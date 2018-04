Vyplňte správně žádost o rodičovský příspěvek

A jestli marně sháníte, kam jste úřední obálku založili, můžete sednout k internetu a vyplnit okénka elektronicky. Nebo zajít přímo na úřad, dají vám tiskopis nový.

Formulářem krok za krokem

Tiskopis se zeleným záhlavím vyplnit musíte. Jmenuje se Žádost o rodičovský příspěvek.

Strana 1

oddíl A

Uveďte údaje o rodiči, který o peníze žádá. Vyplňujte podle občanského průkazu a určitě na sebe uveďte i kontaktní telefon a e-mail, zjednoduší to situaci, když po vás úředník nebude moci třeba něco přečíst. Než vám totiž přijde oficiální dopis, abyste věc ujasnili, trvá to leckdy týden, zatímco telefonát či mail jsou záležitostí několika minut.

Důležitá kolonka je „nárok na PPM“ (peněžitá pomoc v mateřství – čili mateřská). „Ano“ vyplní ti, kdo v době podávání žádosti pobírají mateřskou, což je nemocenská dávka, která náleží matkám před porodem a v prvních týdnech po něm. Nezáleží na tom, že jste peněžitou pomoc v mateřství (nebo peněžitou pomoc mužům, jak se jmenuje „pánská“ varianta) pobírali dřív. Jestli už vám dávka nechodí, kolonku proškrtněte. Stejně tak okénko proškrtne i ten, kdo na mateřskou neměl vůbec nárok. Týká se to třeba podnikatelek, které si neplatily státní nemocenskou.

Příklad:

U Novotných požádá o rodičovský příspěvek matka Klára. Zapíše své osobní údaje, včetně rodného příjmení. Kolonku PPM proškrtne, protože, syn Radomír už je ve věku, kdy peněžitou podporu v mateřství čerpat nelze, Klára už nějakou dobu dostává rodičovský příspěvek. Teď však o něj žádá znovu, aby splnila podmínky nového zákona, jinak by jí úřad peníze přestal vyplácet.

oddíl B

Vypište údaje o dítěti, na které žádáte o rodičovský příspěvek. Jde o nejmladší dítě v rodině, kterému ještě nebyly čtyři roky.

Výjimkou jsou děti zdravotně postižené – na ty budete brát rodičovský příspěvek do sedmi let. To, že je dítě postižené, označíte v políčku „Zdrav. p.“, pokud žádáte o příspěvek poprvé, budete muset doložit potvrzení od lékařské posudkové služby (jak na to, vám poradí na úřadě).

Příklad

Nejmladším dítětem manželů Novotných je syn Radomír. Rodiče vepsali jeho údaje, adresu nevyplňují, protože syn bydlí spolu s rodinou. Údaje o zdravotním postižení proškrtávají, Radomír je zdravý.

Stejně tak proškrtnou kolonku „společně“, protože syn se narodil sám, není z dvojčat nebo vícerčat.

oddíl C

Zde vyplňte údaje o druhém rodiči dítěte. Nemusí je vypisovat osamělé matky ani rozvedení manželé – pokud bývalý partner pouze platí výživné, ale nežije s vámi ve společné domácnosti, je pro úřad nedůležitý. Pokud však ve společné domácnosti žijete s někým, kdo není rodičem dítěte, uveďte ho. To se týká třeba nového partnera matky dítěte.

Příklad

Klára vypisuje informace o svém manželu Karlovi. Kolonku „nárok na PPM“ opět proškrtává.

Strana 2

oddíl D

Vyplníte údaje o ostatních dětech v domácnosti (do 4 let věku nebo do 7 let u zdravotně postižených)

Příklad

Sem rodiče zapíší údaje o starším dítěti – dceři Kateřině.

oddíl E

Vepište datum 1. ledna 2008. A to i když Nový rok dávno byl – o dávku totiž můžete žádat až měsíc zpětně, a tak jste ještě v limitu. Ti, kdo žádají poprvé, napíší den po datu, kdy jim končí mateřská dovolená. Jestli mateřskou nemáte nebo je nižší než 7 600 korun, požádejte o rodičovský příspěvek hned po porodu. Úřady vám rozdíl dorovnají.

oddíl F

Vyberte si jednu z variant, jak vám mají peníze posílat, a označte ji křížkem. U označené varianty pak vyplňte další údaje. Příklad: Klára si vybrala posílání peněz složenkou, raději dostává peníze v hotovosti.

oddíl G

Pokud je celá rodina hlášena k trvalému pobytu v ČR a nikdo nepracuje, není občanem a nepobírá dávky v některém ze států Unie, zaškrtněte první čtvereček. Pokud je to jinak, označte druhý. Ani v jednom případě o příspěvek nepřijdete, jde jen o to, kdo vám jej bude vyplácet. Pokud však uvedete druhou variantu, je možné, že budete muset dokládat další údaje.

Strana 3

oddíl H

Zaškrtněte, zda o dítě pečujete, nebo jste vy či dítě dlouhodobě v ústavní péči zdravotnického zařízení. Jiná volba neexistuje. Jestliže chodíte do práce a dítě dáváte na celý den do školky, rodičovský příspěvek vám nenáleží. Pokud dítě navštěvuje školku či jesle, může to být jen v povoleném rozsahu a vy o tom musíte přinést potvrzení:

dítě, které nedosáhlo 3 let věku, navštěvuje zařízení pro děti nejvýše 5 dnů v kalendářním měsíci,

dítě, které dosáhlo 3 let věku, navštěvuje zařízení maximálně 4 hodiny denně nebo nejvýše 5 kalendářních dnů v měsíci.

