Vyplatí se zřídit dítěti vlastní konto?

P odmínky pro založení dětského účtu

Program MINI nabízí Poštovní spořitelna k postžirovému účtu pro děti od 12 do 15 let. Pokud během používaní tohoto konta dítě překročí stanovenou horní věkovou hranici, je automaticky převedeno do programu Junior (horní věkový limit tohoto konta je 26 let, „junior“ nemusí být student).

Při založení konta na pobočce Poštovní spořitelny (většinou tedy na poště) je samozřejmě nutná přítomnost zákonného zástupce, ale jeho majitelem posléze je samotné dítě. Založení konta je zdarma a zdarma dětský klient rovněž dostane debetní kartu – konkrétně Maxkartu. Díky ní může vybírat peníze bez poplatku přímo na poště, nebo z bankomatu (za výběr z bankomatu ČSOB zaplatí 5 Kč, za výběr z bankomatu jiné banky pak 25 Kč). S uspořenými prostředky může dítě nakládat zcela samostatně, rodič je pak o pohybech na jeho účtu informován měsíčními výpisy (zdarma jsou poskytovány nejen jemu, ale i dítěti). Výhodou účtu je také úročení ve výši 1,1 % ročně. Každé dítě dostane k účtu kartičku s fotkou a údaji, které slouží k jeho identifikaci.

Ke kontu lze zřídit dodatkovou službu Max Mobil PS, která dítěti umožňuje zjišťovat si prostřednictvím mobilu aktuální zůstatek na účtu (její založení a vedení je rovněž zdarma). Lze rovněž využít podobnou službu přes pevnou linku. Majitelé účtu se automaticky stávají členy dětského klubu Čtyřlístek, který nabízí různé slevy do muzeí, galerií, hradů, zámků, divadel i na speciální akce připravované Poštovní spořitelnou.

Ž lutý, nebo červený hmyz?

U Poštovní spořitelny je dětské konto novinkou. Jaká konta nabízejí dětem banky, v jejichž nabídkách se tento typ účtu objevil již dříve?

Jako první přišla s myšlenkou účtu pro děti Komerční banka. Její konto nese logo Berušky a stejně jako v případě programu MINI k němu získá dětský klient identifikační kartičku se svou fotkou a osobními údaji, sloužící k jeho samostatné obsluze účtu. Při založení dostává jako dárek plyšovou berušku. Jde však na rozdíl od produktu Poštovní spořitelny svým založením o spořící účet - největším bonusem "Berušky" je úročení vkladů ve výši 2,2 %.

Toto na první pohled výhodné úročení má však jisté omezení - zůstatek na účtu nesmí překročit 20 000 korun, jinak je úrok nulový. Banka se tak snaží předejít tomu, aby se na dětském kontě nesnažili rodiče zúročovat své vlastní peníze. Z podobných důvodů (používání rodiči) je účet čistě spořící - posílat platby na něj lze, ale odesílat je z něj již ne (stejně jako nepřicházejí v úvahu trvalé příkazy apod.). Peníze lze za nemalý poplatek pouze vybrat na přepážce.

Další dětský účet nabízí Raiffeisenbank (spořící účet Včelička), která k účtu rovněž umožňuje získat zvýhodněné úročení. To je v jejím případě pásmové:

0 až 3 600 korun - 1 %,

3 600 až 7 200 Kč – 1,2 %,

7 200 až 150 000 Kč – 1,6 %

nad 150 000 Kč – 0,5 % (banka se opět snaží předejít nadbytečnému spoření ze strany rodičů).

Při zřízení účtu dostává dítě symbol konta - plyšovou včeličku. Oproti dětskému kontu Komerční banky lze z dětského spořícího účtu Raiffeisenbank peníze i odesílat, a to jednorázovým příkazem.

Všechny tři banky pochopitelně nabízejí služby, které jsou totožné (založení a vedení účtu zdarma, možnost, aby dítě se svým účtem disponovalo samo atd.), ale existují zde i významné odlišnosti (rozdílný úrok, rozsah služeb, věk dítěte, pro které je účet určen atd.). Abyste si udělali lepší představu, který produkt je pro vašeho potomka nejvhodnější, nabízíme vám následující tabulku, kde jsou shrnuty všechny důležité atributy:

Čím si jsou dětská konta podobná a čím se liší

Banka zřízení a vedení účtu vklady na pobočce ve prospěch účtu výběr z účtu na přepážce úrok min. počát. vklad požad. věk dítěte příchozí/ odchozí platba debetní karta k účtu Komerční banka zdarma zdarma 45 Kč 2,2%* 300 Kč 0–15 let 0 / nelze ne Poštovní spořitelna zdarma zdarma zdarma 1,10% 200 Kč 12–15 let 2(4) / 2(4)*** ano Raiffeisenbank zdarma zdarma 48 Kč 1,6%** 300 Kč 0–18 let 0 / 20 Kč ne

Pozn.: údaje v Kč; *) při zůstatku do 20 000 Kč, dále je sazba 0%

**) pásmové úročení, sazba 1,6 % je nejvyšší a platí pro zůstatek ve výši 7 200 - 150 000 Kč

***) v rámci banky (z/do jiné banky)

Zdroj: banky

P rogram MINI ano, či ne?

Z výše uvedeného přehledu podmínek je zřejmé, že program MINI má na trhu šanci uspět. Nabízí k účtu platební kartu, oproti konkurenci umožňuje provádění výběrů z účtu zdarma a navíc slibuje jednoduchou službu přímého bankovnictví, která je rovněž zdarma. Oproti ostatním dvou produktům má ovšem nižší úročení (alespoň co do dosažitelné maximální úrokové sazby, která je oproti konkurenci nezávislá na zůstatku). Rozdíl vyplývá již z podstaty - MINI je program k postžirovému účtu (tedy účtu určenému k běžnému spravování peněz), pro děti od dvanácti let, zatímco ostatní dva produkty jsou míněny jako spořící, pro děti od narození, a například o zavedení platební karty dané banky neuvažují.

Konto MINI je tedy vhodné pro ty, kteří budou se svými penězi aktivně nakládat. Na druhou stranu však není nejvhodnější volbou v očích těch, kteří hodlají zřídit svému dítěti účet již před jeho dvanáctým rokem, nebo chtějí získat pro své dítě nejvyšší úrok. Pokud však přemýšlíte o dětském kontu jako o možnosti spořícího nástroje, měli byste mít na paměti, že na trhu existují daleko výhodnější možnost, jak vašemu dítěti spořit. Stavební spoření je jednou z ideálních možností, velice bezpečná investice do podílových fondů je pak další z nich.

Jak se vám líbí novinka od Poštovní spořitelny? Máte zkušenosti s dětskými konty? Zřídili byste spořící účet MINI, nebo jiný dětský účet svému dítěti? Těšíme se na vaše názory a zkušenosti.

