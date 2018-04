Vyplatí se vám pořídit si zaměstnance agentury?

V agenturním zaměstnávání (v angličtině temporary work) oproti běžnému vztahu zaměstnanec - zaměstnavatel vstupuje do hry personální agentura, která je přímo zaměstnavatelem daného pracovníka.



V praxi to vypadá následovně: agentura kandidáta vyhledá, uzavře s ním smlouvu a přidělí ho svému klientovi (firmě). Zaměstnanec ve většině případů uzavírá smlouvu s agenturou na dobu určitou. Jedná se o situace, kdy některý ze stálých zaměstnanců firmy onemocní, narychlo odejde nebo se firma potýká s náhlým nárůstem práce, např. v době účetních závěrek, auditů. Většinou se jedná o dobu jednoho až tří měsíců.



Může ovšem také nastat situace, kdy firma nemá rozpočet na dalšího zaměstnance, kterého ale nutně potřebuje. Proto osloví personální agenturu, která kandidáta nejen vyhledá, ale stane se na určitou dobu i jeho zaměstnavatelem. Ve chvíli, kdy se rozpočet vyřeší, kandidát; zaměstnanec agentury - plynule přejde do zaměstnaneckého poměru přímo ve firmě. Může se také stát, že rozpočet není a nebude nikdy. Kandidát o této skutečnosti ví a je v tomto případě zaměstnancem agentury na dobu neurčitou.



V České republice je agenturní zaměstnávání rozšířeno hlavně u dělnických a administrativních pozic, jedná se konkrétně o asistentky, recepční, apod. Existují však personální agentury se specializací na pozice, které vyžadují vyšší úroveň kvalifikace a odborných zkušeností, např. z oblasti financí a účetnictví, IT, apod.



Agenturní zaměstnanci požívají stejné výhody jako zaměstnanci firmy

Tato skutečnost plyne ze zákona o zaměstnanosti a paragrafu 38a Zákoníku práce. Agentura musí svému zaměstnanci vytvořit stejné podmínky jako mají srovnatelní zaměstnanci klienta, to se týká nejen finančního ohodnocení, ale i nároku na delší dovolenou, stravenky, apod. Setkáváme se i s třináctými platy, příspěvky na dovolenou, příspěvky na kosmetiku, dopravu, kulturu, sport, odběrem výrobků zdarma. U vyšších pozic ve finančním managementu jsou často stanoveny i odměny za úspěšné dokončení projektu.

Je agenturní zaměstnávání výhodné?

Výhodou personální agentury je fakt, že většinou mají velkou databázi kandidátů, které mohou oslovit. Podstatou agenturního zaměstnávání je především rychlost - firma dnes zavolá, že potřebuje, aby zítra nastoupil kandidát se specifickými zkušenostmi a znalostmi.



Druhým a velmi zásadním důvodem k využití agenturního zaměstnávání jsou omezení kladená na rozpočet v oblasti;, tedy rozpočet na stálé zaměstnance, a často dlouhé a složité procesy při přijímání nových zaměstnanců, se kterými se potýkají hlavně zahraniční společnosti. Agentura kandidáta vyhledá, na určitou dobu sama zaměstná a ve vhodnou chvíli přechází tento kandidát do zaměstnaneckého poměru přímo u klienta. V opačném případě by se mohlo stát, že v mezidobí kandidát přijme jinou nabídku a firma jej ztratí. S kandidáty i klienty jsme v neustálém kontaktu, monitorujeme průběh a vývoj projektů, abychom v případě potřeby byli schopni pružně zareagovat.



Kdo jsou hlavní klienti, kteří tuto službu využívají? Jsou to většinou středně velké zahraniční firmy, například developerské společnosti, obchodní a účetní firmy. Agenturní zaměstnávání poptávají i velké obchodní řetězce.