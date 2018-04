Vyplatí se vám paušál, nebo účtování nákladů? Počítejte důkladně

Každý pro své podnikání potřebuje (a tedy nakupuje) něco jiného. Někdo potřebuje drahý materiál, ze kterého vyrábí luxusní nábytek, jinému stačí hlava, tužka a papír. Ve druhém případě jsou skutečné výdaje, pomocí kterých dosahuje podnikatel zisku, minimální. Pokud jste pro firmu nepořizovali příliš věcí, budou se vám pravděpodobně spíš hodit paušální výdaje. Prostě jen část příjmů odečtete. Kolik procent přesně, to stanoví u jednotlivých profesí zákon. Navíc se nemusíte zabývat daňovou evidencí nebo účetnictvím, stačí, když budete mít doklady o svých příjmech. A naopak, pokud jste do podnikání investovali hodně, shromážděte všechny faktury a paragony, vyděláte na uplatnění skutečných výdajů.

Počítejte důkladně

Spočítejte si, zda reálné náklady překračují částku, která se rovná příslušným paušálům. Pokud ano, odečítejte skutečné výdaje. Pamatujte přitom na to, že daňově uznatelnou položkou je vše, co souvisí s dosažením, zajištěním a udržením zdanitelných příjmů. Lidsky řečeno, zatímco zedníkovi projde hladce ochranná přilba a montérky a účetnímu počítač a speciální software, opačně to už nemusí být pravda. Potřebu zakoupeného předmětu musíte totiž pro své podnikání a budoucí zisky zdůvodnit, když to bude finanční úřad požadovat.

Jestli jste došli k závěru, že paušál je pro vás výhodnější, můžete na něj přejít ještě za rok 2007. Podmínkou však je, abyste už v předchozím roce 2006 měli vyrovnány všechny pohledávky a závazky na nulu. Tedy nikomu nic nedlužili, a ani nikdo nic nedlužil vám.

Každý má nárok na jiné paušální výdaje

Výše paušálních odpočtů není jednotná, liší se podle profesí. Všichni, kdo podnikají v zemědělství, si mohou automaticky odečíst jako výdaje nejvíce, a to 80 procent příjmů. Mezi tyto podnikatelské profese patří například chmelařství, ovocnářství, vinařství, pěstování zeleniny a rostlin, chov hospodářských zvířat, výroba osiv a sadby, úprava, zpracování a prodej vlastní produkce zemědělské výroby včetně výroby potravin z ní, chov ryb a vodních živočichů.

Řemeslníci mají nárok na 60procentní odpočet. Všechny řemeslné živnosti jsou uvedeny v živnostenském zákoně, patří mezi ně například kovářství, zámečnictví, slévárenství, opravy silničních vozidel a ostatních dopravních prostředků, opravy pracovních nástrojů, hodinářství, instalace, opravy a výroba elektrických strojů a přístrojů, řeznictví a uzenářství, mlékárenství, pekařství, barvení a chemická úprava textilií, kadeřnictví, fotoslužby.

Podnikatelé, kteří se neživí řemeslem, ale mají živnosti ostatní, tedy vázané, koncesované a volné, mohou výdaje snížit o 50 procent. Mezi takové živnosti se řadí například projektanti, optici, účetní, autodopravci, provozovatelé autoškoly, průvodci, psychologičtí poradci, maséři, směnárníci, soukromí detektivové, výrobci potravinářských výrobků, textilního zboží, skláři, opraváři obuvi, překladatelé, učitelé jazyků.

O 40 procent se snižují příjmy z jiného podnikání. Tedy třeba u advokátů, lékařů, architektů, daňových poradců. A dále všichni, kteří mají příjmy z nezávislého povolání: třeba umělci, spisovatelé a sportovci. Řečeno slovy zákona: při poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví, autorských práv, vydávání, rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem.

Nejnižší procentní sazbu nákladů 30 procent mohou uplatnit všichni, kdo pronajímají byty, domy a nebytové prostory či jiné movité věci. Pozor, pokud pronajímáte například zemědělský pozemek a nájemce vám neplatí penězi, ale třeba obilím, i tento takzvaně nepeněžitý příjem musíte zdanit. I od něj si však můžete odečíst 30procentní paušální výdaj. Na jednotlivém rozdělení do sazeb se po reformě nic nezmění.

Co když máte víc činností

Výdaje můžete v jednom zdaňovacím období uvádět buď jenom sečtením skutečných nákladů, nebo si odečíst od příjmů takzvaný paušál. A to platí i pro případ, že si vyděláváte několika různými činnostmi. Kombinace možná není.

Například zahradník, který si přivydělává ještě psaním odborné knížky, se musí rozhodnout, zda bude v obou případech uvádět výdaje skutečné, nebo paušální.

Pokud vykonáváte více činností a profese spadají do několika paušálních skupin, rozdělíte náklady v poměru, v jakém jste všechny práce vykonávali. Třeba účetní, která podniká zároveň i jako daňová poradkyně, si odečte část výdajů paušálem 50 procent a část 40 procenty. Ačkoli jsou si profese podobné, každá spadá do jiné skupiny paušálních výdajů.

Zda se vám vyplatí paušál nebo účtování můžete zjistit ZDE

Jaké můžete uplatnit paušální výdaje

80 % z příjmů ze zemědělské činnosti Pokud si zemědělec nevydělá víc než 720 000 korun, měl by využít paušál.

60 % z příjmů z řemeslné živnosti Pokud si řemeslník nevydělá víc než 360 000 korun, měl by využít paušál.

50 % z příjmů z ostatních živností, například služeb Pokud si živnostník nevydělá víc než 290 000 korun, měl by využít paušál.

40 % z příjmů z jiného podnikání a z činností podle zvláštních předpisů (například advokáti, lékaři, architekti, daňoví poradci a podobně) a 40 % z příjmů z užití nebo poskytnutí práv (například autorské honoráře), z příjmů z nezávislého povolání (například sportovci, umělci) Pokud si advokát nebo umělec nevydělá víc než 240 000 korun, měl by využít paušál.

30 % z příjmů z pronájmu

Poznámka: výpočet vychází z toho, že v roce 2007 pro podnikatele platí minimální daňový základ. Třeba živnostník, který by si vydělal jen 200 000 ročně a uplatnil skutečné výdaje 120 000 korun, by beztak nedanil 80 000 korun, ale z minimálního daňového základu 120 800 korun. Po reformě minimální daňový základ nebude.