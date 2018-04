Vyplatí se využít služeb realitních kanceláří?

Celý proces pořízení bydlení je velmi komplikovaný. Vlastní prodej nebo koupi bytu neprovádíme každý rok, a proto se drtivá většina z nás v celém procesu převodu nemovitosti zcela přesně neorientuje. Pokud tedy nechceme jít celým procesem sami, tak můžeme využít služeb realitních kanceláří. Ty by skutečně měly vzít na svá bedra nejen setkání příslušné nabídky s poptávkou, ale následně také vypracovat veškeré smluvní dokumenty pro obě strany.

Jak poznat seriózní realitní kancelář

Za služby realitních kanceláří je samozřejmě třeba platit. Seriózní realitní kancelář by měla svoje klienty již při úvodním jednání seznámit s výší svojí provize. Podobně jako ve všech oborech existují na jedné straně špičkové, skutečně profesionální realitní kanceláře a na druhé straně také méně poctivé subjekty. Právě z tohoto důvodu je třeba solidnost realitní kanceláře nejdříve prověřit.

O skutečné profesionalitě realitních kanceláří svědčí do určité míry i její velikost. Pokud má realitní kancelář více poboček, tak je logické, že zprostředkovatelská činnost v oblasti bydlení je pro ni klíčová a je jejím hlavním ne-li jediným předmětem podnikání.

Velmi vhodnou otázkou, jak zjistit její solidnost a důvěryhodnost je také počet klientů, kterým realitní kancelář zajistila převod nemovitosti.

Samozřejmostíby mělo být nahlédnutí do obchodního rejstříku, kde si kromě samotné existence ověříte další základní informace týkající se realitní kanceláře.

Co všechno by měla realitní kancelář zajistit

Drtivá většina kupujících i prodávajících využije služby realitních kanceláří ve všech fázích převodu včetně vyhotovení smluvní dokumentace. Výjimkou však nejsou ani ti, kteří si třeba nechají prostřednictvím realitní kanceláře vypracovat pouze smluvní dokumenty. Podrobněji však projdeme veškerý servis poskytovaný realitními kancelářemi.

Spárování nabídky a poptávky

Prvotním úkolem, který je pro kupujícího i prodávajícího velmi výhodný, spočívá ve spárování nabídky a poptávky. Realitní kancelář je schopna zájemci o nemovitost po jeho specifikaci požadované nemovitosti nabídnout hned několik objektů. Solidní realitní kancelář by měla mít ke každému nabízenému objektu podrobnou specifikaci včetně fotodokumentace.

Podrobná dokumentace každé nemovitosti samozřejmě usnadní kupujícímu výběr a zároveň ho zúží na skupinu objektů, které mu budou opravdu vyhovovat. Samozřejmostí by měla být také výše ceny objektu, která zpravidla obsahuje již také provizi realitní kanceláři. Přesto je lepší realitnímu makléři položit otázku, zda cena nemovitosti již obsahuje provizi.

Pak by měla bezpodmínečně následovat osobní návštěva z katalogu vybraných nemovitostí, přičemž je lepší navštívit hned několik nemovitostí. I když se nám hned první nemovitsot líbí, měli bychom obětovat čas a navštívit i ostatní vytipované objekty. U nemovitostí totiž platí dvojnásob rčení: "Dvakrát měř a jednou řež".

Příprava smluvní dokumentace

V případě, že si skutečně vybereme námi vyhlédnutou nemovitost, pak následuje fáze vypracování smluvní dokumentace. Tu by měla mít kompletně na starosti realitní kancelář, avšak celému procesu by měla předcházet dohoda kupujícího a prodávajícího o obsahu smluvních dokumentů. Jde především o následující body.

do kupní smlouvy výslovně napsat, kdo uhradí daň z převodu nemovitostí (podrobněji o daňových povinnostech se dočtete v oddíle Pozor na daň z převodu nemovitostí).

specifikovat formu úhrady ceny nemovitosti a zároveň si nechat napsat dodatek, že cena obsahuje provizi realitní kanceláři

velmi ožehavou otázkou je časový soulad mezi vkladem vlastnického práva k nemovitosti a úhradou kupní ceny. V zájmu kupujícího i prodávajícího by mělo být to, aby k těmto dvěma krokům došlo současně. Více o této problematice naleznete v oddíle Kupní smlouva a rizika s ní spojená.

Realitní kancelář by měla samozřejmě za kupujícího ověřit veškeré informace na katastru nemovitostí. To se týká zejména právních vad atd. Klient by si však ve svém zájmu měl na ní vyžádat výpis listu vlastnictví z katastru nemovitostí, který by měla mít realitní kancelář u sebe.

Převodem nemovitosti povinnosti realitní kanceláře nekončí

Ke každé nemovitosti se samozřejmě vážou také média. Tím se myslí plyn, elektřina, telefon atd. Realitní makléř by měl společně s kupujícím vyřizovat převod médií na nového vlastníka. V případě plné moci by potom měl záležitost převodu médií vyřídit sám.