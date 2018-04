Vyplňte správně daňové odpočty

Počítáme daň Z potvrzení od zaměstnavatele vyčtěte svůj daňový základ. Za rok 2007 jsou to hrubé příjmy minus zaplacené sociální a zdravotní pojištění. Zařaďte se do daňového pásma a počítejte daň. Pokud někdo má daňový základ nižší než 121 200 Kč, jeho daň činí 12 procent ze sumy, která mu vyšla jako daňový základ. Pro daňový základ v rozmezí 121 200 až 218 400 Kč činí daň 14 544 Kč plus 19 procent ze základu přesahujícího 121 200 Kč. Pro daňový základ v rozmezí 218 400 až 331 200 Kč činí daň 33 012 Kč plus 25 procent ze základu přesahujícího 218 400 Kč. Pro daňový základ nad 331 200 Kč činí daň 61 212 Kč plus 32 procent ze základu přesahujícího 331 200 Kč. Za rok 2007 lze odečíst slevy: 7 200 Kč sám na sebe;

6 000 Kč na dítě;

4 200 Kč na vyživovaného manžela (8 040 Kč, když má manžel průkaz ZTP/P)

1 500/3 000 Kč, pokud pobíráte částečný/plný invalidní důchod;

9 600 Kč jste-li držitel průkazu ZTP/P;

2 400 Kč pokud jste student.