Výpočet nároku na dovolenou

Čerpá-li dovolenou zaměstnanec, který nepracuje pravidelně pět dnů v týdnu, resp. má pracovní dobu nerovnoměrně rozvrženou, přísluší mu tolik pracovních dnů dovolené v roce 2004, kolik jich na dobu jeho dovolené připadá v celoročním průměru. ¨

Počet dnů, které tento zaměstnanec odpracuje v týdnu, se považuje za týden dovolené. Odpracuje-li různý počet dnů v jednotlivých týdnech, je třeba udělat celoroční průměr. Takto získaný počet dnů se vynásobí počtem týdnů dovolené, které zaměstnavatel poskytuje v kalendářním roce, a výsledkem je počet dní dovolené zaměstnance. Pracuje-li tedy zaměstnanec čtyři dny v týdnu (ať už pravidelně nebo v průměru) vynásobíme tento počet čtyřmi týdny dovolené.

Zaměstnanec tak má nárok na 16 dní dovolené na zotavenou za rok (pokud by pracoval 3,5 dne v týdnu, bylo by to 14 dní, v případě 3 dnů v týdnu 12 dní atd.). Obdobným způsobem se bude určovat i počet dní dodatkové dovolené (tedy v případě čtyř pracovních dnů v týdnu má nárok na 4 dny dodatkové dovolené). Nárok na dodatkovou dovolenou vzniká i v případě uzavření pracovního poměru na dobu určitou.