Vyplatí se vám klíč k penězům?

Již před nedávnem jsme vás informovali o kampani ČSOB a jejím novém „produktu“ Klíčový plán. Od začátku října již ČSOB Klíčový plán nabízí a může se pochlubit vcelku úspěšnými výsledky, přinejmenším co se týče počtu lidí, kterým zvědavost (či pobízení od pracovníků v bance) nedala a nechali si plán sestavit. Od počátku října, kdy se začal Klíčový plán nabízet, si každý den nechalo plán sestavit více jak tisíc lidí (plán si může nechat sestavit kdokoli, ne jen klienti ČSOB).

Co je Klíčový plán a proč je krokem vpřed?

Většina bankovních klientů z řad drobných střadatelů používá depozitní produkty a nikdy se nepokoušela, možná ani nepomyslela na to, naložit s penězi podle svých dlouhodobých potřeb a cílů. Na Klíčovém plánu musíme ocenit, že právě to lidem ukazuje – jak lze využít příjmy a úspory pro pokrytí běžných výdajů, střednědobých cílů, ale i zajistit peníze ve stáří tak, aby byly co nejvíce využity možnosti dlouhodobého zhodnocení, ale i státních příspěvků a úlev.

Klíčový plán je dělaný s cílem co největší přehlednosti a jednoduchosti, což na jedné straně znamená, že vstupní data představuje snesitelných šest údajů (měsíční příjmy a výdaje domácnosti, úspory, plánované výdaje do 3 let, počet dospělých členů domácnosti a dětí), na druhé straně ubírá možnosti zahrnutí některých důležitých údajů – např. rizikový profil klienta, vyšší výdaje v dalších letech, možnost pořízení bydlení formou hypotečního úvěru,…

Cílem Klíčového plánu je tedy navrhnout takovou kombinaci a rozložení finančních produktů, abyste v každém období měli co nejvíce peněz a aby vás nepřekvapilo nenadálé vyšší vydání. Proto Klíčový plán rozděluje „disponibilní zdroje“ (úspory a přebytek příjmů nad výdaji) na tři skupiny: rezervu, sny a přání a zjištění. Rezerva slouží právě ke krytí neočekávaných výdajů, její výše je v Klíčovém plánu na šestinásobku měsíčních výdajů a je kryta buď z úspor nebo je jako první vytvořena z příjmů. Do rezervy se v tomto případě zahrnuje i vstupní údaj o plánovaných větších výdajích do tří let. Pro rezervu jsou vyčleněny dva produkty – termínovaný vklad a fond peněžního trhu – a to ve stejném poměru. Na grafickém znázornění je hodnota rezervy stále stejná, neboť se počítá s výnosem, který pouze pokryje

Do „snů a přání“ (což jsou peníze pro budoucí výdaje) jsou zahrnuty stavební spoření, dluhopisové a zajištěné fondy. I tady, stejně jako u rezervy, jde (vyjma stavebního spoření) o jednorázovou investici.

Naproti tomu „zajištění“ již generují pravidelné úložky do penzijního fondu, životní pojišťovny a podílového fondu. Rozdělní peněz na sny a přání a zajištění již není tak striktní a je výstupem programu.

Klíčový plán sestavený na pobočce ČSOB si můžete prohlédnout ZDE

Je Klíčový plán dobrý, nebo špatný?

Z několika Klíčových plánů, které nám v bance sestavili, jsou vidět pozitivní „vlastnosti“ Klíčového plánu (důraz na dlouhodobé cíle, nenutí do životního pojištění, apod.), nicméně lze odhalit i některé nedostatky. Kladem plánu je to, že při výpočtu zhodnocení požívá očekávané výnosy očištěné o inflaci. Hůře pochopitelné jsou však výnosy odlišných produktů – viz tabulka.

Odhady výnosů pro jednotlivé složky hrubý výnos

(před inflací) čistý výnos

(po inflaci) fond peněžního trhu 2,50% 0,50% termínovaný vklad 2,00% 0,00% stavební spoření 2,00% 0,00% zajištěný fond 4,50% 2,50% dluhopisový fond 4,00% 2,00% jednorázové pojištění 4,00% 2,00% penzijní připojištění 4,00% 2,00% životní pojištění 4,00% 2,00% profilový fond - dynamický 6,00% 4,00% profilový fond - konzervativní 3,00% 1,00% profilový fond - růstový 5,00% 3,00% profilový fond - vyvážený 4,00% 2,00% inflace 2,00%

Zdroj: ČSOB

Např. u stavebního spoření udává tabulka 2 %. Jde tedy pravděpodobně o úrokový výnos z vkladů bez zahrnutí státní podpory. I tak je z vypracovaných plánů zřejmé, že stavební spoření je jediným dynamickým prvkem v segmentu sny a přání. Pouze stavební spoření generuje růst, neboť v případě, kdy jsme stavební spoření z plánu vynechali, nezaznamenal plán žádný růst v této části, přestože u zajištěných fondů je očekáván poměrně vysoký reálný výnos 2,5 % p.a.

