Vyplatí se vám změna běžného účtu?

Rádi byste získali levnější kontokorent, platili nižší poplatky spojené s používáním platební karty, nebo máte pocit, že platíte neúměrně vysoké poplatky za vedení účtu? Pokud je to tak, pak je změna banky zcela na místě, a to i za předpokladu, že složitost celé transakce nechcete podstoupit, protože se pouštíte na neznámé území podmínek a poplatků bank. Rozhodně je totiž z čeho vybírat.

Prvním krokem k rozloučení se starým účtem by mělo být založení nového účtu u banky, která se vám zdá být vhodnou. Založením tohoto účtu předejdete případným problémům - např. z důvodu výběru hotovosti, protože na novou platební kartu můžete čekat i několik týdnů a u staré platební karty vám budou po zrušení účtu zamezeny jak platby u obchodníků, tak výběry z bankomatu. Například ČSOB vydává platební kartu k účtu do dvou týdnů, za expresní příplatek do 5 dnů.

Dalším krokem bude převedení trvalých příkazů a povolení k inkasu na nový účet, abyste nebyli překvapeni upomínkami za neuhrazené platby nájemného či spotřebu energie. Nejen k tomuto kroku bude potřeba aktivovat některý z kanálůZadat trvalý příkaz můžete také přímo na pobočce banky, což ovšem bývá značně dražší.

Pro zřízení běžného účtu vyžadují banky vaši osobní návštěvu na pobočce. Mají k tomu pochopitelně dobré důvody. Nejen, že od vás potřebují podepsat celou řadu dokumentů (smlouva o běžném účtu, smlouva ke kanálům přímého bankovnictví, žádost o vydání platební karty aj.), ale získají od vás také podpisový vzor. Rozhodně si s sebou vezměte také doklad k ověření vaší totožnosti.

Výhodné je domluvit si schůzku předem, abyste u přepážky nestrávili mnoho času čekáním ve frontě. Při domluvě schůzky vám banka většinou vyjde vstříc. Jen málo bank je ochotno se s vámi setkat mimo zdi pobočky, ale jsou i takové - např. Citibank, která za vámi vyšle svého zástupce, kam si budete přát.

V momentě, kdy budete mít přístup k novému účtu (nastavené trvalé příkazy a přístup k účtu přes některý z kanálů přímého bankovnictví), je možné bez problémů zrušit účet starý. Většina bank zde vyžaduje vaši přítomnost na pobočce, některé z nich přímo na té, kde byl účet založen (Raiffeisen bank). Proto pokud jste se přestěhovali daleko od vaší mateřské banky, převeďte si učet na některou z poboček v místě vašeho stávajícího bydliště a účet zrušte zde.

Banka Poplatek ze zrušení účtu Polatek za zrušení trv. příkazů, inkasa v rámci zrušení účtu Zrušení účtu na pobočce banky Možnost zrušení účtu písemně Citibank zdarma 40 Kč ano, na jakékoli ano s podpisem dle vzoru Česká spořitelna 300 Kč zdarma*** ano, na jakékoli ano s podpisem dle vzoru ČSOB 200 Kč/250 Kč* zdarma*** ano, na pobočce, kde je veden ano s podpisem dle vzoru eBanka 200 Kč zdarma*** ano, na pobočce, kde je veden ano s notářsky ověřeným podpisem GE Capital Bank 200 Kč 30 Kč na pobočce / 0 Kč kanálem přímého bankovnictví ano, na pobočce, kde je veden ano s podpisem dle vzoru HVB bank 400 Kč 50 Kč na pobočce / 0 Kč kanálem přímého bankovnictví ano, na jakékoli ano s podpisem dle vzoru Komerční banka zdarma 30 Kč na pobočce / 20 Kč kanálem přímého bankovnictví ano, na pobočce, kde je veden ne Poštovní spořitelna 200 Kč zdarma*** ano, na jakékoli ano s podpisem dle vzoru Raiffeisen bank 300 Kč + 100 Kč za každý kanál přímého bankovnictví** 30 Kč ano, na pobočce, kde je veden ne Volksbank 250 Kč 30 Kč ano, na jakékoli ano s podpisem dle vzoru

Pozn.: *) Konto Plus

**) pokud nejsou rušeny v rámci balíčku služeb

***) zahrnuto v poplatku za zrušení účtu

Zdroj: banky

Existují i banky, které zruší váš účet na písemnou žádost, pokud je podepsána dle podpisového vzoru (ČSOB, GE Capital bank, HVB Bank). I zde je však nutné vrátit bance platební nástroje získané k účtu – platební kartu, PIN kalkulátor.

Samotné zrušení účtu může nastat i do druhého dne, avšak v tomto případě byste nesměli vlastnit již zmiňovanou platební kartu nebo šeky a hlavně na účtu nesmíte mít záporný zůstatek.

Využíváte-li některý z těchto platebních nástrojů, banky si vymezují zrušit účet až po určité době. Většinou se jedná o 40 - 45 dní, kdy banka čeká na platby, které mohou být nárokovány obchodníky, pokud jste k úhradě nákupu či služeb použili kartu či šek. Po uplynutí této ochranné doby je účet s konečnou platností zrušen. Od poplatků za vedení účtu nejste osvobozeni i přesto, že na účtu nebude provedena ani jedna transakce. Jsou vám tedy účtovány až do zrušení účtu (HVB bank má výpovědní lhůtu pro platební kartu 3 měsíce).

Zrušení účtu není zdarma, ačkoli existují i výjimky (Citibank, Komerční banka). Banky si za ztrátu klienta účtují poplatky od 100 Kč do 400 Kč. Dále pak zpoplatňují i zrušení trvalých příkazů či povoleného inkasa - tyto částky také nejsou zanedbatelné. V průměru se jedná o 30 Kč za příkaz či inkaso. Pokud je na účtu nastaveno třeba 5 nebo více příkazů, souhrnný poplatek rozhodně nelze hodit za hlavu.

Tak tedy zrušit, či nezrušit? Složitost celého procesu a náklady na něj vynaložené je opravdu nutné zvážit. Mohou narůst do stovek korun. Přínosem však může být komplexnost a mnohem větší cenová přívětivost služeb vašeho nového bankovního účtu, která vám náklady na zrušení účtu může vynahradit již za pár týdnů či měsíců.

Rušili jste běžný účet a zakládali si nový? Podělte se s námi o své zkušenosti. Těšíme se na vaše názory a připomínky.

