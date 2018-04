Výpomoc státu rodinám u porodného zdaleka nekončí

Porodné

Mezi dávky, které dostává po splnění stanovených podmínek každá rodina s dětmi, patří porodné. Náleží matce dítěte, případně jejímu manželovi, pokud žena zemřela. Je určeno také ženě, která převzala dítě mladší jednoho roku do péče nahrazující péči rodičů. Výše porodného závisí na počtu dětí, nárok na ně může žadatel uplatnit již od 16 let věku. Zpětně je možné porodné uplatňovat do jednoho roku od narození dítěte.

Jaké je porodné:

1 dítě 8450

2 děti 20 280

3 děti 50 700 Myslíte, že se dá pořídit za porodné výbava pro miminko? Oslovili jsme Alenu Zárybnickou, moderátorku ČT Já myslím, že ano. Hodně záleží na tom, jak moc si rodiče na výbavičce zakládají. Pokud se spokojí i s děděnými věcmi a jen některé kupují nové, pak jim 8450 korun na základní věci pro miminko určitě stačí.

4 děti 67 600

5 dětí 84 500

Pramen: MPSV

Peněžitá pomoc v mateřství

Vedle porodného dostává každá maminka, která pečuje o dítě také peněžitou pomoc v mateřství, takzvanou "mateřskou". Ta se stanovuje jako 69 procent z průměrného denního příjmu ve čtvrtletí, předcházejícímu odchodu na mateřskou dovolenou. Maximální denní dávka mateřské je 419 korun, mohou s ní počítat ženy s měsíčním příjmem vyšším než 21 000 korun hrubého. Peněžitá pomoc v mateřství se poskytuje maximálně po dobu 28 týdnů, popřípadě 37 týdnů u žen, které porodily více dětí anebo jsou osamělé.

Rodičovský příspěvek

Je určen rodičům, kteří celodenně pečují o dítě do 4 let věku nebo o dítě dlouhodobě zdravotně postižené do 7 let. Měsíčně rodiče dostávají 2552 koruny. Navíc si rodiče mohou, aniž přijdou o rodičovský příspěvek, měsíčně přivydělat ještě 3480 korun čistého. Bez ztráty nároku na dávku mohou po dobu pěti dnů v měsíci svěřit také dítě na hlídání mateřské škole či jeslím. Rodiče-podnikatelé dostávají rodičovský příspěvek zálohově a po uplynutí kalendářního roku je zúčtován podle skutečně dosaženého příjmu. Zpětný nárok na příspěvek je možné uplatnit do tří let od jeho vzniku.

Zaopatřovací příspěvek

Dávka je určena k zabezpečení rodiny vojáka základní nebo náhradní vojenské služby, civilní služby nebo vojenského cvičení. Na tento příspěvek má nárok nezaopatřené dítě vojáka a také manželka vojáka, pokud pečuje o dítě do čtyř let, popřípadě do sedmi let, jde-li o dítě dlouhodobě zdravotně postižené. Jeho výše se pohybuje od 1133 korun do 1642 korun podle věku nezaopatřeného člena rodiny. Zpětný nárok na příspěvek je možné uplatnit do tří let od vzniku na něj.