Více starostí však může činit vysoký výnos u- ve srovnání např. s dluhopisovými fondy či. K našemu překvapení byly dosažené částky vyšší, pokud jsme za jinak stejných podmínek přesunuli 1000 Kč pravidelné investice z růstového fondu do životního pojištění. To by v rozporu se skutečností vypovídalo na dlouhém horizontu o vyšší výnosnosti pojištění než fondu s 50 % akcií.

Co neodpovídá ani zadání celého Klíčového plánu je to, že se nikde ve výsledném grafu neprojeví nadefinované plánované výdaje. Výdaje 50 000 nebo 200 000 Kč, které jsme uvedli do zadání, by měly v určitém čase (do tří let) výrazně snížit hodnotu celkového finančního portfolia – graf však „nezadržitelně“ roste stále dál.

Toto jsou spíše technické nedostatky, avšak v bance jsme narazili na problém jiný, který nepůjde vyřešit změnou vzorce, a to je samotná prezentace Klíčového plánu. Nikterak nechceme obviňovat bankéře z neprofesionality a zároveň si uvědomujeme, jaké úsilí musejí banky vynakládat, aby vyškolili své zaměstnance, nicméně dojem z návštěvy banky je smíšený. Máme sice v ruce papír, kde je znázorněno rozrůstání našeho majetku, ale nebylo nám vysvětleno, proč je navržené řešení lepší, proč může být investování s delším horizontem výnosnější než krátkodobé rolování vkladů, proč zvolit fond peněžního trhu u krátkodobých investic…

Tento produkt-služba, by měl plnit právě tuto úlohu, představit lidem výhody stanovení cílů, horizontů a samotného investování. To však plní jen částečně, v podobě hezky graficky ztvárněného papíru, nad kterým mohu doma v klidu hloubat. Stejně tak nikdo nevysvětlil, proč je graf na 25 let, což určitě bude plno lidem připadat spíš jako trik, než snaha naučit přemýšlet v delších souvislostech.

Na druhou stranu je třeba banku pochválit, že nijak nepreferuje ty nejdražší (z hlediska klienta, z hlediska banky nejvýnosnější) produkty, jako životní pojištění,... Zvláště, když se ukázalo, jak ČSOB motivuje své úředníky k prodeji. V tabulce nejhodnotnějších produktů, které úředník „udá“ (a odvíjí se od nich jeho další benefity) totiž vévodí Optimal profit – pojištění pro případ dožití s jednorázovým vkladem; více v TOMTO článku - a zajištěné fondy (které pro mnoho klientů nemusí být optimální možností (tady je však naše tvrzení poněkud slabší, neboť zatímco životní pojištění se v plánu objevilo většinou až u větších příjmů, zajištěné fondy jsou součástí plánu pokaždé).

Klíčový plán můžeme hodnotit pozitivně i přes některé nedostatky a menší důraz na „dotažení celé služby až do konce“, a to hlavně kvůli posunutí služeb dál k „službě klientovi“ a ne „službě bance“ (i když nesmíme zapomínat, že ať už zisk nebo tržní hodnota akcií jsou primárním cílem každého podniku, i u ČSOB, které se Klíčovým plánem např. šestkrát zvýšil prodej penzijního připojištění, či získala 1,5 mld. Kč do fondů za necelý měsíc).

Možná někomu chybí srovnání Klíčového plánu s obdobnou službou u jiné banky, nicméně ČSOB správně uvádí, že jde o první takovou nabídku u nás. Již v předešlém článku jsme mluvili o Sporoplánu od České spořitelny a Felixu od Komerční banky, ty jsou však od Klíčového plánu ještě o krok pozadu (více). Ostatní banky však na sebe určitě nenechají dlouho čekat, v prodeji balíčků jednou dojde k nasycení trhu a banky se budou muset poohlédnout po jiné obživě, což může být například dlouhodobá správa financí domácností, založená na široké nabídce produktů, tak, jak lze už vidět u Klíčového plánu.

Myslíte si, že je Klíčový plán krok správným směrem? Vyzkoušeli jste si plán na pobočce? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.