Vyplatí se vsadit na termínovaný vklad?

Zhodnocení termínovaných vkladů, spořících účtů či vkladních knížek je velmi mizivé a dlužno dodat, že úspory spíše znehodnocuje. Avšak i přes mnohá varování stále leží nemalý objem rodinných úspor v ČR na těchto depozitních produktech.

Banky jsou si této skutečnosti vědomy, a tak klientům pomocí reklamních kampaní i osobních bankéřů rozšiřují vědomostní obzory a snaží se je přimět, aby své úspory přesunuli do ziskovějších produktů. Momentálně mají klienti možnost vybrat si z několika stovek podílových fondů nejrůznějšího zaměření.

Banky však také přišly s možností vložit finance do termínovaného vkladu s garantovým výnosem a možností nadstandardního zisku v podobě prémie. Ovšem nic není zadarmo, klient si musí svou prémii zasloužit. Jak? Musí si vsadit za podmínek, které určí banka. Jestliže bude podmínka splněna, vydělá. Pokud se tak nestane, získá pouze garantovaný výnos, který je většinou roven standardnímu termínovanému vkladu.

Od loňského podzimu přišla se svým prémiovým vkladem Česká spořitelna. Jedná se o vklady v minimální výši 10 tisíc korun a s dobou uložení na 6 měsíců. Možnost získání prémie je vázána na kurz CZK vůči EUR k určenému rozhodnému dni. Jestliže se v určeném dni kurz dostane do bankou stanoveného pásma, získá klient svou prémii. Pokud kurz vybočí jakýmkoli směrem mimo pásmo, je k vkladu připočtena jen mizivá úroková sazba. Zda se kurz trefí do stanoveného pásma, je otázka pro analytiky, kteří ostatně pro banku cílová pásma stanovují a nebo také pro kouzelníka s křišťálovou koulí. Lákavá nabídka to ale je, že? Nakolik je ale reálné získat odměnu?

Když se podíváme do historie prémiových vkladů od listopadu 2004, nečeká nás příliš veselá bilance. Z dosud ukončených třinácti vkladů se mohli radovat klienti pouze čtyřikrát. V ostatních případech jim byla připsána základní úroková sazba. Dobré je si v tomto případě povšimnout i snižování úrokové prémie, potažmo úrokových sazeb.

emise Počáteční datum Datum splatnosti Úroková sazba (p.a.) Úroková prémie (p.a.) Kurz CZK/EUR dle ČNB v rozhodné datum Úroková prémie přípsána Rozhodný kurz od do EUR01/220505 11.11.2004 11.5.2005 0,50% 4,80% 30,7 31,5 ne 29,840 EUR02/300505 29.11.2004 30.5.2005 0,30% 4,90% 30,5 31,3 ano 30,500 EUR03/010605 2.12.2004 1.6.2005 0,30% 4,90% 30,5 31,3 ne 30,470 EUR04/090605 7.12.2004 9.6.2005 0,30% 4,90% 30,3 31,0 ne 30,085 EUR05/130605 13.12.2004 13.6.2005 0,30% 4,50% 30,1 30,9 ne 30,065 EUR06/230605 22.12.2004 23.6.2005 0,30% 4,60% 30,2 31,0 ne 29,920 EUR07/110705 5.1.2005 11.7.2005 0,30% 4,60% 30,2 31,0 ano 30,275 EUR08/140705 13.1.2005 14.7.2005 0,30% 4,60% 29,9 30,7 ano 30,210 EUR09/250705 20.1.2005 25.7.2005 0,30% 4,60% 29,9 30,7 ano 30,165 EUR10/100805 31.1.2005 10.8.2005 0,20% 4,50% 29,6 30,3 ne 29,520 EUR11/170805 14.2.2005 17.8.2005 0,10% 4,30% 29,9 30,6 ne 29,415 EUR15/080905 4.3.2005 8.9.2005 0,20% 4,10% 29,8 30,6 ne 29,140 EUR16/300905 23.3.2005 30.9.2005 0,20% 3,30% 29,8 30,6 ne 29,380 EUR18/241005 20.4.2005 24.10.2005 0,20% 3,00% 29,6 30,4 - - EUR19/281005 26.4.2005 28.10.2005 0,20% 3,00% 29,6 30,4 - - EUR20/091105 5.5.2005 9.11.2005 0,20% 2,60% 29,6 30,4 - - EUR21/161105 12.5.2005 16.11.2005 0,20% 2,20% 29,6 30,4 - - EUR23/121205 8.6.2005 12.12.2005 0,20% 2,20% 29,9 30,7 - - EUR24/291205 27.6.2005 29.12.2005 0,20% 2,20% 29,9 30,7 - - EUR25/190106 15.7.2005 19.1.2006 0,20% 2,00% 29,7 30,5 - - EUR26/260106 22.7.2005 26.1.2006 0,20% 2,10% 29,7 30,5 - - EUR27/020206 29.7.2005 2.2.2006 0,20% 2,00% 29,6 30,4 - - EUR28/080206 4.8.2005 8.2.2006 0,20% 2,10% 29,6 30,4 - - EUR29/230206 19.8.2005 23.2.2006 0,20% 2,30% 29,4 30,2 - - EUR31/200306 15.9.2005 20.3.2006 0,20% 2,10% 29,1 29,9 - -

