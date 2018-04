Vypočítejte si, jaký druh pracovní smlouvy je pro vás nejlepší

Kromě všem tolik známé pracovní smlouvy mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem existují v rovině pracovního práva také dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnosti. Bylo by velmi laciné a nepravdivé napsat, že tyto smluvní vztahy mohou svévolně nahradit pracovní smlouvu. V některých případech ovšem lidé z důvodu neznalosti daňového a pracovního práva zbytečně zvolí méně výhodnou variantu, což je škoda.

Dohody by měly upravovat práce příležitostného charakteru

Povinnosti vyplývající z pracovní smlouvy většina čtenářů zná a nemá cenu je opakovat. Co se týče dohody o provedení práce, ta se sjednává zpravidla na provedení předem vymezeného úkolu (rozsah práce by neměl převýšit 150 hodin ročně).

Obrovskou výhodou dohody o provedení práce je fakt, že se z ní neplatí sociální a zdravotní pojištění (ani zaměstnancem, ani zaměstnavatelem). Samozřejmě příjem z dohody podléhá obvyklé srážkové nebo zálohové dani (dle její výše), ale odvodů je ušetřena. Díky tomu zůstává základem pro výpočet patnáctiprocentní zálohy částka, která v tomto případě není zvýšená o 35 % odvodů zaměstnavatele (tak, jak to je například u běžného pracovního poměru).

Dohoda o pracovní činnosti je využívána u druhů práce příležitostného charakteru. Rozhodně by neměla překračovat svým rozsahem v průměru polovinu týdenní pracovní doby. Opět podobně jako u dohody o provedení práce je zde kontrolními orgány sledován rozsah sjednaných prací tak, aby nedošlo k překročení limitů.

Doporučení: Hlavní výhodou dohody o provedení práce oproti dohodě o pracovní činnosti je absence sociálního a zdravotního pojištění. Naopak dohoda o pracovní činnosti se z hlediska daňových a odvodových povinností podobá pracovní smlouvě. Máte-li stálé zaměstnání na základě pracovní smlouvy, tak se snažte veškeré další mimopracovní příjmy řešit prostřednictvím dohody o provedení práce. Je to nejvýhodnější.

Prohlášení je tu kvůli uplatnění slev poplatníka

Před rozborem daňového a odvodového zatížení je nutné zmínit existenci takzvaného prohlášení k dani na zdaňovací období nebo jeho část (jednotlivé měsíce).

Zaměstnanec může podepsat u zaměstnavatele toto prohlášení, na základě kterého mu bude zaměstnavatel uplatňovat slevy na poplatníka. Nevýhodou celého systému je to, že poplatník může podepsat prohlášení pouze u jednoho zaměstnavatele.

Předpokládejme, že někdo z nás je zaměstnán jako zedník u zaměstnavatele pod pracovní smlouvou a podepsal prohlášení. Kromě tohoto vztahu ještě uzavře s jiným zaměstnavatelem dohodu. V takovém případě již druhé prohlášení podepsat nemůže, neboť je nepřípustné, aby uplatňoval slevu dvakrát. Slevy na dani se v souvislosti s daňovou reformou od roku 2008 výrazně zvýšily, a tudíž jejich neuplatnění se dramaticky promítne do výše čisté odměny. Zkusme si vše probrat na následujícím příkladu.

Zadání: Pan Karel si není jist, jak bude jeho hrubý příjem 15 000 Kč měsíčně zdaňován na základě dohody o provedení práce a jak na základě dohody o pracovní činnosti nebo klasické pracovní smlouvy. Je bezdětný a svobodný. Kromě slevy na poplatníka nemá nárok na žádné další zvýhodnění.

Varianta 1: Dohoda o provedení práce, nepodepsáno prohlášení, 15 000 Kč hrubého

Záloha 15 % = 2 250 Kč Čistá odměna: 12 750 Kč (15 000 Kč minus 2 250 Kč), zálohu odvádí zaměstnavatel (plátce) Sociální ani zdravotní pojištění se neplatí.

Varianta 2: Dohoda o provedení práce, podepsáno prohlášení, 15 000 Kč hrubého

Záloha 15 % = 2 250 Kč

Uplatněna sleva na dani 2 070 Kč

Daň po slevě: 180 Kč

Sociální ani zdravotní pojištění se neplatí Čistá odměna: 14 820 Kč (15 000 Kč minus 180 Kč), zálohu odvádí zaměstnavatel (plátce)

Varianta 3: Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, nepodepsáno prohlášení, 15 000 Kč hrubého

Pozn. Podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění

Základ pro výpočet daně: 15 000 x 1,35 = 20 250 Kč (zaokrouhleno stovky nahoru 20 300 Kč)

Sociální pojištění zaměstnance 1 200 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnance 675 Kč

Záloha na daň 3 045 Kč, (20 300 Kč x 0,15)

Uplatnění slevy na poplatníka není možné (není podepsáno prohlášení) Čistá mzda 10 080 Kč (15 000 minus 1 200 Kč minus 675 Kč minus 3 045 Kč)

Varianta 4: Pracovní smlouva nebo dohoda o pracovní činnosti, podepsáno prohlášení, 15 000 Kč hrubého

Pozn. Podléhá odvodům sociálního a zdravotního pojištění

Základ pro výpočet daně: 15 000 x 1,35 = 20 250 Kč (zaokrouhleno stovky nahoru 20 300 Kč

Sociální pojištění zaměstnance 1 200 Kč

Zdravotní pojištění zaměstnance 675 Kč

Záloha na daň 3 045 Kč, (20 300 Kč x 0,15)

Uplatněna sleva na poplatníka 2 070 Kč (je podepsáno prohlášení)

Daň po slevě: 975 Kč Čistá mzda 12 150 Kč (15 000 minus 1 200 Kč minus 675 Kč minus 975 Kč)

Dohoda o provedení práce má svoje kouzlo především díky absenci sociálního a zdravotního pojištění. Velmi často ji využívají lidé zaměstnaní pod běžnou pracovní smlouvou, akce příležitostného charakteru řeší právě touto dohodou.

Další důležitou proměnnou ovlivňující čistou odměnu je existence prohlášení. Nevýhodou samozřejmě je to, že ho lze uplatnit pouze u jednoho zaměstnavatele. Pokud ho má zaměstnanec podepsané jinde, je nepřípustné využívat slev a zvýhodnění vícekrát.