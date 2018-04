Vyplatí se vám kontokorent?

Většina bank na trhu nabízí svým klientům možnost přečerpání běžného účtu do debetu, čili kontokorent. Podmínky pro jeho získání jsou poměrně jednoduché, avšak liší se banku od banky. Kontokorent je vždy navázán na běžný účet. Banky mají také podmínku, aby vám na účet chodil příjem a dle jeho výše, kterou chtějí doložit potvrzením od zaměstnavatele, banka určuje výši vašeho úvěrového rámce. Pohybovat se může od několika tisíc do dvoj až trojnásobku příjmu žadatele.

Žádost o povolený debet lze podat i když účet u banky teprve zakládáte. V tomto případě však banky poskytují jen několika tisícový úvěr na základě dokladů, které mají při scoringu žadatele k dispozici. K navýšení úvěrového rámce může pak dojít po 3 či 6 měsících od otevření účtu, kdy banky sázejí na to, že již znají vaši finanční historii. Speciální kontokorent při založení účtu poskytuje např. Komerční banka, která jej pojmenovala Povolený debet Start a jeho výše se pohybuje od 2 do 10 tisíc korun.

Produktové balíčky bank zahrnují kromě běžného účtu kartu, přímé bankovnictví či kontokorent. Ale i více. Jaká je současná nabídka a které konto je nejvýhodnější?

Nespornou výhodou kontokorentu je, že ho máte vždy po ruce a za poměrně přijatelnou úrokovou sazbu i poplatek. V mnoha případech banky kontokorent nezpoplatňují, pokud je veden jako jeden z produktů v balíčku služeb. Zaplatit však můžete za jeho zřízení, většinou se jedná o částku 200 Kč. Poměrně prakticky má kontokorent vedený eBanka. Jestliže se majitel účtu dostane do debetu, zaplatí za poskytnutí služby 50 Kč. Pokud ji v daném měsíci nevyužije, nezaplatí nic. Nepříjemné na tom ovšem je, že se do debetu můžete dostat jen o pár korun, a pak je naúčtovaný poplatek nepříjemně vysoký.

Kontokorent Poplatek Název banky úroková sazba p.a. Max. výše poskytnutí vedení měsíčně BAWAG Bank CZ zajištěný 6,9 / nezajištěný 13,9 60 000 Kč 200 Kč 15 Kč Česká spořitelna 15,9 100 000 Kč 200 Kč* 10 Kč* ČSOB 13,9 200 000 Kč - Kč - Kč eBanka 13,0 150 000 Kč 200 Kč 50 Kč** GE Money Bank 17,9 100 000 Kč - Kč 29 Kč*** HVB Bank 14,0 100 000 Kč 250 Kč - Kč Komerční banka 15,0 100 000 Kč 200 Kč - Kč Poštovní spořitelna 12,0***** 20 000 Kč 200 Kč 9 Kč**** Raiffeisenbank 12,1 50 000 Kč - Kč 20 Kč* Volksbank 10,5 až 14,0****** 200 000 Kč - Kč 50 Kč* Živnobanka 10,0 150 000 Kč 200 Kč* 20 Kč*

Pozn.: * v rámci balíčku služeb bez poplatku, ** při využití kontokorentu v daném měsíci, ***v rámci konta Genius zdarma nebo za 20 Kč, ****u programů Klasik a Electron, *****úroková sazba platí do příští obnovy čerpání účtu, ****** závisí na bonitě klienta

Zdroj: banky

Úrokové sazby kontokorentních úvěrů se na trhu pohybují od 10 % do 18 % p.a. Při porovnání např. s kreditními kartami (sazba od 15, 4 – 26,8 %), tak vycházejí o několik procent levněji - tedy pokud u kreditky nevyužíváte výhod bezúročného období. Porovnání se spotřebitelskými úvěry je poněkud složitější, vzhledem k tomu, že kontokorent musíte vždy jedenkrát do roka celý splatit, kdežto spotřebitelský úvěr může v některých případech splácet až 6 (případně i více) let. Úrokové sazby spotřebitelských úvěrů se pohybují od 7,5 % po 20 % p.a., tedy ve velmi podobném pásmu jako kontokorenty, jsou však jednorázové. V každém případě je při volbě úvěru vzít nejprve v potaz jeho účel a pak teprve sledovat nabídky z pohledu na cenu.

Čeho byste se rozhodně měli vyvarovat, jestliže začnete kontokorent používat, je jeho nepovolné přečerpání. Může k němu dojít například díky naúčtování poplatků, či pozdnímu odečtu výběru z bankomatu. Tento prohřešek vám totiž většina bank pěkně spočítá. Úroková sazba se v tomto případě pohybuje od 14 do 30 % p.a.

Jakmile se rozhodnete používat kontokorentní úvěr, rozhodně mějte na paměti, že jej alespoň jednou do roka budete muset splatit a že se jej nevyplácí vyčerpat úplně celý, protože se můžete dostat do nepovoleného debetu. Rozhodně si při podání žádosti také zjistěte, kolik vás bude stát na poplatcích a kolik na úrocích.