Zdroj: ČS

Na podobném principu nabízela své termínované vklady s úrokovou prémií i Volksbank. Ani její klienti neměly příliš mnoho důvodů k radosti. Ze šesti emisí nezískala prémii ani jedna. Vklady byly pouze odlišné tím, že minimální vstupní částka byla 30 tisíc Kč.

Poslední z trojice je Živnostenská banka. V její nabídce mohou zájemci najít garantované vklady EUROTOP a US TOP. Zaměřeny jsou na dlouhodobější střadatele, neboť vklad je fixován na pět let. Vklad garantuje minimální zhodnocení, nebo alespoň návratnost vkladu. Jejich výnos je vázaný na některý z akciových indexů, popřípadě na výkonnost fondu společnosti Pioneer.

Strukturované vklady jsou poměrně blízké zajištěným fondům, neboť garantují minimální zhodnocení a jejich výnosnost je vázána na výkonnost akciových trhů. Jejich hlavní odlišností však je pojištění ze zákona jako u všech bankovních vkladů. Níže uvádíme, jak si vedou dosud otevřené vklady:

Název vkladu Měna Podkladové aktivum Průběžný výnos EUROTOP 50 CZK EUROSTOXX 50 8,51% EUROTOP 30 CZK Pioneer Fund TOP EUROPEAN PLAYERS 8,69% US TOP 500 USD STANDARD & POOR'S 500 1,77% US TOP 500 II USD STANDARD & POOR'S 500 1,00%

Zdroj: ŽIBA

Pokud vás nabídka termínovaných vkladů s pěknou prémií ve spojení s jistotou pojištění láká, pak jsou pro vás tyto vklady ideální. Jak ale vyplývá z výše uveřejněných tabulek rozhodně jsou velkou sázkou do loterie a získat úroky do výše 5 % p.a. se podaří jen velmi malému množství vkladů (v případě ČS). U strukturovaných vkladů Živnobanky je výnosnost založena na jiném principu. Avšak vklady jsou teprve na začátku svého trvání, takže si vkladatelé na konečný výsledek teprve budou muset počkat. Jestliže ale hledáte jinou alternativu zhodnocení svých úspor s vysokým výnosem, pak lze využít nabídku zajištěných podílových fondů, jejichž nabídka v ČR je velmi široká.

Co si myslíte o netradičních termínovaných vkladech? Vložili byste do nich své peníze? Napište nám, těšíme se na vaše příspěvky.

