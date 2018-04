Výplatní páska. Jak se v ní vyznat

Co firma, to jiný vzhled mzdového dokladu. Podle toho, jaký účetní program společnost používá. Nezáleží na tom, jak je který údaj nazván, to podstatné musí obsahovat každá páska: vedle jména zaměstnance a názvu firmy je to osobní číslo pracovníka a období v roce, za které je mzda vyplácena. Výplatní pásku by měl pracovník obdržet v den, kdy pobírá mzdu, a to do vlastních rukou. Uvedené informace totiž podléhají zákonu o ochraně osobních údajů. Výše čisté mzdy - to je často to jediné, co zaměstnance zajímá. Z výplatní pásky je však možné vyčíst mnoho zajímavých věcí, například kolik vám zbývá dovolené, jakou částku platíte za stravné či další benefity.

A jak má takový mzdový doklad vypadat? „Zákoník práce říká, že při měsíčním vyúčtování mzdy je zaměstnavatel povinen vydat zaměstnanci písemný doklad, který obsahuje údaje o jednotlivých složkách mzdy,“ říká Kateřina Beránková, tisková mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. „Na žádost pracovníka mu zaměstnavatel předloží k nahlédnutí doklady, na jejichž základě byla mzda vypočtena,“ doplňuje.

Informace, které můžete najít na výplatní pásce

Údaje o dnech

Kalendářní dny: počet všech dnů v daném měsíci

Pracovní dny: množství pracovních dnů, tedy bez víkendů

Odpracované dny: zahrnuje počet skutečně odpracovaných dnů

Hodiny: odpracované hodiny ve sledovaném období

Náhrada za dovolenou, náhrada za svátky, náhrada za placené volno (dovolená, svátky, placené volno): náhrady mzdy dle počtu čerpaných hodin, placeny průměrem pro náhrady mzdy

Prémie, příplatky a náhrady

Prémie, osobní ohodnocení, různé odměny: měsíční částky vyplácené dle mzdového předpisu nebo kolektivní smlouvy zaměstnavatele, zpravidla za měsíc nebo čtvrtletí

Příplatky, např. za práci přesčas nebo ve svátek (práce přesčas, příplatek za svátek): placeny dle počtu odpracova-ných hodin procentem z průměru pro náhrady mezd

Příplatky, např. za práci v noci, za prostředí (práce v noci, prostředí): placeny hodinovou sazbou za každou odpracova-nou hodinu (sazba dle nařízení vlády nebo možno určit v mzdovém předpisu zaměstnavatele nebo v kolektivní smlouvě)

Odvody na zdravotní a sociální pojištění

Zdravotní pojištění (pojištění zdravotní, zdravotní): odvod ve výši 4,5 % na zdravotní pojištění sloužící k úhradě zdravotní péče

Sociální pojištění (pojištění sociální, sociální): odvod ve výši 8 % na pojistné na důchodové zabezpečení, na nemocenské i pojištění a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti

Daňové údaje

Odpočet na poplatníka (nezdanitelný základ, nezdaněno): měsíční částka 3170 Kč, která se ze mzdy nedaní, podmín-kou je podpis daňového prohlášení

Záloha na daň (daň): částka srážena dle daňových tabulek ze zdanitelné mzdy

Daňové zvýhodnění: poskytována na každé uplatňované vyživované dítě ve výši 500 korun

Daňový bonus: částka přičítající se ke mzdě v případě, že záloha na daň je nižší než nárok na poskytnutou slevu na daň

Základ daně: hrubá mzda po odečtení zdravotního a sociálního pojištění

Zdanitelná mzda: hrubá mzda po odečtení zdravotního a sociálního pojištění a odečitatelných položek

Měsíční záloha daně z příjmu: daň, kterou pracovník ze mzdy zaplatí, odvíjí se podle její výše

Dovolená

Nárok: počet dnů dovolené, na které má zaměstnanec během roku nárok

Nárok letos: kolik dnů ještě zbývá k vyčerpání

Čerpaná: dovolená, kterou již pracovník vyčerpal

Zbývá: počet zbývajících dnů dovolené

Dovolená-průměr: průměrná hodinová mzda, která připadá na čerpanou dovolenou

Náhrady za dovolenou: hrubá mzda za vyčerpanou dovolenou

Mzdové údaje

Základní mzda: dosažená mzda v měsíci za odpracované hodiny

Hrubá mzda: součet položek na výplatní pásce podléhající odvodu sociálního a zdravotního pojištění

Čistá mzda: mzda snížená o odvody na sociální, zdravotní pojištění a daň

Doplatek mzdy (vyúčtování, dobírka na účet): skutečná částka k výplatě po srážkách ze mzdy a odečtení případných záloh na mzdu

Průměr pro náhrady mezd (použitý průměr): hodinový průměr, vypočten z předchozího čtvrtletí jako podíl hrubé mzdy bez náhrad mezd a počtu odpracovaných hodin

Ostatní

Nemoc: množství dnů v měsíci, které zaměstnanec z důvodu nemoci neodpracoval, jsou uvedeny jako kalendářní dny, nikoliv pracovní, tedy včetně sobot a nedělí

Srážka za stravenky

Srážky za benefity: například za užívání služebního auta k soukromým účelům a proježděné pohonné hmoty