Spočítejte si, jak se vám změní čistá mzda podle vládního balíčku

Podle premiéra Petra Nečase by na změně neměl nikdo prodělat. Není to však pravda. Přestože 15 procent ze superhrubé mzdy odpovídá přibližně 21 procentům z hrubé, ve skutečnosti to bude jinak.

Háček je totiž v tom, že daňová reforma, kterou chce vláda odstartovat v roce 2014, zvyšuje zaměstnancům zdravotní pojistné ze 4,5 na 6,5 procenta z hrubé mzdy. Proto vychází nižší čistý příjem prakticky všem.

Nejvíc změny pocítí lidé, kteří díky nízkým příjmům sice neplatí žádné daně, ale zaplatí víc na pojistném. Kromě toho nebudou zavedeny zaměstnanecké paušály ve výši tří tisíc korun ročně.

Už od roku 2013 chce vláda zavést takzvanou solidární přirážku ve výši sedmi procent, která by měla platit tři roky. Lidé, jejichž příjem bude vyšší než 100 tisíc korun měsíčně, budou z částky nad 100 tisíc odvádět daň o sedm procent vyšší. Navíc si lidé s příjmy nad čtyřnásobek průměrné mzdy nebudou moci od roku 2014 odečítat slevu na poplatníka. Zruší se také strop na zdravotní pojištění. S těmito úpravami počítá naše kalkulačka.

