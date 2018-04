Vyplatí se zájezdy last minute, na co si dát pozor?

, aktualizováno

K moři za 5000? Trochu utopie, může někoho napadnout. Ve skutečnosti je to tak, tato částka opravdu stačí, ale není konečná. Osmidenní pobyt v Itálii se dá pořídit za 5000 korun, turista bude bydlet v apartmánu, ale na místo se bude muset dopravit a o jídlo postarat sám. I na zájezd do Chorvatska stačí 5000 korun, a to i s dopravou, ale spí se ve stanech.