl spoléhat na svůj nemovitý majetek jako na možnost rychlé pomoci - prodej ani solidní zastavení domu není záležitost dvou dní. Je třeba mít někde stranou ještě jinou investici, kterou lze na hotovost proměnit rychleji.

Otázka je, zda se dá koupí a následným prodejem domu či bytu vydělat hodně peněz. Vzhledem k předpokládanému vývoji cen nelze počítat s tím, že ten, kdo dnes koupí nemovitost, ji za rok prodá s výrazným ziskem bez toho, že by ji zásadně zrekonstruoval nebo měl mimořádné štěstí. Takovou operaci si nejsnáze může dovolit ten, kdo má dost prostředků. Člověk, který s odřenýma ušima projde posouzením na hypotéku, by si měl investování do nemovitosti důkladně rozmyslet.