Označte také, zda dítěti náleží příspěvek na péči a v jaké výši. A zde skutečně pozor! Podle zpráv z úřadů právě tady dělají rodiče nejčastěji chybu. Příspěvek na péči je dávka, kterou dostávají jen rodiče postižených dětí. Rozhodně sem nevypisujte, v jaké výši chcete rodičovskou. To si volíte až na dalším formuláři - se žlutým pruhem.

Příklad

Radomír do jeslí nechodí, je zdravý, příspěvek na péči za něj rodičům nenáleží. To vše Klára označila na této stránce. Žádost nezapomeňte podepsat.

Vyberte si dobu čerpání rodičovské

Formulář se žlutým pruhem vyplňujete, když nechcete rodičovský příspěvek pobírat celé čtyři roky, ale rádi byste si zvolili kratší dobu a vyšší peníze. Formulář se jmenuje „Žádost o rozhodnutí o volbě nároku na rodičovský příspěvek“.

Tento tiskopis je třeba poslat na úřad až ve chvíli, kdy se definitivně rozhodnete, jak dlouho budete s dítětem doma. (Viz strana E5 Nová pravidla rodičovské...). Už z první věty tiskopisu plyne, že pokud budete na rodičovské dovolené až do doby, kdy dítě oslaví čtvrté narozeniny, žádat vůbec nemusíte. Budete dostávat automaticky 7 600 korun do jednoho roku a devíti měsíců (tj. do 21 měsíců) věku dítěte, pak až do jeho čtyř let 3 800 korun měsíčně.

Rodiče, kteří chtějí něco jiného a mají nárok vybrat si jinou variantu, musí tento formulář úřadu odevzdat.

oddíl A

Opět uveďte údaje o rodiči, který uplatnil nárok na rodičovský příspěvek, a který tedy bude volit jeho formu.

Kolonku Rodné příjmení vyplňte pouze v případě, že se liší od toho, které zrovna používáte.

Příklad

Klára Novotná uvádí stejné osobní údaje jako při vyplňování žádosti o příspěvek.

oddíl B

Zde vypište údaje o dítěti, na které provádíte volbu.

Příklad

Paní Novotná vyplní do kolonek jméno, příjmení a rodné číslo svého syna Radomíra.

oddíl C

Tady už konečně můžete volit. Udělejte křížek do jednoho čtverečku podle toho, kterou variantu si vyberete.

Když chcete být doma s dítětem do jeho dvou let a dostávat 11 400 korun, musíte splnit podmínku. Tou je, že jste měli nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství) nejméně 380 korun za kalendářní den. To odpovídá přibližně předchozímu hrubému příjmu 16 400 korun. Kdo měl nižší výplatu, dvouletou variantu si vybrat nemůže. Stejně tak podnikatelky, které si neplatily nemocenskou, a proto neměly na peněžitou pomoc v mateřství nárok. O dvouletou variantu rodičovské mohou žádat rodiče dětí narozených po 1. 7. 2007 (u vícerčat po 14. 6. 2007).

Rodiče, kteří plánují být s dítětem doma do tří let jeho věku a dostávat po celou dobu 7 600 korun, nemusí řešit, jaký měli předchozí příjem. Podmínku, že měli nárok na mateřskou, však musí splnit i oni. O tříletou variantu rodičovské mohou žádat rodiče dětí narozených po 1. 1. 2005

Příklad

Klára volí tříletou variantu, na dvouletou nemá nárok, protože syn je starší 22 týdnů (narodil se dříve než 1. 7. 2007).

oddíl D

V prohlášení vypište místo a den, kdy jste formulář vyplnili, nezapomeňte se opět podepsat!

Volbu si důkladně rozmyslete, protože ji už nelze změnit, a to ani rodičem, který převzal dítě do péče poté, kdy už byla volba nároku provedena.

Doložte všechna potvrzení

Pokud jste využili možnost volby, budete muset na úřad doručit i potvrzení o tom, že jste měli nárok na mateřskou (peněžitou pomoc v mateřství). Formulář má fialový pruh a jmenuje se „Potvrzení nároku na dávky ovlivňující nárok na výši rodičovského příspěvku“.

Na tříleté čerpání vám stačí nárok na mateřskou, pro rychlejší dvouleté musíte navíc splnit podmínku minimální denní částky mateřské, která je 380 korun. Formulář vám potvrdí zaměstnavatel nebo pracoviště České správy sociálního zabezpečení. Některé úřady budou chtít toto potvrzení, i když jste o rodičovskou prvně žádali nedávno. Někde jsou benevolentnější a pro doklad sáhnou do archivu.

Druhý tiskopis se týká docházky dítěte do předškolního zařízení. Ten vyplňují rodiče, kteří v průběhu rodičovské dovolené, tedy po dobu pobírání rodičovského příspěvku, dávají své dítě do jeslí, školky či jiného předškolního zařízení.

Aby totiž mohli i nadále brát od státu příspěvek, nesmí dítě do tří let trávit v jeslích více než pět dnů v kalendářním měsíci a dítě starší tří let může být ve školce maximálně na čtyři hodiny denně, nebo maximálně pět celých dní v měsíci. Formulář potvrzuje předškolní zařízení a nepohodlné je, že ho musíte nosit na úřad každý měsíc.